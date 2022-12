Meilleures offres haut débit pour les vacances

C’est la saison fa-la-la-la-la pour les cadeaux. Vous tournez pour le dernières offres iPhone. Vous creusez profondément pour trouver le meilleur nouveau téléviseur pour votre chambre familiale. Ou peut-être voulez-vous simplement vous faire plaisir biberonner. Aucun jugement. Quoi que vous vouliez, il y a probablement une vente pour vous.

Mais pendant ce saison des fêtesne manquez pas l’occasion d’obtenir d’excellentes offres de Les fournisseurs de services internet à travers le pays. Ces FAI ne seront probablement pas en haut de votre liste pour le Père Noël, mais ils devraient peut-être l’être. Après tout, comment pourrez-vous regarder en rafale tous vos films de vacances préférés si votre connexion Internet est inégale?

Rendez service à vous-même et à votre famille et jetez un coup d’œil à ces offres FAI. Vous pourrez peut-être abandonner un plafond de données ou passer à une vitesse de téléchargement plus rapide. Peut-être souhaitez-vous simplement changer de fournisseur après des années d’insatisfaction avec votre FAI actuel. Quel que soit le cas, il vaut la peine d’enquêter sur ce qui pourrait être là-bas.

Voici notre liste d’offres à large bande de vacances en cours.

Offres haut débit pour les fêtes

Sarah Tew / Crumpe Date de fin de la promotion : jeudi 5 janvier AT&T a aligné plusieurs promotions pour les vacances. Premièrement, les clients sans fil postpayés existants qui s’inscrivent à un forfait de 300 Mbps ou plus peuvent obtenir une carte de récompense de 200 $. Deuxièmement, les clients en ligne qui achètent un forfait Fibre AT&T peuvent se qualifier pour un ensemble d’accessoires Amazon Smart Home – qui comprend un Echo Show 8, une caméra extérieure Blink, une sonnette vidéo Blink et 2 prises intelligentes Amazon – ou une carte de récompense jusqu’à 150 $ . Troisièmement, les nouveaux clients qui souscrivent à un plan AT&T Fibre dans un magasin de détail participant ou via un centre d’appels peuvent bénéficier gratuitement des deux premiers mois de service via des crédits de facturation. (Remarque : cette offre est valable uniquement à Chicago, Detroit, Kansas City, Sacramento, San Francisco, Waco et West Palm Beach.) Enfin, les nouveaux clients de tous les autres marchés américains qui s’inscrivent à AT&T Fiber dans un magasin de détail participant ou via un centre d’appels seront éligibles pour un forfait Google Holiday Smart Home d’une valeur de 224 $.

Sarah Tew / Crumpe Date de fin de la promotion : inconnue Le produit Internet domestique 5G de T-Mobile a une promotion qui offre aux nouveaux clients une carte de débit prépayée de 100 $ s’ils conservent le service pendant au moins 60 jours. Cela signifie que vous bénéficiez de deux mois gratuits. Il existe une offre supplémentaire où les nouveaux clients peuvent obtenir 10 $ de réduction chaque mois lorsqu’ils possèdent ou ajoutent une ligne vocale T-Mobile éligible. Vous pouvez cumuler cette offre avec la carte-cadeau de 100 $. Lisez notre revue T-Mobile Home Internet.

Sarah Tew / Crumpe Date de fin de la promotion : mercredi 4 janvier Verizon propose plusieurs offres de vacances pour les nouveaux clients Internet à domicile avec son service Internet fibre optique Verizon Fios et son produit Internet domestique Verizon 5G. Premièrement, les nouveaux clients – toute personne qui n’a pas été abonnée à Verizon au cours des 180 derniers jours – bénéficieront d’une garantie de prix de 10 ans. De plus, les clients Verizon 5G Home Plus et Fios 1 Gig (ou supérieur) reçoivent une carte-cadeau Doordash ou Grubhub de 200 $. Enfin, les clients Fios 1 Gig (ou supérieur) ont le choix entre une Amazon Echo Show 10 ou une carte-cadeau Verizon de 150 $. Lisez notre revue Internet à domicile Verizon Fios.

FAQ sur les offres haut débit des Fêtes

La saison des fêtes est-elle vraiment le meilleur moment pour obtenir le haut débit ? Il pourrait être. Mai à octobre – la saison des déménagements – est généralement la première fenêtre pour trouver de bonnes ventes et des incitations sur le service Internet. Cependant, en raison de la concurrence accrue, certains fournisseurs profitent des vacances pour attirer de nouveaux clients.

Que dois-je rechercher pour trouver une bonne offre Internet ? Un bon moyen de déterminer une valeur décente consiste à examiner le coût par mégabit par seconde. Par exemple, vous pouvez passer à un forfait de 100 Mbps pour 20 $ par mois et ignorer un forfait de 500 Mbps pour 40 $ par mois. Après tout, vous jouez 20 $ de moins par mois avec l’option 100 Mbps. Cependant, lorsque vous regardez le coût par Mbps, c’est 20 cents par Mbps pour le plan 100 et seulement 8 cents par Mbps pour le plan 500. Si vous avez plusieurs utilisateurs dans votre foyer et plusieurs appareils intelligents dans toute la maison, vous remarquerez la différence de performances entre le plan 500 Mbps et l’option 100 Mbps. Enfin, n’oubliez pas la valeur des avantages promotionnels. Si un forfait vous offre HBO Max gratuitement, cela représente une économie de 15 $ par mois ou 180 $ par an si vous étiez déjà abonné. Comme nous sommes de plus en plus nombreux à nous appuyer sur nos services de streaming, c’est un excellent rapport qualité-prix.