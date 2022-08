Meilleures offres MacBook Air M1 pour août 2022

Révélé aux côtés d’un nouveau MacBook Pro et d’un Mac Mini en 2020, le nouveau MacBook Air a été l’un des tout premiers appareils à être alimenté par les propres processeurs d’ordinateurs portables d’Apple.

Il utilise la puce M1 d’origine, qui reste extrêmement performante à ce jour. Presque tout ce que nous avons dit sur l’appareil dans notre examen reste vrai aujourd’hui.

Apple a depuis sorti une version M2 du MacBook Air, mais cela ne vaut pas le prix pour beaucoup de gens. Ce nouveau modèle signifie également qu’il y a de grosses remises sur son prédécesseur, Apple vendant toujours l’appareil. Voici tout ce que vous devez savoir.

Meilleures offres MacBook Air M1 en ce moment

Cela fait maintenant un moment qu’Apple n’a pas dévoilé le MacBook Air M1, mais il reste une machine très performante. La bonne nouvelle est que de nombreux détaillants ont encore des stocks d’ordinateurs portables, avec des remises utiles. Voici où en acheter un aux États-Unis :

Pomme – seul modèle de 256 Go disponible, pas de remise

Amazone – seul modèle de 512 Go disponible, pas de réduction s

s Meilleur achat – 150 $ sur 256 Go, 200 $ sur 512 Go

– 150 $ sur 256 Go, 200 $ sur 512 Go B&H Photo Vidéo – 100 $ de réduction sur 256 Go, pas de réduction sur 512 Go

– 100 $ de réduction sur 256 Go, pas de réduction sur 512 Go Walmart – 20 $ sur 256 Go, 10 $ sur 512 Go de remises plus importantes disponibles sur les modèles «boîte ouverte», remis à neuf et endommagés

Si vous êtes basé au Royaume-Uni, il existe encore plus d’options :

Pomme – seul modèle de 256 Go disponible, pas de remise

Amazone – 94,05 £ sur le modèle 256 Go (utilisé), 512 Go non disponible

Très – 80 £ sur 256 Go, 130 £ sur 512 Go

Box – 4 £ de réduction sur 256 Go (modèle 16 Go de RAM), 54 £ de réduction sur 512 Go

Analyse – 53,33 £ sur 256 Go, 512 Go non disponible

KRCS – 49,95 £ sur 256 Go, 109,95 £ sur 512 Go (indiqué comme 59,95 £ sur le prix précédent)

– 49,95 £ sur 256 Go, 109,95 £ sur 512 Go (indiqué comme 59,95 £ sur le prix précédent) AO – En rupture de stock

Argos – En rupture de stock

Currys – En rupture de stock

John lewis – En rupture de stock

Meilleurs prix du MacBook Air 13 pouces M1 en ce moment

Cet article est régulièrement mis à jour avec les dernières informations, mais les prix fluctuent souvent. Pour les informations les plus récentes, consultez le widget de comparaison ci-dessous. Cependant, sachez que les prix indiqués ici sont généralement pour le modèle d’entrée de gamme :

998,00 $ 999,00 $ Libre

Combien coûtait le MacBook Air 13 pouces M1 au lancement ?

Malgré le passage à la puce M1, le prix du nouveau MacBook Air reste similaire à l’ancienne version d’Intel. Deux configurations de base sont proposées, avec les RRP suivants au lancement :

MacBook Pro M1 (processeur 8 cœurs, GPU 8 cœurs, SSD 256 Go) – 999 £ / 999 $ / 1 499 $ AUD

MacBook Pro M1 (processeur 8 cœurs, GPU 8 cœurs, SSD 512 Go) – 1 249 £ / 1 249 $ / 1 849 $ AUD

Dois-je acheter du reconditionné ?

Le seul endroit où vous verrez des remises plus importantes sur le MacBook Air M1 est si vous achetez une remise à neuf. Certains pourraient voir cela comme un autre mot pour “d’occasion”, mais en réalité, bon nombre de ces appareils ont à peine été utilisés.

N’oubliez pas que si un produit a été utilisé à des fins de démonstration ou retourné comme cadeau non désiré, les détaillants doivent le classer comme « reconditionné » malgré son aspect et ses performances comme neufs. Il est vrai qu’il existe des situations où un défaut a été corrigé, il est donc utile de vérifier la description de tout appareil que vous envisagez d’acheter.

Il y a deux endroits clés où aller si vous recherchez une Apple Watch remise à neuf. Le premier est le

Apple Store remis à neuf, avec des appareils remis à neuf à un excellent niveau. Cependant,

MusiqueMagpie et les Mac Hoxton sont tous deux d’excellentes alternatives et ont généralement une plus grande gamme de choix.

Voir plus dans

notre guide de la technologie remise à neuf.

Qu’y a-t-il de si excitant dans le MacBook Air et sa puce M1 ?

Le M1 est le premier chipset conçu et fabriqué par Apple pour sa gamme Mac – et c’est un gros problème. Apple a entamé la transition des Mac à processeur Intel, une décision logique compte tenu de la réussite de la société dans la création des chipsets de la série A pour ses iPhones et iPads.

Le point culminant du M1 est à quel point il améliore les performances par rapport aux puces Intel qu’il utilisait auparavant dans les MacBook. Apple revendique un bond de 3,5x dans le département CPU et un bond de 5x dans le département GPU en ce qui concerne le MacBook Air, deux améliorations incroyables compte tenu des gains relativement mineurs d’une année sur l’autre offerts par les chipsets Intel.

Il existe également un moteur neuronal dédié intégré au SoC, apportant une amélioration massive de 15 fois aux actions ML telles que l’amélioration automatique de l’image ou la reconnaissance faciale.

Malgré les gains de performances impressionnants, le processus de 5 nm signifie que le chipset est incroyablement économe en énergie, offrant 15 à 18 heures d’autonomie sur le MacBook Air en fonction de ce que vous faites. Il est également beaucoup plus frais en fonctionnement, ce qui signifie qu’Apple pourrait en fait abandonner le ventilateur du MacBook Air pour une machine vraiment silencieuse.

Si vous préférez quelque chose d’un peu plus puissant, consultez notre guide du MacBook Air M2. Vous pourriez également être intéressé par les offres sur les derniers MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.