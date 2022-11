Meilleures offres John Lewis Cyber ​​​​Monday 2022

John Lewis réduit les prix pour le Cyber ​​​​Monday, et certaines des remises les plus importantes concernent la technologie. Vous trouverez de grandes remises sur les smartphones, les ordinateurs portables, les appareils portables, les écouteurs, la technologie de la maison intelligente, et plus encore.

John Lewis a peut-être abandonné sa promesse de “jamais sciemment sous-vendu” – et avec elle l’engagement de faire correspondre les prix des concurrents – mais il offre toujours des remises importantes pour le Cyber ​​​​Monday, et nous sommes ici pour nous assurer que les offres qu’il propose sont de véritables offres .

Meilleures offres John Lewis Cyber ​​​​Monday Sony WH-1000XM5 1 De : John Lewis Était : 379 £ À présent:

299 £

(80 £ de réduction) GooglePixel 6a 2 De : John Lewis Était : 399 £ À présent:

299 £

(100 £ de réduction) Apple AirPod Pro 3 De : John Lewis Était : 249 £ À présent:

184 £

(65 £ de réduction) La génération précédente d’AirPods Pro, complète avec l’étui de chargement MagSafe et notée 9/10 dans notre revue, est désormais un excellent prix. John Lewis ne montre pas le RRP original de 249 £. Google Nest Hub 4 De : John Lewis Était : 89,99 £ À présent:

44,99 £

(50% de réduction) Chromebook HP 14b-na0005na 5 De : John Lewis Était : 289,99 £ À présent:

249,99 £

(40 € de réduction) Il s’agit d’une remise relativement modeste, mais cela signifie que le Chromebook 14 pouces économique de HP est encore plus abordable. Apple iPad Air 2022 (Wi-Fi uniquement, 64 Go) 6 De : John Lewis Était : 669 £ À présent:

569 £

(100 £ de réduction) Le dernier iPad Air a connu une hausse de prix de la part d’Apple, mais le prix John Lewis est désormais effectivement réduit de 100 £ – ainsi que jusqu’à 150 £ supplémentaires avec échange et trois mois d’Apple TV + gratuits. Aspirateur absolu Dyson Cyclone V10 sept De : John Lewis Était : 429 £ À présent:

325 £

(104 £ de réduction) John Lewis a pris plus de 100 £ sur le prix du Cyclone V10 Absolute. Ce n’est pas le dernier modèle de Dyson, mais c’est toujours un excellent aspirateur et encore mieux à ce prix. Meta Quest 2 (128 Go) avec Beat Saber 8 De : John Lewis Était : 423,78 £ À présent:

399 £

(25 £ de réduction) John Lewis ne néglige peut-être pas le Meta Quest 2 lui-même, mais il ajoutera une copie gratuite de Beat Saber lorsque vous prendrez le casque en ce moment. C’est aussi un excellent kit, comme détaillé dans notre revue cinq étoiles Meta Quest 2. Instant Pot Duo Crisp & Friteuse à air 9 De : John Lewis Était : 199,99 £ À présent:

159,99 £

(40 € de réduction) Obtenez 40 £ de réduction sur cet appareil polyvalent grâce à cette offre exceptionnelle. Il dispose de 11 fonctions, dont une friteuse à air, un sous-vide et un autocuiseur. Ordinateur portable Lenovo IdeaPad 1 dix De : John Lewis Était : 449,99 £ À présent:

329,99 £

(120 £ de réduction) John Lewis a réduit ce tout nouvel ordinateur portable Lenovo, avec un puissant processeur AMD Ryzen 5, un stockage de 256 Go et un grand écran de 15,6 pouces. C’est 120 £ de réduction, mais seulement jusqu’au 3 décembre.

Voir plus d’offres du Cyber ​​Monday

Consultez également nos sites partenaires Macworld, PC World et TechHive.