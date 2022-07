Meilleures offres haut débit au Royaume-Uni pour juin 2022

Si vous recherchez une meilleure offre haut débit au Royaume-Uni, vous êtes au bon endroit. Ci-dessous, vous trouverez les meilleures offres et remises disponibles actuellement auprès des meilleurs fournisseurs.

Si vous vous demandez pourquoi nous avons inclus des opérateurs mobiles tels que Vodafone et EE, c’est parce qu’ils offrent également le haut débit domestique ainsi que les données mobiles. Ce sont des choses complètement distinctes : vous n’avez pas besoin d’avoir une carte SIM EE ou Vodafone dans votre téléphone pour obtenir le haut débit à domicile de l’un d’eux, mais il y a souvent des avantages ou des remises supplémentaires disponibles si vous êtes sur un contrat mensuel payant avec le même fournisseur.

Gardez à l’esprit que toutes les offres ne sont pas disponibles partout au Royaume-Uni. Vous devrez saisir votre adresse après avoir cliqué sur l’un des liens ci-dessous pour savoir si votre code postal est desservi par ce service.

Certains des forfaits haut débit les plus rapides nécessitent une connexion par fibre optique à votre propriété. Cette soi-disant « fibre complète » sera déployée dans des millions de foyers au cours des prochaines années, mais, à l’heure actuelle, de nombreuses zones ne sont toujours pas connectées. Virgin, cependant, dispose d’un vaste réseau câblé qui offre désormais des vitesses gigabit, c’est donc une bonne option pour ceux qui vivent dans les rues desservies par Virgin.

L’autre type de haut débit en fibre utilise toujours les fils téléphoniques en cuivre d’une « armoire » locale à votre domicile et offre un maximum d’environ 70 à 80 Mbps, mais peut être aussi bas que 30 Mbps. En dessous se trouve l’ADSL qui peut être un peu moins cher mais qui aura des vitesses de téléchargement d’environ 20 Mbps ou moins.

La bonne nouvelle est que les frais de location de l’ancienne ligne ont été intégrés au prix mensuel du haut débit. Cela signifie que le prix que vous voyez est le prix que vous payez : pas d’offres effrontées super bon marché avec un supplément surprise de 20 £ par mois sur votre facture. Cependant, ne présumez pas que tous les forfaits haut débit incluent une ligne fixe : certains ne le font pas.

Tarifs sociaux

Si vous avez un faible revenu et avez besoin vraiment haut débit bon marché, vous pouvez profiter de plusieurs plans différents selon l’endroit où vous vivez. Le premier est BT Home Essentials qui coûte 15 £ par mois. Si vous êtes à Londres, jetez un coup d’œil au haut débit Essential de Community Fibre. Cela ne coûte que 12,50 £ par mois, mais limite la vitesse à seulement 10 Mbps, alors que le forfait de BT offre des vitesses moyennes de 67 Mbps et est bien sûr beaucoup plus largement disponible. Pour l’obtenir, cependant, vous devrez prouver que vous êtes éligible. Mais il n’est pas nécessaire de procéder à de telles vérifications avec Community Fibre.

Meilleures offres haut débit Haut débit Virgin M100 – 100 Mbps 1 De : Virgin Media Était : 51 £ par mois À présent:

25 £ par mois

(25 £ de réduction par mois pendant les 18 premiers mois) Le M100 de Virgin offre des vitesses de téléchargement moyennes de 108 Mbps et cette offre – un contrat de 18 mois – coûte 20 £ par mois moins cher que le prix habituel de 51 £ par mois. Il y a des frais d’installation de 35 £. Pour seulement 6 £ de plus par mois, vous pouvez opter pour le package M200 qui offre des vitesses de téléchargement moyennes de 213 Mbps et deux fois les vitesses de téléchargement – ​​20 Mbps contre 10 Mbps. Vodafone Superfast 1 2 De : Vodafone À présent:

