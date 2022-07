Meilleures offres Internet résidentiels de juillet 2022

Sarah Tew / Crumpe

Prix ​​de départ: 45 $ par mois avec remise sur paiement automatique

45 $ par mois avec remise sur paiement automatique Vitesses : 500 Mbps vers le bas, 500 Mbps vers le haut

500 Mbps vers le bas, 500 Mbps vers le haut Limite de données : Aucun

Aucun Contracter: Aucun ou 1 an lors de l’acceptation de l’offre de carte-cadeau

Aucun ou 1 an lors de l’acceptation de l’offre de carte-cadeau Offre spéciale: Carte-cadeau de 100 $

Pour une offre Internet unique, le plan Fibre 500 de Frontier est difficile à battre. Des vitesses de téléchargement et de téléchargement symétriques allant jusqu’à 500 Mbps sont plus que adaptées à de nombreux ménages, et le prix de 45 $ (n’oubliez pas de vous inscrire au paiement automatique pour la remise de 5 $) est inférieur à celui que vous trouverez chez à peu près n’importe quel autre fournisseur pour des vitesses comparables, voire plus lentes.

L’équipement Wi-Fi est également inclus sans frais supplémentaires, tout comme les données illimitées. Aucun contrat n’est requis avec Frontier Internet, sauf si vous choisissez de recevoir une offre de bonus d’inscription, qui est une carte-cadeau de 100 $ lorsque vous vous inscrivez à Fiber 500.

Est-ce que Frontier Internet est une bonne affaire ?

Comme la plupart des fournisseurs DSL et fibre optique, les meilleures offres de Frontier concernent le côté fibre du service. Frontier Fiber offre des vitesses plus rapides, une meilleure fiabilité et une valeur globale supérieure à celle du service DSL de Frontier. Compte tenu du prix des vitesses que vous obtenez, ainsi que des avantages supplémentaires tels que des données illimitées et la location gratuite d’équipement, tous les forfaits Fibre pourraient être considérés comme une bonne affaire, bien que le nouveau forfait 2 gigabits du fournisseur soit un peu plus cher que la plupart à 150 $ par mois.

