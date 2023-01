Meilleures offres iMac (M1) 24 pouces: bonnes affaires aux États-Unis et au Royaume-Uni

L’iMac 24 pouces alimenté par M1 a fait ses débuts lors de l’événement Spring Loaded d’Apple en avril 2021 aux côtés d’un nouvel iPad Pro qui utilise également le M1.

Comme un retour aux anciennes générations d’iMac, les appareils sont livrés dans un assortiment de couleurs ; mais contrairement aux itérations précédentes, l’écran Retina 4,5K est totalement plat, avec des lunettes plus minces, un menton plus petit et seulement 11,5 mm d’épaisseur.

Ce nouveau look allégé et ciselé est principalement dû à l’architecture SoC de la puce M1. Le M1 améliore également les performances jusqu’à 85 %, avec jusqu’à deux fois la vitesse du processeur graphique, ce qui rend possible des tâches exigeantes telles que le montage vidéo 4K sur plusieurs flux sans perte d’images dans Final Cut Pro.

L’iMac 24 pouces comprend également une caméra FaceTime HD 1080p, des microphones de qualité studio et une configuration à six haut-parleurs avec prise en charge supplémentaire de Dolby Atmos. Si vous souhaitez en savoir plus sur les spécifications et les fonctionnalités des iMac M1, consultez cet article pratique.

Nous avons également examiné l’iMac M1, qui a reçu 4,5/5 étoiles et un badge Tech Advisor Recommended.

Nous suivons tous les endroits où vous pouvez acheter le nouvel iMac ici, ainsi que notre sélection des meilleures offres disponibles en ce moment.

Nous examinons séparément où acheter les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro avec les puces M1 Pro et M1 Max si vous voulez quelque chose de portable.

Combien coûte l’iMac 24 pouces avec M1 ?

Les nouveaux iMac avec M1 commencent à 1 249 £/1 299 $/1 899 AUD$. Voici la gamme complète de prix et de couleurs :

Processeur 8 cœurs, GPU 7 cœurs, SSD 256 Go – 1 249 £ / 1 299 $ / 1 899 $ AUD – disponible en vert, rose, bleu et argent

Processeur 8 cœurs, GPU 8 cœurs, SSD 256 Go – 1 449 £ / 1 499 $ / 2 199 $ AUD – disponible en vert, rose, bleu, argent, jaune, orange et violet

Processeur 8 cœurs, GPU 8 cœurs, SSD 512 Go – 1 649 £ / 1 699 $ / 2 499 $ AUD – disponible en vert, rose, bleu, argent, jaune, orange et violet

Où acheter un iMac 24 pouces avec M1 (2021)

Avant de nous plonger dans l’endroit où vous pouvez vous procurer l’iMac 24 pouces au prix le plus bas, voici tous les détaillants qui vendent l’appareil. Mis à part le prix, vous pourrez peut-être trouver des offres groupées qui vous permettront d’aller plus loin.

Détaillants américains

Si vous êtes basé aux États-Unis, consultez les détaillants suivants pour le stock d’iMac M1 :

Détaillants britanniques

Voici partout où vous pouvez acheter l’iMac 24 pouces au Royaume-Uni ci-dessous :

Meilleurs prix iMac 24 pouces (M1) en ce moment

iMac avec M1 (processeur 8 cœurs, GPU 7 cœurs, stockage de 256 Go) – RRP 1 249 £ / 1 299 $ / 1 899 $ AUD

1 288,94 $ $1299.00 1299 $ 1299,99 $

iMac avec M1 (processeur 8 cœurs, GPU 8 cœurs, stockage de 256 Go) – 1 449 £ / 1 499 $ / 2 199 $ AUD

1 449,00 $ 1499,00 $ 1499,99 $

iMac avec M1 (processeur 8 cœurs, GPU 8 cœurs, stockage de 512 Go) – 1 649 £ / 1 699 $ / 2 499 $ AUD

1 689,00 $ 1699,00 $ 1699,99 $

Où puis-je acheter un iMac 24 pouces reconditionné avec M1 ?

Apple lui-même offre des remises importantes sur l’iMac 24 pouces aux États-Unis lorsque vous achetez un produit remis à neuf. Obtenir un 260 $ de rabais sur le iMac 24 pouces haut de gamme avec un processeur et un processeur graphique à 8 cœurs et 512 Go de stockage, ce qui le ramène à 1 439 $ plus tentant – moins cher que d’acheter la variante de milieu de gamme.

En parlant de ça, Apple a aussi frappé 230 $ de rabais le prix de la iMac milieu de gamme 24 pouces avec un processeur et un processeur graphique à 8 cœurs et 256 Go, ce qui le ramène à 1 269 $. Cela le rend moins cher qu’un tout nouveau modèle d’entrée de gamme, qui coûte 1 299 $.

Il convient de souligner que le processus de remise à neuf d’Apple est de premier ordre, avec certains produits de remise à neuf presque identiques à ceux des nouveaux modèles, mais sans l’emballage d’origine. Si vous êtes tenté, vous pouvez parcourir la gamme dans le NOUS en ce moment, et nous espérons qu’il apparaîtra bientôt dans le magasin de rénovation britannique.

Tarifs éducatifs sur iMac 24 pouces avec M1

Apple propose également des tarifs éducatifs avec jusqu’à 195 £ de réduction. Les deux premières configurations seront réduites comme suit :

Processeur 8 cœurs, GPU 7 cœurs, SSD 256 Go – 1 249 £ / 1 299 $ / 1 899 $ AUD – Prix ​​étudiant : 1 124 £ (125 £ de réduction)

Processeur 8 cœurs, GPU 8 cœurs, SSD 256 Go – 1 449 £ / 1 499 $ / 2 199 $ AUD – Prix ​​étudiant : 1 304 £ (195 £ de réduction)

Voici comment obtenir la remise éducative d’Apple.

Si vous recherchez une bonne affaire sur les ordinateurs portables Apple, pensez plutôt au MacBook Pro 13 pouces M1 ou au MacBook Air M1.