22,00 £

Le haut débit Superfast 1 de Vodafone offre différentes vitesses de téléchargement en fonction de votre adresse, mais il est d’environ 35 à 40 Mbps, avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 10 Mbps. Vous économiserez 3 £ par mois si vous êtes un client mensuel payant de Vodafone, et vous pouvez passer à Superfast 2 pour 3 £ supplémentaires par mois (donnant des vitesses allant jusqu’à 80 Mbps vers le bas et 18 Mbps vers le haut). Les deux sont pour un contrat de 24 mois. Il n’y a pas de frais d’installation, mais vous devrez vérifier s’il est disponible à votre adresse sur Site Web de Vodafone. Si vous avez la chance d’avoir la fibre complète, regardez le forfait Superfast 100 qui n’est pas beaucoup plus cher et offre des vitesses de téléchargement de 100 Mbps. Fibre communautaire haut débit fibre 500 Mbps 3 De : Fibre communautaire Était : 37,50 £ par mois À présent:

27 £ par mois

(10,50 £ de réduction par mois) Uniquement disponible à Londres, Community Fiber propose une variété de forfaits fibre optique complets allant de 75 Mbps à 3 Gbps. Ce plan de 500 Mo est d’une grande valeur (pour ceux qui ont la chance de pouvoir l’obtenir) car non seulement vous obtenez des vitesses de téléchargement de 500 Mo : c’est la même chose pour les vitesses de téléchargement ! (Le routeur fourni ne peut cependant pas fournir plus de 450 Mbps via Wi-Fi.) Il s’agit d’un contrat de 24 mois. Now TV 11Mbps – Le haut débit le moins cher 4 De : Maintenant haut débit À présent:

18 £ par mois

Le prix du haut débit d’aujourd’hui est l’un des moins chers du marché, bien qu’il ait une vitesse de téléchargement lente de 11 Mbps. Vous pouvez opter pour 36 Mbps à la place pour seulement 2 £ supplémentaires par mois, donc cela vaut la peine d’y aller si vous pouvez vous le permettre. Là encore, si vous pouvez étirer quelques livres supplémentaires par mois, vous pouvez obtenir le double de cette vitesse avec Vodafone. Il ne s’agit cependant que d’un contrat de 12 mois, ce qui peut être intéressant si vous ne voulez pas être lié. Il y a aucune limite de téléchargement et vous pouvez ajouter un abonnement Now Entertainment pour 5,99 £ par mois. TalkTalk Fibre 65 avec Netflix 5 De : TalkTalk À présent:

31,95 £ par mois

Le forfait haut débit Fibre 65 de TalkTalk comprend une utilisation illimitée et des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 67 Mbps. Comme son nom l’indique, il est également livré avec un abonnement Netflix Standard, le tout pour 31,95 £ par mois, pendant 24 mois. Le forfait Netflix Standard vous permet de regarder sur deux écrans en même temps en qualité HD. Si vous voulez plus d’écrans et 4K, vous pouvez payer 4 £ par mois pour passer à Netflix Premium. L’offre est disponible même si vous êtes un client Netflix existant : vous pouvez simplement lier votre compte à votre forfait TalkTalk. Il n’y a pas de frais d’installation et la seule autre chose à payer est des frais uniques de 9,95 £ pour la livraison du routeur TalkTalk. Notez que le package n’inclut aucun matériel pour regarder Netflix : vous devrez le fournir vous-même. Hyperoptique 150Mbps 6 De : Hyperoptique Était : 35 £ par mois À présent:

20 £ par mois

(15 € de réduction) Hyperoptic est l’un des fournisseurs d’accès Internet les plus rapides du pays. Son forfait 150 Mbps coûte 20 £ par mois jusqu’au 19 juilletbien que vous puissiez également obtenir un 1 Gbps pour 35 £ par mois (vitesse moyenne de 900 Mbps), au lieu de 60 £ par mois. Gardez à l’esprit qu’il s’agit de contrats de 24 mois et que Hyperoptic n’est pas disponible partout. Vérifiez si votre code postal est couvert. Haut débit ultrarapide Sky sept De : Ciel À présent:

32 £ par mois

Le forfait haut débit ultrarapide de Sky comprend des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 145 Mbps pour 32 £ par mois pendant 18 mois. Il y a des frais d’installation de 19,95 £. Il s’agit d’un forfait haut débit uniquement, mais si vous souhaitez ajouter la télévision, vous devrez payer 50£par mois pour cela. Dans l’ensemble, c’est une bonne affaire compte tenu des vitesses de téléchargement que vous obtenez. EE Fibre Max 900 8 De : EE À présent:

