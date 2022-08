Meilleures offres iPad mini 6 (2021) en août

Apple a annoncé l’iPad mini 6 aux côtés du nouvel iPad d’entrée de gamme, l’Apple Watch Series 7 et la gamme iPhone 13 mise à niveau lors de l’événement Apple de septembre 2021, et il s’agit d’une refonte complète de la petite tablette que nous connaissons et aimons.

Bien qu’il arbore toujours ses petites dimensions caractéristiques, le nouvel iPad mini arbore un design similaire à celui de l’iPad Air, avec un affichage plein écran, l’A15 Bionic d’Apple en son cœur et même Touch ID intégré au bouton d’alimentation.

Si vous êtes enthousiasmé par l’idée d’un nouvel iPad mini 6 et que vous souhaitez en mettre la main au meilleur prix en août, ne cherchez pas plus loin. Nous avons toutes les meilleures offres ici.

Combien coûte l’iPad mini 6 ?

L’iPad mini 6 a connu une refonte massive par rapport à son prédécesseur, il n’est donc pas trop surprenant de découvrir qu’Apple a augmenté le prix de la gamme pour refléter cela.

Alors que l’iPad mini de 5e génération a commencé à seulement 349 £ / 399 $, l’iPad mini 6 commence à 479 £ / 499 $, ce qui représente un bond non négligeable de 130 £ / 100 $.

Il y a aussi la connectivité 5G à considérer, qui a un coût supplémentaire de 140£/150$. Voici une ventilation complète du modèle de tarification de l’iPad mini 6 :

iPad mini 6 (Wi-Fi, 64 Go) – 479 £ / 499 $

iPad mini 6 (Wi-Fi, 256 Go) – 619 £ / 649 $

iPad mini 6 (Wi-Fi + cellulaire, 64 Go) – 619 £ / 649 $

iPad mini 6 (Wi-Fi + cellulaire, 256 Go) – 759 £ / 799 $

Où acheter l’iPad mini 6 – meilleures offres

Après la sortie de l’iPad mini 6, la tablette de petite taille est désormais disponible chez la plupart des grands détaillants au Royaume-Uni et aux États-Unis – et quelques-uns proposent même des offres économiques.

La plupart des détaillants se comparent les prix au Royaume-Uni, offrant 10 à 20 £ de réduction sur le modèle Wi-Fi d’entrée de gamme, bien que Currys ait également 30 £ de réduction sur le modèle Wi-Fi de 256 Go.

Ceux aux États-Unis peuvent s’attendre à une remise de 50 $ sur le modèle Wi-Fi de 64 Go chez Walmart, mais pas beaucoup sur le front cellulaire.

ROYAUME-UNI

NOUS

Meilleurs prix iPad mini 6 en ce moment

Nous suivons également le prix de l’iPad mini 6 en temps réel, donc si vous voyez des offres ci-dessous, vous feriez mieux d’agir rapidement.

497,90 $ 499 $ 499,00 $ Libre

Où acheter l’iPad mini 6 sous contrat – meilleures offres

Offrant une connectivité cellulaire en option – jusqu’à 5G cette fois-ci – vous pouvez également récupérer l’iPad mini 6 auprès de divers fournisseurs de réseaux britanniques et américains.

NOUS

ROYAUME-UNI

Voici tous les réseaux proposant actuellement l’iPad mini 6 :

Trois – plans à partir de 39 £ à l’avance, 47 £ par mois avec 100 Go de données

O2 – plans à partir de 20 £ à l’avance, 17,50 £ par mois avec 3 mois de Disney + et 1 Go de données

Vodafone – plans à partir de 49 £ à l’avance, 34 £ par mois avec 2 Go de données

EE – plans à partir de 50 £ à l’avance, 45 £ par mois avec 4 Go de données

Contenu connexe