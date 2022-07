Meilleures offres iPad: économisez 40 $ sur le nouvel iPad Air, 100 $ sur un iPad Pro

L’ajout le plus récent à la gamme iPad d’Apple est le ipad air qui a été publié au printemps dernier, apportant une mise à jour au seul iPad qui a raté un rafraîchissement en 2021. Le nouvel iPad Air comprend la puce M1 d’Apple, trouvée dans les iPad Pro de la société, ainsi que la 5G et une caméra frontale à angle plus large avec le Centre de la scène fonction vidéo de mise au point automatique. Ce qu’il n’a pas obtenu, c’est un stockage étendu : les nouveaux modèles d’iPad Air offrent les mêmes capacités de 64 Go et 256 Go que les versions actuelles aux mêmes prix. Vous pouvez économiser 40 $ dès maintenant sur Amazon sur le nouvel iPad Air, soit seulement 9 $ de moins que la plus grande remise que nous ayons vue.

L’iPad le plus abordable reste le iPad de neuvième génération, et il est encore plus abordable en ce moment avec sa remise actuelle de 20 $ sur Amazon et Walmart. L’iPad de 10,2 pouces est doté de la puce A13 Bionic, de l’écran True Tone d’Apple, d’une caméra frontale améliorée et d’une augmentation de la mémoire interne.

Le petit iPad Mini a un gros rabais de 90 $ en ce moment chez Walmart. Comme l’iPad de neuvième génération, le iPad Mini de sixième génération est sorti l’automne dernier. Il dispose d’un écran de 8,3 pouces, de la puce A15 Bionic, d’un port de charge USB-C pour une charge rapide et d’un bouton d’alimentation avec Touch ID.

Les iPad Pro 11 et 12,9 pouces sont désormais les plus anciennes des tablettes d’Apple. Ils ont été les premiers appareils non Mac à être fabriqués avec la propre puce M1 d’Apple lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux au printemps dernier. Vous pouvez économiser 70 $ sur le modèle 11 pouces de base et 100 $ sur le modèle iPad Pro 12,9 pouces. Des remises plus importantes sont disponibles sur les modèles Pro de plus grande capacité.



Voici les plus grandes remises de prix en ce moment pour les derniers iPad d’Apple. Nous mettons à jour cette liste au fur et à mesure que de nouvelles offres émergent et que les anciennes expirent, alors assurez-vous de vérifier pour le meilleur prix.

Remises sur iPad, comparées Modèle Liste des prix Meilleur prix (actuel) Meilleur prix (de tous les temps) iPad 10,2 pouces, 9e génération (64 Go) 329 $ 309 $ 299 $ iPad Mini 8,3 pouces, 6e génération (64 Go) 499 $ 409 $ 400 $ iPad Air 10,9 pouces (64 Go) 599 $ 559 $ 550 $ iPad Pro 11 pouces (128 Go) 799 $ 729 $ 699 $ iPad Pro 12,9 pouces (128 Go) 1 099 $ 999 $ 950 $

Notez que “tous les temps” signifie le meilleur prix que nous ayons vu chez un détaillant agréé Apple au cours de la durée de vie du produit.

Scott Stein/Crumpe L’iPad de base de 10,2 pouces n’a pas fait l’objet d’une refonte de conception comme son cousin Mini, mais il propose un processeur plus rapide, une meilleure caméra frontale et un écran amélioré par rapport à l’iPad précédent de huitième génération. Le plus gros ajout est le stockage, qui a été doublé à 64 Go sur le modèle de base et à 256 Go sur le modèle step-up. En dehors de cela, le changement que vous apprécierez probablement à l’ère des appels FaceTime et Zoom est la caméra frontale passant de 1,2 mégapixels à un angle plus large de 12 mégapixels. Il a également gagné le devant de la scène pour garder votre tasse dans le cadre pendant les appels vidéo. C’est 20 $ de réduction sur Amazon et Walmart, soit seulement 10 $ de moins que son prix historiquement bas de 299 $ pendant Amazon Prime Day. Si vous voulez plus de stockage pour les photos, les vidéos, les projets, les applications et plus encore, vous pouvez accrocher le 10,2 pouces, iPad de 9e génération avec 256 Go de stockage pour seulement 429 $ sur Amazon. C’est 50 $ de moins que sur l’Apple Store. Lisez notre avis sur l’iPad de 9e génération.

Scott Stein/Crumpe L’iPad Mini a fait l’objet d’une refonte complète. Le nouveau design a des bords arrondis, des cadres fins et aucun bouton d’accueil. Le bouton d’alimentation sur le côté a maintenant Touch ID et le port Lightning a été remplacé par un port de charge USB-C. Il fonctionne sur la nouvelle puce A15 Bionic (identique à l’iPhone 13) et propose un écran amélioré et légèrement plus grand de 8,3 pouces et de meilleurs appareils photo que l’ancien Mini de cinquième génération. Le stock est mince en ce moment sur Amazon et les remises sont minces, mais vous pouvez l’obtenir pour 409 $ chez Walmart en ce moment – ​​c’est 90 $ de moins que vous ne le paieriez chez Apple. Lisez notre avis sur l’iPad Mini.

Scott Stein/Crumpe Le nouvel iPad Air de 10,9 pouces est doté de la puce M1 d’Apple, présente dans les iPad Pro de la société, ainsi que de la 5G et d’une caméra frontale à angle plus large avec la fonction vidéo de mise au point automatique Center Stage. Ce qu’il n’a pas obtenu, c’est un stockage étendu – les nouveaux modèles d’iPad Air offrent les mêmes capacités de 64 Go et 256 Go que les versions actuelles aux mêmes prix. L’expert iPad de CNET, Scott Stein, recommande toujours l’iPad 10,2 pouces moins cher pour la plupart des gens, mais considère cet iPad Air comme une solide avancée. Bien qu’il ne soit disponible que depuis quelques mois, le nouvel iPad Air est déjà en promotion. Vous pouvez économiser 40 $ sur Amazon sur le modèle de base de 64 Go dans certaines couleurs et 30 $ dans les autres. Lisez notre avis sur l’iPad Air 2022.

Scott Stein/Crumpe Le nouvel iPad Pro 11 pouces est doté de la puce M1 d’Apple et est disponible avec des capacités de stockage allant de 128 Go à 2 To. La plupart des détaillants vendent le modèle de base de 128 Go au prix courant de 799 $ d’Apple ou au-dessus, mais vous pouvez économiser 70 $ sur le modèle gris sidéral d’Amazon dès maintenant. Il a atteint un rabais maximal de 100 $ lors de la vente Prime Day la semaine dernière. Si vous êtes prêt à dépenser plus pour plus d’espace de stockage, vous pouvez également économiser sur certains des modèles à plus grande capacité d’Amazon. Lisez notre avis sur l’iPad Pro 2021.