Meilleures offres Oculus Quest 2: offres de juillet 2022

L’Oculus Quest 2 – enfin, techniquement le Meta Quest 2 maintenant, mais c’est la sémantique – est probablement le meilleur casque de réalité virtuelle depuis des années, grâce à une combinaison gagnante de portabilité, de puissance et de prix.

Mieux encore, puisqu’il s’agit d’un casque autonome, vous n’avez pas besoin d’un PC ou d’une console de jeu coûteux pour alimenter le VR – le Quest 2 fonctionne tout simplement, ce qui en fait un premier achat VR parfait.

Le seul inconvénient pour les acheteurs potentiels de Quest 2 est que le casque est si populaire, et déjà si bon marché, qu’il est très rarement en vente. Il y a eu une offre de remboursement inattendue de 50 £ / 50 $ au cours de la période de vente du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday à la fin de 2021, mais depuis lors, nous n’avons pas vu d’offres aussi bonnes.

Néanmoins, vous pouvez économiser un peu sur les accessoires si vous achetez au bon endroit. Nous avons donc rassemblé ici toutes les économies que nous pouvons trouver aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Combien coûte l’Oculus Quest 2 ?

128 Go – 299 $ / 299 £

256 Go – 399 $ / 399 £

L’Oculus Quest 2 commence généralement à 299 $ / 299 £ pour le modèle 128 Go. Cela le rend inférieur de 100 $ / 100 £ au prix de départ du Quest d’origine, qui ne comprenait que 64 Go de stockage – tout comme le Quest 2 au départ, mais le modèle 64 Go a depuis été abandonné pour une version 128 Go au même prix.

Pendant ce temps, le modèle de plus grande capacité de 256 Go est également une mise à niveau majeure par rapport au maximum de 128 Go sur la quête d’origine. Cela a coûté 499 $ / 499 £, mais vous paierez maintenant 399 $ / 399 £ pour le double du stockage. Agréable.

Meilleures réductions et offres Oculus Quest 2

Le Quest 2 est maintenant de retour en stock et d’un meilleur rapport qualité-prix qu’auparavant grâce au stockage doublé pour le casque d’entrée de gamme – le problème est qu’avec un si bon rapport qualité-prix, il n’y a pas de remises à l’heure actuelle.

Où acheter l’Oculus Quest 2

Vous pouvez acheter le Quest 2 directement auprès de Meta ou de l’un des détaillants répertoriés ci-dessous. Cependant, à moins que vous ne recherchiez des avantages ou des accessoires supplémentaires, aucune remise n’est disponible.

ROYAUME-UNI:

Jeu – Livraison standard gratuite

Argos – Livraison standard le lendemain disponible pour 3,95 £ ou le jour même pour 4,95 £

Currys – Livraison standard gratuite en 4-5 jours

John lewis – Livraison standard gratuite

Très – Click and Collect gratuit, 3,99 £ pour une livraison standard ou 4,99 £ pour une livraison le jour désigné

NOUS:

Best Buy – Livraison et ramassage gratuits le lendemain disponibles dans certains endroits, YouTube Premium gratuit pendant trois mois (nouveaux clients uniquement)

Amazone – Livraison gratuite (pas Prime)

Newegg – Livraison gratuite en 3 à 5 jours ouvrables, carte-cadeau gratuite de 15 $ incluse avec le modèle 256 Go

Costco – Seul modèle de 256 Go fourni avec un étui de transport disponible, frais de livraison de 9,99 $

Cible – Livraison standard gratuite, livraison le lendemain pour 9,99 $ ou collecte gratuite

Meilleurs prix Quest 2 en ce moment

Cet article est régulièrement mis à jour, mais le tableau ci-dessous fournit les prix les plus récents :

Pourquoi le Quest 2 a-t-il été retiré de la vente ?

Le Quest 2 a été temporairement retiré de la vente dans le monde entier en juillet 2021 dans le cadre d’un rappel volontaire par Oculus et son propriétaire Facebook (maintenant Meta), mais il est revenu en stock peu de temps après.

Le problème découlait de préoccupations concernant un problème d’irritation cutanée rare causé par le rembourrage en mousse du casque. Curieusement, ce n’était pas la première fois que la mousse posait problème. Le Quest 2 a été brièvement retiré de la vente sur Amazon dans toute l’Europe plus tôt en 2021 pour le même problème.

À cette époque, d’autres détaillants ont continué à le vendre. Lorsque le casque a finalement été remis en vente, Oculus a déclaré que les casques sont désormais fabriqués avec une nouvelle mousse qui ne provoque aucune irritation. Vraisemblablement, cette solution en mousse n’était pas suffisante, car les couvercles en silicone sont désormais également inclus dans la boîte.

L’Oculus Quest 2 est-il meilleur que le Quest ?

La réponse simple est oui, mais consultez notre avis pour savoir pourquoi.

Le Quest 2 est 10 % plus léger, plus confortable et offre un affichage amélioré avec plus de 50 % de pixels en plus que le Quest d’origine. Cela se traduit par une expérience lumineuse et détaillée avec une résolution de près de 2K par œil.

Le taux de rafraîchissement passe également de 60 Hz à 90 Hz, ainsi que des contrôleurs qui durent quatre fois plus longtemps que les batteries de l’original.

Plus important encore, Oculus a simplifié le réglage IPD (ou distance interpupillaire). L’IPD mesure la distance entre vos pupilles pour calculer un effet 3D crédible. Les utilisateurs peuvent désormais choisir rapidement le paramètre qui fonctionne le mieux parmi trois options.

Bien sûr, si vous cherchez à acheter le Quest 2, vous en savez probablement la plupart, mais consultez notre guide complet du Quest 2 et des meilleurs accessoires Quest si vous voulez en savoir encore plus. Pour plus de technologies tournées vers l’avenir, jetez un œil aux dernières nouvelles d’Oculus Quest 2 Pro. Nous avons également les meilleurs trucs et astuces Oculus Quest 2 pour ceux qui veulent tirer le meilleur parti de leur casque.