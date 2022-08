Meilleures offres iPad Air 5 (2022) en août

L’iPad Air de cinquième génération mis à niveau d’Apple, des mises à niveau sportives clés, y compris une caméra frontale ultra-large de 12 Mp avec la technologie Center Stage alimentée par l’IA d’Apple, une connectivité 5G améliorée et la même puce Apple M1 trouvée non seulement dans le dernier iPad Air, mais le aime aussi l’iMac 24 pouces et le MacBook Air.

En fait, Apple affirme que le M1 du nouvel iPad Air représente une augmentation de 60 % des performances du processeur et jusqu’à 2 fois la puissance du département GPU par rapport à l’A14 Bionic de l’iPad Air 2020.

Malgré cela, le nouvel iPad Air commence au même prix de 599 $ aux États-Unis, et il est en fait 10 £ moins cher au Royaume-Uni à 569 £.

Avec le puissant iPad Air de cinquième génération désormais disponible dans le monde entier, voici tout ce que vous devez savoir pour en acheter un au Royaume-Uni ou aux États-Unis, y compris les meilleures offres triées sur le volet en août.

Pour en savoir plus sur les offres de la nouvelle tablette, consultez les dernières actualités de l’iPad Air (2022) et notre avis sur l’iPad Air 5 (2022).

Combien coûte le nouvel iPad Air ?

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles ici. Commençons par le bon; les modèles Wi-Fi uniquement sont au même prix que leur prédécesseur aux États-Unis, à partir de 599 $ pour 64 Go, alors qu’il est en fait 10 £ moins cher au Royaume-Uni à 569 £.

La mauvaise nouvelle est que l’on ne peut pas en dire autant des variantes cellulaires de l’iPad Air, qui ont connu une augmentation aux États-Unis et au Royaume-Uni, probablement en raison de la connectivité 5G améliorée proposée, à partir de 749 $ / 719 £ par rapport à 729 $/709 £.

Voici une ventilation complète des prix pour la gamme iPad Air (2022):

iPad Air (64 Go, Wi-Fi) : 599 $/569 £

iPad Air (256 Go, Wi-Fi): 749 $ / 719 £

iPad Air (64 Go, Wi-Fi et cellulaire): 749 $ / 719 £

iPad Air (256 Go, Wi-Fi et cellulaire): 899 $ / 869 £

Où acheter l’iPad Air (2022) : les meilleures offres

La gamme iPad Air (2022) est principalement disponible sur l’Apple Store aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais de nombreux détaillants et réseaux tiers proposent également la tablette, à la fois sans carte SIM et sous contrat.

Ceux aux États-Unis peuvent s’attendre à une économie de 70 $ sur la variante Wi-Fi de 256 Go de l’iPad Air chez Walmart, tandis que ceux qui cherchent à opter pour le modèle d’entrée de gamme de 64 Go peuvent réaliser une économie de 40 $ sur Amazon ou BH Photo Video, et si vous êtes tenté de suivre la voie du contrat, vous pouvez économiser 150 $ chez Best Buy.

Ceux du Royaume-Uni ne l’ont pas aussi bien en août, avec seulement une économie de 11 £ sur l’iPad Air disponible chez KRCS. Vous avez également la possibilité d’échanger un ancien iPad pour obtenir jusqu’à 150 £ de réduction chez John Lewis, ainsi qu’une garantie étendue de deux ans en standard.

Cela étant dit, nous avons répertorié partout où vous pouvez acheter le nouvel iPad Air dès maintenant.

NOUS

Pomme

Amazone – 40 $ hors variante Wi-Fi 64 Go

hors variante Wi-Fi 64 Go Meilleur achat – 150 $ de réduction en cas d’achat sous contrat avec Verizon

de réduction en cas d’achat sous contrat avec Verizon Cible – Obtenez un crayon Apple pour 54 $ avec tout achat d’iPad Air

Wal-Mart – 70 $ de rabais Variante Wi-Fi 256 Go

Variante Wi-Fi 256 Go BH Photo Vidéo – 40 $ de rabais Variante Wi-Fi 64 Go

ROYAUME-UNI

Pomme

Amazone – 5 £ de réduction Variante Wi-Fi 64 Go

Variante Wi-Fi 64 Go AO

Argos

Currys

John lewis – extension de garantie de deux ans, jusqu’à 150 £ de réduction lors de l’échange d’un ancien iPad

jusqu’à lors de l’échange d’un ancien iPad KRCS – 11,38 € de réduction

Très – 5 £ de réduction Variante Wi-Fi 64 Go

Nous suivons également les derniers prix de l’iPad Air (2022) en temps réel ci-dessous, alors agissez rapidement si vous trouvez une bonne affaire :

iPad Air 5 (2022) – 64 Go, Wi-Fi

559,00 $ Libre 599 $ 599,00 $ Libre

iPad Air 5 (2022) – 256 Go, Wi-Fi

679,00 $ Libre

Contenu connexe susceptible de vous plaire