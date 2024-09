Meilleures offres Kindle : économisez sur les packs Kindle pour le Prime Day d’octobre

Les meilleures offres Kindle du Prime Day d’octobre

C’est officiellement la saison du confort. Si vous envisagez de vous installer confortablement sur le canapé ou de vous blottir au lit avec un bon livre, c’est le moment de le faire. Et quelle meilleure façon de le faire qu’avec un nouveau Kindle ? Si vous en avez un en vue, c’est l’un des meilleurs moments pour vous en procurer un, car lorsque le temps se rafraîchit, se blottir contre un être cher ou un animal de compagnie et lire une bonne lecture devient tout simplement différent.

Grâce aux jours de promotions Amazon Prime, vous pouvez économiser sur certains des meilleurs packs Kindle d’Amazon en ce moment. Bien que les offres Kindle individuelles soient rares pour le moment et plus susceptibles d’apparaître dans les prochaines semaines, il existe encore de bonnes options si vous cherchez à commencer à lire davantage.

Ci-dessous, retrouvez quelques-unes de nos offres Kindle préférées à réaliser pendant les Prime Big Deal Days et assurez-vous de les saisir tant que vous le pouvez encore.

Meilleure offre Kindle

Pourquoi nous l’aimons

La Kindle Scribe est une excellente tablette multifonctionnelle qui vous permet de profiter de vos livres et magazines préférés avec la fonction supplémentaire de l’utiliser comme un bloc-notes numérique. Ce pack vous offre une Kindle Scribe (16 Go) avec un stylet de base, une couverture folio en cuir et un adaptateur secteur. Le stylet de base n’a pas de gomme ni de bouton « Raccourci » intégré, mais il se connecte magnétiquement à la Scribe. En plus de toutes vos options Kindle normales, la Scribe vous permet de prendre des notes pendant la lecture ou de l’utiliser comme une tablette dédiée avec une écriture fluide et un écran réactif. Vous pouvez faire de grosses économies avec ce pack qui vous offre tout ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser votre nouvel appareil.





Meilleure offre Kindle Paperwhite

Pourquoi nous l’aimons

La Kindle Paperwhite Signature Edition est la meilleure version de la Kindle Paperwhite, avec une recharge sans fil et un éclairage avant à réglage automatique. Vous pouvez l’obtenir dans le cadre de ce pack avec 32 Go de stockage et une lumière chaude réglable que vous pouvez modifier à votre guise. Le pack comprend une couverture en tissu ainsi qu’une station de chargement sans fil, vous êtes donc prêt à vous lancer et à attaquer immédiatement votre liste de lectures d’automne. Cela représente beaucoup d’espace pour la plupart des livres que vous souhaitez ajouter et une excellente option pour presque tous les lecteurs à ce prix.

Offres Mashable

Meilleure offre Kindle à petit prix

Pourquoi nous l’aimons

Si vous n’avez pas besoin de fioritures supplémentaires, le Kindle Paperwhite Essentials Bundle est une bonne option économique en matière de liseuses électroniques. Ce pack est livré avec une Kindle Paperwhite de 16 Go, une housse en tissu et un adaptateur secteur. Il n’a pas d’éclairage à réglage automatique ni de charge sans fil, mais c’est le Kindle Paperwhite que vous connaissez et aimez, avec quelques extras ajoutés pour faire bonne mesure.