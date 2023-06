Meilleures offres Internet pour les seniors

Haut débit stupéfiant : Internet d’abord Prix ​​à partir de 10 $ par mois

Vitesses à partir de 50 Mbps

Aucun contrat Vérifiez avec Astound Broadband – Programme Internet First

Ou appelez pour commander : (877) 528-8790 AT&T : accès depuis AT&T Prix ​​à partir de 30 $ par mois

Vitesses à partir de 100 Mbps

Données illimitées Cox : ConnectAssist Prix ​​à partir de 30 $ par mois

Vitesses à partir de 100 Mbps

Aucun contrat Optimum : Optimum Avantage Internet Prix ​​à partir de 15 $ par mois

Vitesses à partir de 50 Mbps

Aucun contrat Vérifiez auprès d’Optimum Avantage Internet

Ou appelez pour commander : (888) 234-4209 Rise Broadband : remise militaire Prix ​​de 25 $ à 65 $ par mois

Vitesses de 25 à 50 Mbps

Données illimitées sur certains forfaits Spectre : Assistance Internet Spectre Prix ​​à partir de 15 $ par mois

Vitesses à partir de 30 Mbps

Aucun contrat Xfinity : l’essentiel d’Internet Prix ​​de 10 $ à 30 $ par mois

Vitesses de 50 à 100 Mbps

Pas de vérification de crédit Vérifiez avec Xfinity – Internet Essentials

Ou appelez pour commander : (877) 645-2012 Afficher plus (2 articles)



Selon Enquêtes du Pew Research Center, 75 % des adultes âgés de 65 ans et plus utilisent Internet, et 64 % utilisent leur connexion haut débit à domicile pour ce faire. Ces chiffres ont augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie, devenant encore plus prononcés après la pandémie de COVID-19. Je pense que nous avons tous augmenté notre utilisation de FaceTime, Zoom et d’autres outils de chat vidéo au cours de cette période.

La nécessité d’être en ligne est impérative, mais trop souvent, le prix d’un connexion internet fiable peut être raide. C’est un problème amplifié si vous êtes un retraité avec un revenu fixe. Comment pouvez-vous trouver offres internet pas chères pour les seniors ? Je suis content que vous ayez demandé. Voici quelques idées pour rester connecté à moindre coût.

Commencez par les programmes gouvernementaux

Contrairement à votre restaurant local, Les fournisseurs de services internet n’offrent pas vraiment de réductions pour les seniors. Mais les personnes âgées ont besoin d’un service Internet abordable. Il existe certainement des offres spécifiques aux FAI qui méritent d’être explorées (et j’en parlerai dans un instant), mais votre meilleur pari est de commencer par profiter de certains programmes fédéraux. Deux en particulier me viennent à l’esprit – l’une existe depuis 1985 et l’autre est une politique plus récente qui est entrée en vigueur en 2022.

Vous devriez commencer par Corde de sécurité, un programme qui existe depuis des décennies et qui peut aider les clients éligibles à payer leurs factures de téléphone ou d’Internet. Bien qu’il ne soit pas spécifiquement adapté aux personnes âgées, plusieurs de ses qualificatifs – y compris la participation à Medicaid, le revenu de sécurité supplémentaire et la pension et les prestations de survivants des anciens combattants – s’appliquent aux personnes âgées. Lifeline vise également à aider les ménages à faible revenu, de sorte que les retraités à revenu fixe particulièrement serré, y compris ceux qui bénéficient de l’aide publique fédérale au logement ou ceux qui utilisent le programme d’aide nutritionnelle supplémentaire, pourraient également être en mesure de participer.

Qu’est-ce que vous obtenez si vous êtes admissible? Les personnes âgées peuvent obtenir jusqu’à 9,25 $ par mois sur leur facture Internet pour 111 $ par an sur le coût d’être connecté à la maison.

Mieux encore, une fois que vous êtes admissible à Lifeline, vous êtes également admissible à l’aide gouvernementale Programme de connectivité abordable, une subvention de la Federal Communications Commission. Encore une fois, cela n’est pas spécifiquement destiné aux personnes âgées, mais les personnes éligibles à l’assistance Lifeline peuvent également bénéficier de cet avantage, qui offre une réduction mensuelle sur le coût du service à large bande.