46 £ par mois

Le nouveau package Fiber Max 900 d’EE offre des vitesses de téléchargement de – vous l’avez deviné – 900 Mbps. L’accord comprend 12 mois de Xbox Game Pass Ultimate pour les clients mobiles mensuels payants EE, qui bénéficient également d’Apple TV 4K et d’un boost mobile, mais c’est 3 £ de plus que le prix pour ceux qui n’ont pas de carte SIM mensuelle EE payante. Full Fiber Max 900 coûte généralement 55 £ par mois. Vous pouvez savoir si cette offre est disponible dans votre région en utilisant le lien ci-dessus. Fiber Max n’utilise pas le réseau 5G d’EE : il s’agit d’une fibre complète, ce qui signifie qu’il n’est disponible que pour ceux qui ont FTTP (Fibre to the locaux). Et parce que EE appartient à BT, cela signifie qu’il s’agit essentiellement du même service que le package Full Fiber 900 de BT.

Où trouver des offres haut débit ?

Ci-dessous, nous avons répertorié les principaux fournisseurs et vendeurs de haut débit au Royaume-Uni.

Il peut être difficile de savoir par où commencer lorsque l’on compare des offres. Voici quelques questions à se poser lors de l’examen d’une offre :

Quels sont les frais d’activation ? Puis-je obtenir la même vitesse et le même coût mensuel avec une activation moins chère (ou gratuite) ailleurs ?

Les tarifs sont-ils uniquement pour le haut débit ou regroupent-ils également les appels téléphoniques et / ou la télévision ? Puis-je économiser de l’argent en regroupant d’autres services ?

Puis-je obtenir une meilleure offre auprès de mon fournisseur actuel ? Il peut être utile de téléphoner pour voir s’ils égaleront ou battront un accord que vous avez vu en ligne.

Le haut débit plus rapide sera-t-il un avantage ? Vous aurez besoin d’un bon Wi-Fi domestique pour fournir ce haut débit rapide dans tous les coins de votre maison. Nous avons un guide complet sur la façon de rendre votre réseau domestique plus rapide

Vérifiez la couverture haut débit dans votre région

Il est important de vérifier ce qui est disponible à votre adresse. Vous pourriez être surpris de constater que le haut débit ultra-rapide de votre ami, à seulement quelques rues de là, ne vous est pas disponible. À l’inverse, vous constaterez peut-être que vous pouvez obtenir des vitesses beaucoup plus rapides – tout dépend de votre emplacement spécifique.

N’oubliez pas non plus que la vitesse annoncée peut être supérieure à la vitesse que vous obtiendrez. C’est pour la même raison : les vitesses de la fibre et de l’ADSL diminuent plus vous habitez loin du central local. Cependant, dans la plupart des cas, le site Web de chaque fournisseur de haut débit vous donnera une estimation assez précise et peut même offrir des garanties de vitesse minimales.

Si vous n’avez pas envie de vérifier chaque fournisseur individuellement, vous pouvez simplement utiliser le vérificateur de couverture haut débit d’Ofcom. Bien que l’outil ne vous montre pas directement quels fournisseurs opèrent dans votre région, il vous montre les vitesses les plus rapides disponibles à votre code postal.

Alternativement, Broadband Genie est un autre service qui vous permet de voir quels forfaits sont disponibles à votre code postal.

Conseils sur les réclamations de vitesse à large bande

En mai 2018, l’ASA a publié de nouvelles directives sur les revendications de vitesse à large bande qui donnent une représentation plus précise de la vitesse à laquelle vous pouvez vous attendre du forfait haut débit que vous choisissez.

Le changement fait suite à des recherches sur la compréhension des consommateurs des revendications de vitesse à large bande, qui ont révélé que les consommateurs sont induits en erreur par la publicité des fournisseurs de services Internet (FAI).

Désormais, les FAI doivent annoncer la vitesse de téléchargement médiane mesurée aux heures de pointe ou sur 24 heures, ou une plage de vitesses de téléchargement disponibles pour le 20e au 80e centile des utilisateurs mesurées aux heures de pointe ou sur 24 heures.

Consultez l’outil de vérification de la vitesse à large bande d’Ofcom pour connaître votre vitesse à large bande.

Quel est le meilleur haut débit ?

uSwitch a annoncé ses lauréats du prix du haut débit pour 2021, comme indiqué ci-dessous :

Gardez à l’esprit que cela exclut les petits opérateurs comme Community Fiber et Hyperoptic qui offrent des vitesses encore plus rapides (jusqu’à 3 Gbps). Il exclut également les fournisseurs de haut débit ruraux tels que Gigaclear.