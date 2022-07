Meilleures offres Google Pixel: Pixel 6 gratuit avec échange, écouteurs gratuits avec précommande 6A

Si vous utilisez déjà votre messagerie, votre calendrier et votre stockage dans le cloud via Google, il est logique d’opter pour un téléphone Google. La gamme Pixel de Google a revendiqué plusieurs places sur notre liste des meilleurs téléphones pour 2022avec le modèle de base à 600 $ Pixel 6 marquant notre choix comme le meilleur téléphone Android de moins de 600 $, et le pas en avant Pixel 6 Pro revendiquant l’une des trois premières places au classement général. Dernier né des téléphones A abordables de Google, le Pixel 6A, que Lisa Eadicicco de CNET a qualifié de “meilleur téléphone Android à moins de 500 $”, devrait également sortir la semaine prochaine et est disponible en précommande dès maintenant. Mais quel que soit le modèle qui répond le mieux à vos besoins, il n’y a aucune raison de payer plus que nécessaire. Ci-dessous, vous trouverez notre tour d’horizon de toutes les meilleures offres des transporteurs et des détaillants que vous pouvez acheter dès maintenant sur les trois modèles.

Andrew Hoyle/Crumpe



Si vous avez du mal à choisir le modèle de Pixel qui vous convient le mieux, n’oubliez pas de consulter notre comparaison des Pixel 6 et 6 Pro pour une ventilation complète des spécifications et des performances. Si l’abordabilité est votre priorité absolue, vous voudrez probablement opter pour l’une des séries Pixel A économiques.

Offres sur le Pixel 6A

Le dernier modèle de la série A économique de Google, le Pixel 6A arrivera sur les étagères la semaine prochaine le 28 juillet. Et nous commençons déjà à voir des offres de précommande arriver. Amazon est le premier grand détaillant avec un accord 6A, mais nous continuerons à mettre à jour cette page à mesure que de plus en plus de détaillants et de transporteurs lanceront sur leurs propres promotions.

Bien que le Pixel 6A ne soit pas encore disponible à l’achat, Lisa Eadicicco de Crumpe en a mis la main un peu tôt et l’a qualifié de “meilleur téléphone Android à moins de 500 $” dans son examen initial. Il est légèrement plus petit que le Pixel 6 pleine taille et dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est équipé de 128 Go de stockage et de 6 Go de RAM, ce qui est légèrement inférieur à celui du Pixel 6 standard, mais reste plus que suffisant pour les besoins de la plupart des gens. Il dispose également de capacités 5G et d’une prise en charge du Wi-Fi 6 pour une navigation ultra-rapide. À seulement 449 $, c’est certainement l’un des téléphones intelligents les plus économiques que vous trouverez en ce moment. Et la valeur est encore meilleure avec cette offre de précommande d’Amazon. Les Pixel Buds A-Series de Google ont été nommés nos écouteurs préférés centrés sur Android en 2022, et lorsque vous précommandez un Pixel 6A d’Amazon, vous obtenez une paire incluse gratuitement, d’une valeur de 100 $. Ils n’ont pas de suppression du bruit, mais ils ont un son adaptatif qui ajuste le volume lorsque vous vous déplacez entre des environnements calmes et bruyants. Les pilotes dynamiques de 12 mm offrent un son riche et détaillé, et ils ont une autonomie de batterie allant jusqu’à 24 heures sur une seule charge. Cette offre de précommande n’est disponible que jusqu’à 12 h 59 PT (2 h 59 HE) le 27 juillet, et il y a toujours une chance qu’elle se vende avant cette date. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous espérez profiter de cette offre.

Offres Pixel 6 et Pixel 6 Pro

Les Pixel 6 et 6 Pro sont les derniers téléphones phares de Google. Ils arborent un tout nouveau design, des caméras améliorées et bien plus encore à l’intérieur. Des fonctionnalités telles que Magic Erase à une qualité d’image incroyable, il y a beaucoup à aimer sur ces téléphones. Le 6 Pro peut coûter assez cher, vous voudrez donc vous assurer que vous obtenez la meilleure offre Pixel 6 ou 6 Pro possible. Nous avons rassemblé toutes les offres actuelles ci-dessous et continuerons de les mettre à jour au fur et à mesure que de nouvelles seront disponibles.

Que vous ayez actuellement Verizon et que vous souhaitiez mettre à niveau votre téléphone ou que vous cherchiez à faire un changement, Verizon a une offre assez intéressante en ce moment. Ceux qui ajoutent une nouvelle gamme de services peuvent obtenir gratuitement le Pixel 6 ou 6 Pro avec un échange éligible, y compris les téléphones anciens et endommagés. Ils recevront également une carte-cadeau Verizon gratuite de 200 $ pour chaque ligne que vous basculez vers certains forfaits illimités Verizon. Ceux qui cherchent à mettre à niveau leur gamme existante peuvent économiser jusqu’à 440 $ lors de l’échange d’un appareil éligible. Et si vous êtes à la recherche d’une nouvelle smartwatch, Verizon offre également 120 $ de réduction sur une Samsung Galaxy Watch à l’achat d’un Pixel 6 Pro et à l’activation de n’importe quel plan de service.

AT&T propose actuellement différentes offres sur les deux modèles Pixel 6 différents. Pour ceux qui veulent le Pixel 6 standard, AT&T offre actuellement 200 $ de réduction sur 36 mois lorsque vous activez le téléphone sur un forfait illimité éligible. Cela ramène le coût mensuel à seulement 15 $. Ceux qui veulent le Pixel 6 Pro amélioré peuvent économiser jusqu’à 800 $ lorsqu’ils échangent un ancien appareil et l’activent sur un forfait illimité éligible. Et, si vous souhaitez une nouvelle paire d’écouteurs pour accompagner votre nouveau téléphone, vous pouvez également économiser 50 % sur une paire d’écouteurs Google Pixel Buds A-Series lorsque vous achetez un nouveau téléphone Pixel. Il vous suffit d’ajouter les deux articles à votre panier et la réduction sera automatiquement appliquée.

Best Buy s’est associé à AT&T, T-Mobile et Verizon, il propose donc quelques offres différentes en fonction de votre opérateur. Les clients AT&T et Verizon peuvent économiser jusqu’à 800 $, vous offrant gratuitement le Pixel 6 ou 6 Pro, avec un échange éligible et une activation sur un forfait illimité éligible. Ceux avec T-Mobile peuvent économiser jusqu’à 500 $ lors de l’activation d’une nouvelle ligne de service. Malheureusement, il n’y a pas d’offres sur les modèles déverrouillés pour le moment.