Meilleures offres John Lewis Black Friday 2022

Comme tous les magasins, John Lewis réduit les prix ce mois-ci pour le Black Friday, et certaines de ses plus grosses économies concernent la technologie.

Le Black Friday est là aujourd’hui, 25 novembreavec le Cyber ​​Monday quelques jours plus tard 28 novembreet de John Lewis grande vente du Black Friday bat son plein.

La vente couvre à peu près tout ce que John Lewis vend, mais bien sûr, nous nous concentrons sur tout ce qui concerne la technologie. Vous y trouverez des réductions sur les smartphones, les ordinateurs portables, les appareils portables, les écouteurs, la technologie de la maison intelligente, etc.

John Lewis a peut-être malheureusement abandonné sa promesse « Jamais sciemment sous-vendu » – et avec elle l’engagement de faire correspondre les prix des concurrents – mais cela n’a pas empêché le magasin d’offrir d’importantes remises pour la saison des soldes.

Nous avons parcouru la vente de John Lewis pour sélectionner les offres que vous trouverez ci-dessous, et nous continuerons à mettre à jour cet article au fur et à mesure que des offres plus importantes et meilleures se présenteront en ligne.

N’oubliez pas que les économies seront probablement disponibles au moins jusqu’au Cyber ​​​​Monday – et probablement au-delà – mais rien ne garantit que les offres s’amélioreront à mesure que nous nous rapprocherons du Black Friday lui-même. Cela signifie que si vous voyez une bonne affaire sur un produit que vous voulez, il vaut généralement mieux y aller que d’attendre et de risquer de passer à côté.

Alors, sans plus tarder, voici les meilleures offres technologiques que nous pouvons trouver sur John Lewis en ce moment.