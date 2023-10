Meilleures offres iPhone 15 : excellent crédit d’échange chez la plupart des opérateurs

Regarde ça: Test de l’iPhone 15 : une mise à niveau importante pour les propriétaires d’iPhone plus âgés 08:21

La gamme iPhone 15 est enfin disponible et nous constatons de bonnes affaires dans tous les domaines. Bien que la plupart, sinon la totalité, de ces offres soient réservées à un opérateur, vous pouvez obtenir un crédit de reprise important, surtout si vous possédez un téléphone de meilleure qualité. Dans certains cas, vous pouvez obtenir jusqu’à 1 100 $ de crédit ou souscrire un forfait spécifique pour récupérer votre nouveau téléphone gratuitement. Quoi qu’il en soit, vous disposez de nombreuses options pour mettre la main sur un appareil.

Les derniers téléphones phares d’Apple incluent Dynamic Island sur tous les modèles, des processeurs plus rapides et un matériel photo amélioré. L’iPhone 15 est alimenté par la puce A16 Bionic pour des vitesses plus rapides et une efficacité énergétique accrue par rapport au modèle de l’année dernière. Le matériel de l’iPhone 15 Pro fonctionne sur la puce A17 Pro d’Apple pour des performances encore plus puissantes. D’autres changements notables incluent le passage au chargement USB-C, des écrans plus lumineux et des capacités ultra large bande améliorées. L’iPhone 15 Pro dispose également d’un bouton d’action personnalisable, d’un châssis à base de titane et d’un nouveau téléobjectif de style périscope sur le plus grand iPhone 15 Pro Max.

Nous garderons à jour la liste ci-dessous des meilleures offres iPhone 15 à mesure que de nouvelles offres apparaissent ou que les promotions existantes changent, alors assurez-vous de revenir quand il sera temps d’acheter.

Dans quelles couleurs l’iPhone 15 est-il disponible ?

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont disponibles en cinq couleurs différentes : noir, jaune, rose, bleu et vert. Les modèles iPhone 15 Pro sont disponibles en titane naturel, blanc, noir et bleu.

Combien coûte l’iPhone 15 ?

Les quatre modèles d’iPhone 15 ont des prix différents qui changent en fonction de la quantité de stockage. Le prix de chaque modèle commence à :

iPhone 15 : 799 $*

iPhone 15 Plus : 899 $*

iPhone 15 Pro : 999 $

iPhone 15 Pro Max : 1 199 $

*Si vous l’avez configuré avec un transporteur lors de l’achat ; 30 $ de plus si vous vous connectez à un opérateur plus tard.

Meilleures offres iPhone 15

Vous pouvez commander votre iPhone 15 ou iPhone 15 Pro directement chez Apple dès maintenant et choisir les options de livraison ou de retrait. Le programme d’échange d’Apple offre jusqu’à 650 $ de réduction lorsque vous remettez votre ancien appareil. Le programme de mise à niveau de l’iPhone ou le financement par Apple Card (et le cashback) sont d’autres options, et vous pouvez également souscrire une offre avec un opérateur offrant jusqu’à 1 000 $ de réduction lorsque vous échangez votre ancien téléphone.

Commandez l’un des derniers modèles d’iPhone via Walmart et vous pourrez bénéficier de la plus grande remise d’échange avec jusqu’à 1 100 $ de réduction sur les modèles Pro. L’accord nécessite un plan de versement éligible et l’échange d’un appareil éligible. Notez cependant que les prix catalogue de Walmart sont 50 $ supérieurs au prix de détail d’Apple, donc l’offre est 50 $ meilleure que celles ci-dessous, au lieu de 100 $.

Les nouveaux clients ou les clients existants ajoutant une nouvelle ligne sur le forfait Unlimited Ultimate peuvent obtenir jusqu’à 1 000 $ de réduction sur la gamme iPhone 15 lors de l’échange de n’importe quel ancien iPhone dans toutes les conditions. Optez pour les forfaits Unlimited Plus ou Unlimited Welcome et vous pourrez obtenir 830 $ ou 415 $ de réduction sur la nouvelle gamme d’iPhone 15 avec échange d’iPhone. Mise à niveau des clients jusqu’à 930 $ de réduction sur un appareil iPhone 15 avec certains forfaits d’échange et certains forfaits illimités.

AT&T offre également jusqu’à 1 000 $ de réduction sur la gamme iPhone 15 lorsque vous échangez votre téléphone existant avec un forfait Unlimited Your Way. Les clients nouveaux et existants sont éligibles, qu’ils ajoutent ou non une nouvelle ligne. Pour avoir droit à un crédit de 1 000 $, la valeur minimale d’échange doit être d’au moins 230 $ après avoir répondu aux questions sur l’état de l’appareil, de sorte que vous ne serez pas autant renversé si vous avez un appareil ancien ou en mauvais état à remettre.

Les clients nouveaux et existants ont le choix entre quelques offres chez T-Mobile. Vous pouvez obtenir l’iPhone 15 Pro gratuitement (1 000 $ de réduction via 24 crédits de facture mensuels) lorsque vous échangez un appareil éligible et optez pour un forfait Go5G Plus ou Go5G Next. Il y a également jusqu’à 650 $ de réduction sur n’importe quel modèle d’iPhone 15 avec échange sur Magenta Max, 350 $ de réduction sur Go5G et Magenta et 200 $ de réduction sur presque tous les autres forfaits T-Mobile.

Best Buy propose les mêmes offres iPhone 15 du même opérateur et offre également jusqu’à 1 000 $ de réduction lorsque vous échangez votre ancien appareil via son propre programme d’échange.