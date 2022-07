Meilleures offres haut débit professionnelles en juillet 2022

L’offre la plus avantageuse de TalkTalk offre des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 76 Mbps, tout comme BT. Il n’y a pas de frais d’installation ou d’affranchissement (pour le kit) et le prix de l’offre dure les deux années complètes, pas seulement la première. Le prix comprend également la location de la ligne avec appels prépayés.

Cela en fait l’un des forfaits haut débit les plus abordables pour les entreprises. Et si vous avez besoin d’appels fixes et mobiles illimités au Royaume-Uni, le forfait Complete Superfast Fiber coûte 6 £ de plus par mois.