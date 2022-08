Meilleures offres iPhone SE 3 (2022) en août

Apple a dévoilé l’iPhone SE de troisième génération aux côtés des nouveaux iPad Air et Mac Studio lors de son événement de mars 2022, et bien qu’il ne semble pas différent à première vue, il propose des mises à niveau clés, notamment l’A15 Bionic, la connectivité 5G et une batterie bien améliorée. la vie.

L’iPhone SE 3, axé sur le budget, est désormais disponible à l’achat dans le monde entier – et voici tout ce que vous devez savoir pour en acheter un, que vous soyez basé aux États-Unis ou au Royaume-Uni.

Combien coûte l’iPhone SE 3 ?

L’iPhone SE a toujours été l’iPhone économique d’Apple, et cela n’a pas changé avec le modèle de troisième génération, mais le prix a légèrement augmenté par rapport à son prédécesseur. L’iPhone SE 3 commence à 429 $ / 419 £, contre 399 $ / 399 £ du modèle de deuxième génération.

Bien sûr, il existe également différentes options de stockage – 64 Go, 128 Go et 256 Go cette fois-ci – à prendre en considération. Plus vous voulez de stockage, plus vous devrez payer.

Voici combien coûte la nouvelle gamme iPhone SE :

64 Go : 429 $ / 419 £

128 Go : 479 $ / 469 £

256 Go : 579 $ / 569 £

Pour le contexte, même avec une légère augmentation de prix, l’iPhone SE est toujours 370 $ / 380 £ moins cher que l’iPhone 13 phare tout en offrant le même chipset A15 Bionic et la connectivité 5G en son cœur.

Où acheter l’iPhone SE 3 sans carte SIM : les meilleures offres

Le principal détaillant stockant l’iPhone SE est le Apple Storemais d’autres détaillants offrent également la possibilité d’acheter le smartphone, à la fois directement et sur une base contractuelle.

Nous avons répertorié partout où vous pouvez acheter l’iPhone SE 3 aux États-Unis et au Royaume-Uni en ce moment, et nous mettrons à jour les listes au fur et à mesure que de plus en plus de détaillants proposent le smartphone.

NOUS

ROYAUME-UNI

Où acheter l’iPhone SE 3 sous contrat : les meilleures offres

Si obtenir l’iPhone SE sous contrat est une perspective plus attrayante :

NOUS

AT&T – de 11,95 $ par mois

Verizon – de 11,94 $ par mois

ROYAUME-UNI

Vodafone – de 28 £ par mois avec 9 £ d’avance pour 2 Go de données

avec pour de données EE – de 31 £ par mois avec 90 £ d’avance pour 1 Go de données

avec pour de données O2 – de 27,50 £ par mois avec 10 £ d’avance pour 2 Go de données

avec pour de données Trois – de 30 £ par mois avec 30 £ d’avance pour 1 Go de data (moitié prix à 15 £ par mois pendant 6 mois)

avec pour de data (moitié prix à 15 £ par mois pendant 6 mois) Ciel mobile – de 20 £ par mois avec pas de frais initiaux pour 2 Go de données

Nous suivons également les derniers prix en temps réel, que vous pouvez trouver ci-dessous :

iPhone SE (64 Go)

429,00 $ Libre 429,00 $ Libre

iPhone SE (128 Go)

479,00 $ Libre 479,00 $ Libre

