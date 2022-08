Meilleures offres MacBook Pro (2021) pour août 2022

Apple a révélé une mise à niveau indispensable de la gamme MacBook Pro en 2021. Les modèles 14 pouces et 16 pouces remaniés utilisent les dernières puces M1 Pro et M1 Max, offrant de grandes améliorations en termes de performances et d’efficacité énergétique. Les deux appareils ont également été repensés, avec beaucoup plus de ports et même une encoche.

Bien qu’Apple ait lancé un nouveau MacBook Air et un MacBook Pro 13 pouces à la WWDC, il y a peu de chances que l’un de ces appareils soit mis à jour jusqu’à l’année prochaine au plus tôt. Vous pouvez acheter en toute sécurité le MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces sans vous soucier d’un nouveau modèle qui approche à grands pas. Avec des réductions intéressantes aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce mois d’août est le moment idéal pour en acheter un.

Meilleures offres MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces (2021)

Comme d’habitude, vous avez le choix entre de nombreux détaillants si vous souhaitez acheter l’un des derniers ordinateurs portables MacBook Pro d’Apple. Voici la sélection complète que nous recommandons :

NOUS

Pomme – 14 pouces et 16 poucespas de rabais

Amazon – Jusqu’à 300 $ de rabais 14 pouces300 $ de rabais 16 pouces

Meilleur achat – 200 $ de rabais sur 14 pouces, 300 $ de rabais sur 16 pouces

B&H Photo Video – Jusqu’à 300 $ de rabais sur 14 pouces, 300 $ de rabais sur 16 pouces

Walmart – Jusqu’à 300 $ de réduction sur 14 pouces et 16 pouces – des remises plus importantes sur les modèles «boîte ouverte»

ROYAUME-UNI

Cela fait quelques mois depuis le lancement, mais l’achat des derniers MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces neufs reste probablement votre meilleure option. Des sites rénovés tels que MusiqueMagpie et les Mac Hoxton ne stockent pas encore les appareils. Cependant, vous pouvez également envisager des appareils d’occasion ou des sites de revente tels que eBay.

Meilleurs prix du MacBook Pro 14 pouces (2021) en ce moment

Cet article est régulièrement mis à jour, mais les widgets ci-dessous fournissent les toutes dernières informations, quel que soit le moment où vous le lisez. Voici les prix les moins chers pour le MacBook Pro 14 pouces avec M1 Pro :

1999 $ B&H Photo et vidéo 1999 $ 2 199,00 $ Libre

Meilleurs prix du MacBook Pro 16 pouces (2021) en ce moment

Si vous recherchez le modèle 16 pouces M1 Pro, consultez les éléments suivants :

2 199,00 $ Libre 2499 $

Comme vous pouvez le constater, les remises sur les derniers MacBook Pro sont relativement rares. Si vous recherchez une bonne affaire sur les ordinateurs portables Apple, pensez plutôt au MacBook Pro 13 pouces M1 ou au MacBook Air M1.

Combien coûtaient les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces au lancement ?

Apparaissant aux côtés – plutôt que de remplacer complètement – ​​la variante M1 du MacBook Pro 13 pouces, les nouveaux modèles 14 pouces et 16 pouces sont un peu plus chers, à partir de 1 899 £ / 1 999 $ et 2 399 £ / 2 499 $ respectivement, et ce prix augmentera si vous personnalisez votre Mac avant de l’acheter.

Voici une liste des prix des actions pour référence :

MacBook Pro 14 (processeur M1 Pro 8 cœurs, GPU 14 cœurs, mémoire 16 Go, stockage 512 Go) – 1 899 £ / 1 999 $

MacBook Pro 14 (processeur M1 Pro 10 cœurs, GPU 16 cœurs, mémoire 16 Go, stockage 1 To) – 2 399 £ / 2 499 $

MacBook Pro 16 (processeur M1 Pro 10 cœurs, GPU 16 cœurs, mémoire 16 Go, stockage 512 Go) – 2 399 £ / 2 499 $

MacBook Pro 16 (processeur M1 Pro 10 cœurs, GPU 16 cœurs, mémoire 16 Go, stockage 1 To) – 2 599 £ / 2 699 $

MacBook Pro 16 (processeur M1 Max à 10 cœurs, GPU à 32 cœurs, mémoire de 32 Go, stockage de 1 To) – 3 299 £ / 3 499 $

Dois-je acheter du reconditionné ?

Les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces devant rester proches du prix fort dans un avenir prévisible, le seul endroit où vous verrez des remises plus importantes est sur les modèles remis à neuf. Certains pourraient voir cela comme un autre mot pour “d’occasion”, mais en réalité, bon nombre de ces appareils ont à peine été utilisés.

N’oubliez pas que si un produit a été utilisé à des fins de démonstration ou retourné comme cadeau non désiré, les détaillants doivent le classer comme « reconditionné » malgré son aspect et ses performances comme neufs. Il est vrai qu’il existe des situations où un défaut a été corrigé, il est donc utile de vérifier la description de tout appareil que vous envisagez d’acheter.

Si vous recherchez un MacBook Pro bon marché, le premier endroit à regarder est le

Apple Store remis à neufqui vend déjà certains des modèles 2021.

MusiqueMagpie et les Mac Hoxton sont d’excellentes alternatives, mais ils ne vendent pas non plus ces appareils au moment de la rédaction.

Voir plus dans

notre guide de la technologie remise à neuf.

Quoi de neuf avec les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces 2021 ?

Les derniers MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces offrent un changement significatif par rapport à leurs prédécesseurs ; ainsi que le modèle 13,3 pouces passant à 14,2 pouces, la nouvelle gamme arbore des lunettes plus petites et un écran Super Retina XDR 120 Hz avec prise en charge HDR, le retour de ports comprenant HDMI, un lecteur de carte SD et même le bien-aimé MagSafe, et le suivant- gen puces Apple Silicon.

Dans un mouvement surprise, il n’y a pas une mais deux nouvelles puces Apple Silicon ; le M1 Pro et le M1 Max. Le M1 Pro offre une mise à niveau impressionnante par rapport au M1, avec jusqu’à 10 cœurs de processeur et 16 cœurs de processeur graphique, tandis que le M1 Max offre les meilleures performances qu’Apple puisse offrir, avec les mêmes 10 cœurs de processeur et 32 ​​cœurs de processeur graphique.

Lorsqu’il est combiné avec jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée, le MacBook Pro a le potentiel de fournir une puissance de calcul importante.

Cela n’a pas non plus coûté la vie de la batterie, Apple citant une autonomie de 17 heures pour le MacBook Pro 14 pouces, tandis que le MacBook Pro 16 pouces offre la meilleure autonomie de batterie de tous les Mac à ce jour avec 21 heures impressionnantes.

Si vous préférez en savoir plus avant d’acheter, nous décrivons séparément tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle gamme MacBook Pro.