Meilleures offres MacBook Air M1 au Royaume-Uni: Offres de mai 2021

Apple a annoncé la sortie des premiers Mac compatibles Apple Silicon avant la fin de 2020, et a tenu sa promesse lors de l’événement « One More Thing » de novembre de la société.

Révélé aux côtés d’un nouveau MacBook Pro et d’un Mac Mini, le nouveau MacBook Air est l’un des premiers appareils à être alimenté par le nouveau chipset M1 d’Apple. Apple a fait de grandes déclarations lors de l’événement, mais comme notre examen et de nombreux autres l’ont prouvé, il avait parfaitement le droit d’avoir confiance dans les performances de l’appareil et l’autonomie de la batterie.

Le MacBook Air est disponible à l’achat dès maintenant au Royaume-Uni, et il existe déjà des réductions utiles. Voici tout ce que vous devez savoir. Meilleures offres MacBook Air M1 UK Le nouveau MacBook Air est disponible en deux configurations, mais contrairement aux Mac précédents, aucun n’est alimenté par Intel. Le nouveau chipset Apple M1 est disponible dans les deux configurations de MacBook Air, mais le modèle d’entrée de gamme à 999 £ comprend un chipset M1 composé de 8 cœurs de processeur et de 7 cœurs de GPU, par rapport à l’offre double 8 et 8 de la variante 1299 £. Il y a également le double du stockage disponible sur le MacBook Air haut de gamme à 512 Go. Voici où vous pouvez acheter le nouveau MacBook Air M1 dès maintenant: Dois-je attendre Amazon Prime Day? Il a été confirmé qu’Amazon Prime Day aura lieu en juin, bien qu’une date précise ne soit pas encore connue. Malgré son nom, l’événement s’étendra probablement sur deux jours ou plus, avec de nouvelles offres ajoutées tout le temps. Ceux-ci sont exclusifs à Amazon Prime abonnés, bien que vous bénéficiez d’autres avantages, notamment une livraison rapide, un stockage illimité dans le cloud et un accès au service de streaming Prime Video. Le M1 MacBook Air a déjà été réduit sur Amazon, il y a donc une chance que nous voyons d’autres offres le Prime Day. Cependant, nous ne pouvons pas être sûrs si les prix sur des produits spécifiques seront plus bas, plus élevés ou restent les mêmes. Si vous voyez beaucoup de choses maintenant, rien ne garantit qu’il sera toujours disponible le premier jour. Apprenez-en plus dans notre guide Amazon Prime Day. Dois-je acheter remis à neuf? Alors que les prix du M1 MacBook Air devraient rester au prix plein ou presque dans un avenir prévisible, le seul endroit où vous bénéficierez de remises plus importantes est celui des modèles remis à neuf. Certains pourraient voir cela comme un autre mot pour «seconde main», mais en réalité, beaucoup de ces appareils ont à peine été utilisés. N’oubliez pas que si un produit a été utilisé à des fins de démonstration ou renvoyé en tant que cadeau indésirable, les détaillants doivent le classer comme « remis à neuf » malgré son apparence et ses performances comme neuf. Il est vrai qu’il existe des situations où un problème a été corrigé, il vaut donc la peine de vérifier la description de tout appareil que vous envisagez d’acheter. Il y a deux endroits clés où aller si vous recherchez une Apple Watch remise à neuf. Le premier est le Boutique remise à neuf Apple, avec des appareils remis à neuf à un excellent niveau. MusiqueMagpie est une excellente alternative cependant, et offre généralement une plus grande gamme de choix. En savoir plus sur notre guide de la technologie remise à neuf. Qu’y a-t-il de si excitant dans le nouveau MacBook Air et sa puce Apple M1? Le M1 est le premier chipset conçu et fabriqué par Apple pour sa gamme Mac – et c’est un gros problème. Apple a entamé la transition des Mac alimentés par Intel, une décision qui a du sens compte tenu de la façon dont Apple a réussi à créer les chipsets de la série A pour ses iPhones et iPads. Le point fort du nouveau M1 est à quel point il offre une amélioration des performances par rapport aux puces Intel utilisées dans les MacBook plus tôt cette année. Apple revendique un bond de 3,5x dans le département CPU et de 5x dans le département GPU en ce qui concerne le MacBook Air, deux améliorations incroyables compte tenu des gains relativement mineurs d’une année sur l’autre proposés par les chipsets Intel. Il existe également un moteur neuronal dédié intégré au SoC, apportant une amélioration considérable de 15x aux actions ML telles que l’amélioration automatique de l’image ou la reconnaissance faciale.



Malgré les gains de performances impressionnants, le processus 5 nm signifie que le chipset est incroyablement économe en énergie, offrant 15 à 18 heures d’autonomie sur le MacBook Air en fonction de ce que vous faites. Son fonctionnement est également beaucoup plus froid, ce qui signifie qu’Apple pourrait abandonner le ventilateur du MacBook Air pour une machine vraiment silencieuse. Croyez-le ou non, ce ne sont que les points forts de ce que le M1 apporte au MacBook Air en 2020 – il y a beaucoup plus à offrir sous le capot. Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles cette version est si excitante, jetez un œil aux derniers détails sur le nouveau MacBook Air avec M1, et notre explication complète Apple Silicon pourrait également vous intéresser.