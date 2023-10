Meilleures offres NAS : grosses économies sur jusqu’à 54 To de stockage

À mesure que le monde devient de plus en plus numérique, la taille des fichiers que nous devons stocker augmente également, qu’il s’agisse de films, d’émissions ou de gros fichiers de travail, en particulier pour les graphistes et les monteurs vidéo. C’est là qu’un stockage en réseau (NAS) peut s’avérer très utile. Non seulement ils vous offrent un endroit central dans votre maison pour stocker de nombreuses données, mais ils vous aident également à éviter de payer les frais exorbitants liés à l’utilisation d’un service de stockage cloud pour un stockage de grande capacité. En fonction de votre budget et de vos besoins, vous pouvez opter pour une option plug-and-play rapide ou un NAS plus complexe qui vous permet de choisir vos propres disques durs ou SSD.

Un disque NAS fonctionne essentiellement comme un cloud autonome, avec un ou plusieurs disques de stockage haute capacité auxquels toute personne sur le réseau peut accéder. Même s’ils peuvent s’avérer coûteux au départ, ils constituent l’un des moyens les plus efficaces de conserver les données de votre organisation assemblées, sécurisées et accessibles. De plus, vous pouvez souvent trouver des modèles en vente à des centaines de dollars de moins que leurs prix catalogue. Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres de disques NAS du moment, et nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure que les offres vont et viennent, alors assurez-vous de revenir souvent.

DEO Avec 4 To de stockage, ce WD My Cloud EX2 Ultra est idéal aussi bien pour les personnes ayant de sérieux besoins de stockage que pour les petites entreprises à la recherche d’un choix économique. Avec 1 Go de mémoire DDR3, il offre des vitesses de transfert de données impressionnantes et les ports USB 3.0 intégrés vous permettent de transférer des photos ou des vidéos depuis un appareil photo ou une clé USB en appuyant simplement sur un bouton. Il est également compatible avec Apple Time Machine afin que vous puissiez sauvegarder vos fichiers, et avec le cryptage de volume 256 AES, vous pouvez être sûr que vos données sont à l’abri des regards indiscrets. Lisez notre aperçu de WD My Cloud EX2 Ultra.

QNAP Si vous souhaitez un NAS économique dans lequel vous pouvez insérer et retirer les disques durs ou SSD, cette version à quatre baies de QNAP est une bonne option. Il dispose de 2 Go de RAM, d’un processeur Quad-Core Annapurna Labs AL-314 de 1,7 GHz et d’une capacité de 2,5 Go. Il peut également accueillir des disques durs et SSD de 3,5 pouces et 2,5 pouces, vous disposez donc de nombreuses options avec lesquelles travailler.

Buffle Avec 8 To de stockage, cette Buffalo TeraStation à deux baies est un disque milieu de gamme solide pour un usage personnel et professionnel. Il prend en charge des vitesses de transfert impressionnantes avec un port 2,5 GbE et protège vos données avec un cryptage de disque 256 bits. De plus, il est compatible avec Amazon S3, Dropbox, Azure et OneDrive afin que vous puissiez créer un cloud hybride et synchroniser vos données sur plusieurs services.

DEO Ce disque WD est principalement conçu pour un usage domestique et le stockage personnel, mais dispose néanmoins d’une capacité de stockage substantielle de 20 To. Il se branche directement sur votre routeur Wi-Fi domestique et vous permet d’accéder à vos données depuis n’importe où avec une connexion Internet à l’aide des applications compagnon My Cloud Home. Le mode miroir du disque protège vos données en dupliquant automatiquement tous les fichiers stockés sur un disque et en les sauvegardant sur l’autre.

Numérique occidental Si vous avez besoin de quelque chose avec un peu plus de capacité et de fonctionnalités, la série WD Expert peut contenir jusqu’à quatre disques durs et SSD et est livrée avec deux ports Ethernet pour la redondance. Mieux encore, cette offre comprend quatre WD RED de 6 To pour vous permettre de démarrer, c’est donc une bonne option s’il s’agit de votre premier NAS. Il est livré avec un processeur Marvell Armada 388 Dual-Core de 1,6 GHz et 2 Go de RAM, soit à peu près ce que vous attendez d’un NAS à ce niveau de prix.

Buffle Avec 32 To de stockage inclus et à 535 $ de réduction sur son prix habituel, c’est l’un des disques NAS les plus économiques que vous puissiez trouver actuellement. Il est équipé de 4 Go de mémoire ECC ainsi que d’un port Ethernet de 10 gigabits pour un transfert de données ultra-rapide, et le cryptage AES 256 bits garantit que vos données ne sont accessibles à personne en dehors de votre réseau. Il prend également en charge l’intégration avec des services cloud tiers populaires tels que Dropbox et Microsoft Azure pour une sauvegarde hors site supplémentaire de vos données au cas où quelque chose arriverait au disque physique.