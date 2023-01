Meilleures offres Microsoft Surface Go 3

La gamme compacte Surface Go a vu le jour en 2018, présentée comme une alternative abordable à la Surface Pro parmi les 2-en-1 de Microsoft.

Deux successeurs ont été lancés depuis, mais aucun depuis le Surface Go 3 de 2021. Cet appareil comprend un écran tactile de 10,5 pouces, deux caméras et un processeur Intel Core i3 en option, bien que les modèles d’entrée de gamme passent au Pentium Gold.

Mais combiner le Go 3 avec une couverture de clavier amovible (un achat nécessaire pour la plupart des gens) signifie qu’il ne peut plus être considéré comme un véritable appareil économique. De nombreux rivaux à ce prix offrent plus de puissance ou un écran plus grand.

Pour que le Surface Go 3 vaille la peine d’être acheté, vous aurez probablement besoin de certaines offres. La bonne nouvelle est qu’il y en a généralement plusieurs disponibles aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Meilleures offres Surface Go 3

Comme avec la plupart des appareils Surface, le Go 3 est disponible auprès de divers détaillants.

NOUS

ROYAUME-UNI

Meilleurs prix de Surface Go 3 en ce moment

Vous pouvez comparer les prix actuels de tous les principaux détaillants ci-dessous :

Combien coûtait le Surface Go 3 au lancement ?

Les appareils Surface Go sont disponibles en trois configurations et niveaux de prix :

4 Go de RAM/64 Go de stockage avec processeur Intel Pentium 6500Y – 369,99 £/399,99 $

8 Go de RAM/128 Go de stockage avec processeur Intel Pentium 6500Y – 499,99 £/549,99 $

8 Go de RAM/128 Go de stockage avec processeur Intel Core i3 – 569 £/629,99 $

Microsoft vend toujours le Type Cover séparément, avec des prix commençant généralement à 99,99 $ / 99,99 £. Voici combien vous pouvez vous attendre à payer en ce moment.

84,99 $ Pas disponible

