Meilleures offres Lego pour Amazon Prime Day 2022

Lego existe depuis longtemps, mais il reste l’un des passe-temps les plus populaires pour les enfants et les adultes. Il y a cependant un hic : ces briques et figurines en plastique colorées ne sont pas bon marché, il est donc important d’acheter au bon endroit, au bon moment, au bon prix.

Vente d’accès anticipé Prime d’Amazon aura lieu les 11 et 12 octobreet est susceptible d’avoir de grosses affaires sur Lego, tout comme le Prime Day régulier qui se produit chaque été.

Les offres de cette vente ne sont disponibles que pour les membres Amazon Prime, mais il y a d’énormes économies sur toutes sortes de technologies, d’appareils électroménagers et plus encore. Vous pouvez vous inscrire pour Amazon Prime ici – les nouveaux membres bénéficient d’un essai de 30 jours. Vous pouvez également consulter plus d’offres triées sur le volet par le personnel de Tech Advisor ici.

Si vous n’êtes pas sûr de faire une bonne affaire, Lego.com est idéal pour vérifier les RRP officiels lorsque vous êtes sceptique quant à l’offre d’un autre site et propose parfois de bonnes affaires.

Dans cet article, nous vous proposons les meilleures offres Lego que nous avons trouvées sur le Web aux États-Unis et au Royaume-Uni avant la vente Prime Early Access. Nous le mettrons à jour plus près de la vente officielle avec plus d’offres au fur et à mesure qu’elles seront disponibles.

Meilleures offres Prime Day Lego aux États-Unis

Aventures en Lego Super Mario 1 De : Amazone Était : 59,99 $ À présent:

47,99 $

(12 $ de rabais) Bénéficiez d’une économie de 20 % sur ce cours de démarrage Lego Super Mario Adventures Luigi. Lego Architecture Statue de la Liberté 2 De : Amazone Était : 119,99 $ À présent:

101,99 $

(15 % de réduction) Si vous êtes prêt à relever un défi, cet ensemble State of Liberty compte 1 685 pièces et constitue un excellent objet de décoration pour la maison. Vous pouvez obtenir près de 20 $ de réduction avant la vente Early Access, même si vous n’êtes pas membre. Lego Star Wars Le chasseur Mandalorien 3 De : Amazone Était : 59,99 $ À présent:

47,99 $

(12 $ de rabais) Le Mandalorien est l’une des meilleures séries d’action en direct de Star Wars, alors soulagez certains des meilleurs moments de Mando avec ce Lego Starfighter, qui a actuellement 12 $ de réduction sur Amazon. Centre de commandement de la police de Lego City 4 De : Amazone Était : 97,99 $ À présent:

49,50 $

(46,49 £ de réduction) Cet ensemble est parfait pour les jeunes constructeurs. Il est livré avec des mini figurines de policier et de voleurs, une cellule de prison amovible, une moto et plus encore. Le palais magique d’Elsa La Reine des Neiges Lego 5 De : Amazone Était : 115,24 $ À présent:

104,99 $

(9 % de réduction) Cet ensemble Lego est le rêve de tous les fans de Frozen, avec un escalier tournant et des mini figurines d’Elsa, Anna et Olaf.

Meilleures offres Prime Day Lego au Royaume-Uni