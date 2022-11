Meilleures offres Nest Black Friday 2022

Cette année, la meilleure technologie de maison intelligente dans laquelle investir est un thermostat intelligent. Les prix de l’énergie étant la principale préoccupation de la plupart des ménages, le chauffage intelligent vous permet de mieux contrôler votre consommation et vos dépenses énergétiques.

Vous pouvez également réaliser des économies en programmant le chauffage uniquement quand et où vous en avez besoin. Dans le passé, nous étions sceptiques quant aux affirmations des marques concernant d’énormes économies lorsque vous passez à un thermostat intelligent – mais maintenant que les prix de l’énergie ont augmenté, vous récupérerez votre investissement et commencerez à économiser beaucoup plus rapidement.

Les thermostats intelligents Nest disposent également d’un contrôle de l’eau chaude, de l’assistance Chez moi/Absent et de la prise en charge d’OpenTherm, qui garantissent que vous ne chauffez votre eau et votre maison qu’autant que vous en avez besoin. De plus, les modèles d’apprentissage s’adapteront à votre maison et à votre horaire pour vous aider à économiser.

Le thermostat Nest a également l’avantage de fonctionner de manière transparente avec d’autres produits Nest comme la sonnette, les caméras et plus encore, pour une configuration complète de maison intelligente que vous pouvez programmer et contrôler avec des commandes vocales.

C’est quand le Black Friday ?

Cette année, le Black Friday tombe le 25 novembre. Certaines des offres tomberont tôt, certaines apparaîtront le jour même et certaines se poursuivront jusqu’au Cyber ​​​​Monday le 28 novembre. Cela signifie qu’il peut être difficile de savoir quand conclure une offre et quand attendre pour voir si les prix baissent davantage. Le meilleur conseil que nous puissions vous donner est de vous fixer un budget et un objectif d’épargne et de vérifier régulièrement. Les remises les plus importantes peuvent apparaître rapidement et se vendre rapidement, donc si une offre est meilleure que la plupart, sautez dessus rapidement.

Nous avons rassemblé ici les meilleures offres que nous pouvons trouver sur les thermostats Nest, mais pour des remises sur tous les types de technologies, consultez notre section dédiée aux offres du Black Friday.

Meilleures offres de thermostat Nest aux États-Unis

Nest Wi-Fi Thermostat pour les clients SMUD États-Unis 1 De : Magasin d’énergie SMUD Était : 129,99 $ À présent:

39,99 $

(90 $ de rabais) Une offre incroyable – pour les clients résidentiels SMUD uniquement. Après le rabais de vente, qui ramène le prix à 89,99 $, les acheteurs obtiendront un rabais instantané de 50 $ lorsqu’ils achèteront. Pour obtenir l’offre, passez à la caisse, où votre éligibilité sera confirmée. Thermostat d’apprentissage Google Nest – Blanc 2 De : Amazone Était : 249 $ À présent:

164 $

(85 $ de rabais) Le Nest Learning Thermostat saura combien de temps il chauffe votre maison et les habitudes de votre famille, afin de maximiser l’efficacité et de baisser le chauffage lorsque vous partez. Le coloris blanc est le meilleur prix. Nest Learning Thermostat – toutes les couleurs 3 De : Google Store Était : 249 $ À présent:

179 $

(70 $ de rabais – plus rabais potentiels) Le Google Store offre non seulement 70 $ de réduction sur le prix total du thermostat d’apprentissage – plus une gamme complète d’options de couleurs – mais si vous entrez votre code postal, il vous montrera toutes les remises énergétiques auxquelles vous avez droit. Thermostat Wi-Fi Nest – Toutes les couleurs 4 De : Amazone Était : 129,99 $ À présent:

89,99 $

(40 $ de rabais) Obtenez 31 % de rabais sur ce thermostat intelligent Wi-Fi programmable certifié Energy Star. Le lien est vers le coloris du brouillard mais vous pouvez également obtenir la même offre sur le charbon et le sable des modèles. Thermostat Google Nest (sable) et fil C 5 De : Amazone Était : 154,98 $ À présent:

114,97 $

(40,01 $ de réduction) La plupart des maisons pourront utiliser le thermostat intelligent Nest sans fil C, mais si vous avez un système de chauffage uniquement, de refroidissement uniquement, de contrôle de zone ou de pompe à chaleur, vous aurez besoin d’un connecteur d’alimentation Nest ou d’un fil C. Cette offre vous donne 25% de réduction et est également disponible pour le charbon et brouillard coloris.

Meilleures offres de thermostat Nest au Royaume-Uni