Ce qui est excitant, c’est que vous pouvez utiliser les fonds de l’ACP pour les programmes spécifiques que nous énumérons ci-dessous, et vous constaterez peut-être que cela couvre entièrement le coût de votre facture Internet mensuelle. Une autre option consiste à utiliser l’ACP pour aider à payer un plan plus rapide pour vous aider à mieux diffuser vos émissions de télévision préférées ou à obtenir une meilleure connexion sur ces chats vidéo avec votre famille.

Enfin, une mise en garde : Méfiez-vous des pages « offres seniors » de certains sites de FAI. Beaucoup ne sont que des publicités glorifiées se faisant passer pour des conseils utiles. Ils essaient de vous vendre des forfaits plus rapides au lieu de vous montrer des rabais légitimes ou de dévoiler des offres spéciales. Faites preuve de discernement lorsque vous magasinez.

Meilleures offres et réductions Internet pour les seniors

Sarah Tew / Crumpe Haut débit stupéfiant : Internet d’abord Voir les disponibilités

Détails du produit

Échelle des prix

10 $ par mois

Plage de vitesse

50Mbps

Connexion

Câble

Points forts

Aucun contrat, les 60 premiers jours sont gratuits

Ce forfait Internet abordable coûte 10 $ par mois et offre des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 50 mégabits par seconde. Aucun contrat ou vérification de crédit n’est requis. Sans être exclusivement réservé aux seniors, il est ouvert aux ménages éligibles à faibles revenus et aux adhérents au SSI. De plus, Astound offre les 60 premiers jours gratuitement. Lisez notre revue Astound Broadband. Vérifier la disponibilité du programme Astound Broadband – Internet First



Sarah Tew / Crumpe AT&T : accès depuis AT&T Voir les disponibilités

Détails du produit

Échelle des prix

30 $ par mois

Plage de vitesse

100Mbps

Connexion

ADSL/Fibre

Points forts

Données illimitées, pas de contrat, pas de frais d’installation, pas de dépôt requis

Si vous recevez des avantages SSI en Californie ou participez à SNAP dans l’un des 21 États de la zone de service AT&T, vous êtes éligible à ce programme, qui propose des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 100 Mbps pour 30 $ par mois ou moins. Vous n’aurez pas à vous soucier des frais d’installation, des plafonds de données, des contrats ou des dépôts. Lisez notre avis sur Internet à domicile AT&T. Vérifier la disponibilité de l’accès à partir d’AT&T



Sarah Tew / Crumpe Cox : ConnectAssist Voir les disponibilités

Détails du produit

Échelle des prix

30 $ par mois

Plage de vitesse

100Mbps

Connexion

Câble

Points forts

Pas de contrat, modem gratuit, point d’accès Wi-Fi gratuit

Cox a depuis longtemps un programme de rabais appelé Connect2Compete, destiné aux familles à revenu faible ou fixe. Mais en 2021, il a introduit ConnectAssist, destiné aux ménages à faible revenu sans enfants. Plusieurs programmes d’admissibilité – y compris la pension des anciens combattants, le revenu de sécurité supplémentaire et Medicaid – s’appliquent aux personnes âgées. Pour 30 $ par mois, les ménages éligibles peuvent recevoir un forfait de 100 Mbps, comprenant un modem gratuit et l’accès à 3 millions de points d’accès Wi-Fi à travers le pays. Il existe un plafond de données mensuel de 1,25 To, mais aucun contrat n’est requis. Lisez notre revue Cox Communications. Vérifier la disponibilité de Cox – ConnectAssist



Optimum Optimum : Optimum Avantage Internet Voir les disponibilités

Détails du produit

Échelle des prix

15 $ par mois

Plage de vitesse

50Mbps

Connexion

Câble

Points forts

Pas de contrat, modem/routeur gratuit, installation gratuite, données illimitées

Ce programme comprend l’éligibilité des personnes de 65 ans et plus qui reçoivent le SSI et des anciens combattants de l’armée américaine recevant une aide d’État ou fédérale. Le forfait Internet sans contrat offre des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 50 Mbps pour 15 $ par mois. Il comprend également une installation gratuite, des données illimitées et un combo modem/routeur gratuit. Lisez notre avis sur Internet à domicile Optimum. Vérifier la disponibilité d’Optimum Advantage Internet



