Meilleures offres iPad 10,2 pouces (2021) en août 2022

Annoncé aux côtés de la gamme iPhone 13, le nouvel iPad 10,2 pouces d’entrée de gamme est l’un des meilleurs choix de tablettes, et voici partout où vous pouvez acheter la tablette 2021 au Royaume-Uni et aux États-Unis – y compris quelques bonnes affaires.

La question de savoir si un nouvel iPad (l’iPad 9 si vous gardez le score) allait être annoncé lors de l’événement California Streaming d’Apple le 14 septembre était à débattre, mais il l’a fait, tout comme un nouvel iPad mini 6.

Le dernier iPad peut sembler identique, avec les mêmes finitions Space Gray et Silver, mais il est livré avec diverses mises à niveau, notamment un processeur A13 Bionic, plus de stockage et un appareil photo amélioré. Découvrez tous les détails sur l’iPad 2021 et lisez notre avis complet sur l’iPad 2021.

Meilleures offres iPad 10,2 pouces (2021)

La plupart des meilleures offres iPad en ce moment sont des offres groupées. C’est une mauvaise nouvelle si vous vouliez économiser sur la tablette elle-même, mais si vous devez acheter un nouveau smartphone, il pourrait y avoir une bonne affaire pour vous.

Virgin Media propose un iPad 10,2 pouces (2021) gratuit avec certains appareils. Le forfait est disponible sur le iPhone 12 (à partir de 36,50 £ par mois), iPhone 13 (à partir de 39,50 £ par mois) et iPhone 11 (à partir de 30 £ par mois).

Si vous voulez acheter l’iPad 2021 seul, vous pouvez l’obtenir pour moins que le RRP. Par exemple, Dimprice vend la tablette pour 295,99 £. Nous ne connaissons pas le site, mais il a une note TrustPilot de 4,2, ce qui est “Excellent”.

Currys vend l’iPad au prix total de 319 £, mais vous pouvez profiter d’offres comme la livraison gratuite le lendemain et jusqu’à cinq mois d’Apple Music, Arcade & News+ gratuits.

Entre-temps, Amazone, John lewis et Laptops Direct ont le meilleur prix pour la tablette à 299 £.

Le meilleur prix aux États-Unis que nous pouvons trouver est de 299 $ chez Walmart et Amazone.

Meilleurs prix de l’iPad 10,2 pouces (2021) en ce moment

Quand l’iPad 10,2 pouces (2021) est-il sorti ?

L’iPad 10,2 pouces de 9e génération a commencé à être expédié le 24 septembre 2021.

Combien coûte l’iPad 10,2 pouces (2021) ?

La dernière génération de tablette Apple se décline en quatre modèles différents, selon la quantité de stockage dont vous avez besoin et si vous souhaitez également une connectivité cellulaire. Voici les options :

Wi-Fi 64 Go – 319 £ / 329 $ US

Wi-Fi 256 Go – 459 £ / 479 $ US

64 Go Wi-Fi + Cellulaire – 439 £ / 459 $ US

256 Go Wi-Fi + Cellulaire – 579 £ / 609 $ US

Où puis-je acheter l’iPad 10,2 pouces (2021) au Royaume-Uni et aux États-Unis ?

Comme vous vous en doutez, le nouvel iPad est disponible pour

commandez maintenant sur l’Apple Store officiel (et

Apple Store États-Unis) où vous bénéficierez d’une “livraison rapide et gratuite sans contact”.

Bien sûr, d’autres endroits vendent l’iPad, bien que le stock soit difficile à trouver en ce moment. Nous avons répertorié ci-dessous tous les endroits où vous pouvez acheter l’iPad 10,2 pouces au Royaume-Uni et aux États-Unis pour vous faciliter la tâche :

ROYAUME-UNI

Vous avez également la possibilité de vous procurer l’iPad 10.2 (2021) sous contrat, les opérateurs britanniques suivants proposant la tablette :

NOUS

Comme pour les autres iPad de la collection, vous pouvez également vous procurer l’iPad 10,2 pouces (2021) sous contrat via les principaux opérateurs américains :