Meilleures offres Microsoft Surface Duo 2: offres de juillet 2022

Le Surface Duo 2 est le téléphone pliable à double écran de deuxième génération de Microsoft. Et il ne fonctionne pas sous Windows ! C’est un appareil Android, exécutant Android 12 suite à une mise à jour récente.

Cependant, les grands changements ici se situent du côté du matériel. Le Duo 2 utilise un chipset phare 2021 dans le Snapdragon 888, apportant 5G et NFC à l’appareil à ses côtés. Les deux écrans AMOLED sont légèrement plus grands et maintenant à 90 Hz, tandis qu’il existe un tout nouveau système de triple caméra arrière.

Ailleurs, vous obtenez une batterie beaucoup plus grande de 4449 mAh (contre 3577 mAh sur l’original) et une nouvelle “Glance Bar”, qui vous permet de vérifier les notifications sans ouvrir l’appareil. Le modèle Glacier (blanc) existant est maintenant rejoint par une option Obsidienne (noire).

Si vous êtes prêt à acheter le Surface Duo 2 après avoir lu notre avis complet, voici tous les meilleurs endroits pour en acheter un. Il existe actuellement de bonnes affaires aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Où acheter le Surface Duo 2 sans SIM

Les précommandes de Surface Duo 2 étaient limitées au Microsoft Store, et c’est toujours le seul endroit pour acheter le modèle 512 Go. Mais si vous êtes satisfait de 128 Go ou 256 Go de stockage, voici votre gamme complète d’options :

NOUS

Microsoft Store – 500 $ de réduction 128 Go, 256 Go et 512 Go En rupture de stock

Walmart – 500 $ de réduction sur 128 Go, 256 Go en rupture de stock

Amazon – 126,03 $ de rabais 128 Go, 256 Go uniquement disponible d’occasion

Meilleur achat – 128 Go et 256 Go tous deux en stock mais pas de réduction

L’appareil n’est pas disponible via B&H Photo Video, bien qu’il vendait auparavant le Duo d’origine.

ROYAUME-UNI

Microsoft Surface Duo 2 : les meilleurs prix du moment

Pour les toutes dernières informations, consultez notre widget de comparaison de prix ci-dessous. Cependant, sachez que le modèle à 849 £ de Currys est actuellement en rupture de stock :

1499,99 $

Pouvez-vous acheter le Surface Duo 2 sous contrat ?

Le prix premium du Surface Duo 2 fait de l’achat du téléphone sous contrat une alternative attrayante, mais il n’y a qu’une seule option au Royaume-Uni.

EE a juste le modèle de 128 Go disponible, avec des contrats à partir de 53 £ par mois avec 100 £ à l’avance pour 4 Go de données 5G. Un plan de 100 Go est l’autre option principale, coûtant au moins 59 £ par mois avec 30 £ d’avance, bien qu’il y en ait plusieurs à choisir.

Sur certains contrats, vous pouvez choisir un ‘Smart Benefit’ pour la durée de votre contrat de 24 mois. Les options actuelles sont :

Abonnement Apple Music

Abonnement BT Sport Ultimate – uniquement accessible via l’application mobile

Abonnement Netflix

Itinérance gratuite aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande, en plus du support existant pour 47 destinations européennes

Regardez des services de streaming illimités sans utiliser vos données – fonctionne avec Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, YouTube Kids, BBC iPlayer, BBC iPlayer Kids, Twisted Mirror, BT Sport, MTV Play, BritBox et TV Player

Rien n’indique que l’appareil sera un jour disponible via les autres réseaux principaux au Royaume-Uni –

O2,

Vodafone et

Trois – ou tous les fournisseurs de ferroutage qui utilisent leur service.

C’est une situation encore pire aux États-Unis – aucun opérateur n’a jamais mis le Duo 2 à disposition sous contrat. Cela est peut-être dû à une demande réduite, étant donné que les éléments suivants ont tous stocké le modèle de première génération :

Bien que vous ne puissiez pas acheter l’appareil sous contrat aux États-Unis, les versions déverrouillées fonctionneront avec tout ce qui précède. Les seules fonctionnalités que vous manquerez via Verizon sont les appels Wi-Fi et la messagerie vocale visuelle, selon un article sur Reddit.

Combien coûtait le Surface Duo 2 au lancement ?

Malgré les mises à niveau, le Duo 2 avait un prix similaire à celui de son prédécesseur au lancement. Le prix de départ de 1 349 £ / 1 499 $ était identique au Royaume-Uni, mais 100 $ plus cher aux États-Unis. Voici la répartition complète :

8 Go de RAM, 128 Go de stockage – 1 349 £ / 1 499,99 $

8 Go de RAM, 256 Go de stockage – 1 429 £ / 1 599,99 $

8 Go de RAM, 512 Go de stockage – 1 589 £ / 1 799,99 $ (disponible uniquement en noir et sur le Microsoft Store)

Pour plus d’appareils à partir de l’événement Surface de septembre 2021, voici tout ce qui a été annoncé.

Quand le Surface Duo 2 a-t-il été mis en vente ?

Le Surface Duo 2 a été officiellement dévoilé lors de l’événement Surface de Microsoft le 22 septembre 2021. Il a ensuite été mis en vente le 21 octobre, évitant les longs délais entre l’annonce et la sortie européenne qui affectaient le Duo original.