Sarah Tew / Crumpe Rise Broadband : remise militaire Voir les disponibilités

Détails du produit

Échelle des prix

25 $ – 65 $ par mois

Plage de vitesse

25 – 50Mbps

Connexion

Fixe sans fil

Points forts

Données illimitées sur certains forfaits, faible augmentation de prix

Vérifier la disponibilité du haut débit Rise



Sarah Tew / Crumpe Spectre : Assistance Internet Spectre Voir les disponibilités

Détails du produit

Échelle des prix

15 $ par mois

Plage de vitesse

30Mbps

Connexion

Câble

Points forts

Pas de contrat, modem gratuit, données illimitées

Les personnes âgées de 65 ans et plus qui perçoivent le SSI sont éligibles à ce plan d’aide. Il propose des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 30 Mbps pour 15 $ par mois et comprend un modem gratuit, aucun plafond de données et aucun contrat. Le Wi-Fi est disponible pour un supplément de 5 $ par mois. Lisez notre revue Internet domestique Spectrum. Vérifier la disponibilité de Spectrum Internet Assist



Sarah Tew / Crumpe Xfinity : l’essentiel d’Internet Voir les disponibilités

Détails du produit

Échelle des prix

10 $ – 30 $ par mois

Plage de vitesse

50 – 100Mbps

Connexion

Câble

Points forts

Pas de vérification de crédit, point d’accès Wi-Fi gratuit

Si vous êtes une personne âgée, si vous participez à Medicaid ou SSI, ou si vous recevez une pension VA, vous pouvez être éligible à ce plan Internet, qui offre des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 50 Mbps pour 10 $ par mois. Aucune vérification de crédit n’est requise et les participants bénéficient également d’un accès gratuit aux points d’accès Wi-Fi Xfinity. Il existe également une option pour doubler votre vitesse à 100 Mbps pour 30 $ par mois, avec des conditions similaires. Lisez notre avis sur Internet à domicile Xfinity. Vérifier la disponibilité de Xfinity – Internet Essentials



FAQ sur les meilleures offres et réductions Internet pour les seniors

Les personnes âgées peuvent-elles bénéficier d’un service Internet gratuit ? Techniquement, oui, mais il faudra quelques manœuvres. Premièrement, vous devez être admissible au programme fédéral, Corde de sécurité. Ce n’est pas explicitement pour les personnes âgées, mais si vous participez à Medicaid, au revenu de sécurité supplémentaire ou à la pension et aux survivants des anciens combattants, vous pourriez probablement y être admissible. Une fois que vous faites cela, vous devenez éligible à un programme de subvention de la FCC appelé le Programme de connectivité abordable. Cela vous fournirait 30 $ par mois pour votre service Internet. Si votre FAI participe à l’ACP et propose un forfait Internet pour 30 $ ou moins (et beaucoup d’entre eux le font), vous pouvez obtenir votre service Internet gratuitement.

Y a-t-il des câblodistributeurs qui offrent des réductions aux personnes âgées ? Non, pas spécifiquement. Mais plusieurs sociétés Internet par câble proposent des programmes et des plans de réduction qui peuvent s’appliquer aux personnes âgées. Par exemple, Optimum propose Optimum Avantage Internet, un forfait à faible coût de 50 Mbps pour 15 $ par mois qui comprend une installation gratuite, des données illimitées, aucun contrat et un routeur Wi-Fi. Parmi les critères d’éligibilité figurent les anciens combattants recevant une aide publique fédérale ou d’État ou les personnes âgées de 65 ans et plus qui participent au revenu de sécurité supplémentaire. Étonnant à large bande Internet d’abord programme et Spectrum Assistance Internet comprennent également la qualification de participation SSI. Enfin, Comcast Xfinity Essentiels Internet accepte le SSI et la participation à Medicaid ou à une pension VA.