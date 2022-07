Meilleures offres Game Pass et Xbox Live Prime Day

Que vous ayez réussi à mettre la main sur la nouvelle génération Xbox série Xa opté pour l’élégant et compact Série S ou que vous jouez encore sur votre fidèle Xbox One, un abonnement est le moyen le plus économique de tirer le meilleur parti de votre console. Cependant, l’inscription peut être un peu plus compliquée que vous ne le pensez. Microsoft propose trois options d’abonnement différentes, et bien qu’il y ait un certain chevauchement entre les différentes adhésions, chacune offre ses propres avantages et inconvénients.

Pour vous aider à déterminer quel forfait répond le mieux à vos besoins, nous avons expliqué le fonctionnement des différents abonnements. Et pour vous aider à économiser de l’argent en cours de route, nous avons également rassemblé certaines des meilleures offres que vous trouverez en ce moment sur ces plans. Heureusement, avec Premier jour dans moins d’une semaine, les offres battent leur plein en ce moment. Amazon a déjà déployé des tonnes de premières offres, avec de nombreux concurrents proposant leurs propres réductions pour participer à l’action. Nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure que les offres vont et viennent, alors assurez-vous de revenir souvent pour vous assurer d’obtenir le meilleur prix disponible.

Or contre Game Pass contre Ultimate

Il n’y a pas un mais trois services différents auxquels vous pouvez vous abonner pour améliorer votre expérience de jeu sur Xbox, alors lequel devriez-vous obtenir ? Cela dépend vraiment du type de joueur que vous êtes. Vous pouvez consulter notre répartition détaillée de Game Pass contre Live Gold icimais ce sont les principales différences pour que vous puissiez choisir le plan qui vous convient.

Or

Si vous aimez le chaos multijoueur des jeux en ligne, un abonnement Gold est à peu près une nécessité. Pour jouer à presque tous les jeux Xbox en ligne, qu’il s’agisse de courir et de tirer dans le dernier jeu de tir compétitif ou d’abattre des hordes de zombies avec vos amis de l’autre côté du pays, vous aurez besoin d’un abonnement Xbox Live Gold pour le faire – – sauf que, depuis avril dernier, les jeux gratuits comme Fortnite et Warzone n’en nécessiteront plus un. L’or coûte 10 $ par mois, ou vous pouvez vous inscrire à un abonnement de trois mois pour 25 $ et économiser quelques dollars chaque mois.

Laissez-passer de jeu

Si vous préférez une expérience solo, Game Pass est une excellente affaire. L’inscription vous donne accès à plus de 400 jeux du catalogue Xbox. Il existe une vaste gamme de jeux disponibles, des grands titres comme Batman : Arkham Knight et Back 4 Blood, aux petits indépendants charmants comme Hades et Firewatch. Plus des classiques de l’ère Xbox 360 comme Mass Effect et Fallout: New Vegas.

Il existe deux versions de cet abonnement, une pour les utilisateurs de console et une pour les utilisateurs de PC, mais elles coûtent toutes deux 10 $ par mois. La seule différence majeure est que le plan PC comprend un abonnement à EA Play, qui ajoute quelques titres supplémentaires à votre bibliothèque et fournit des récompenses et du contenu exclusifs pour certains jeux EA. Il existe également une promotion en cours pour l’abonnement PC qui permet aux nouveaux abonnés d’obtenir leur premier mois pour seulement 1 $.

Passe de jeu ultime

Game Pass Ultimate est le meilleur des deux mondes. À 15 $ par mois, un abonnement Ultimate regroupe à la fois Gold et Game Pass pour 5 $ de moins que ce qu’il en coûterait pour s’inscrire séparément. Vous aurez accès à l’intégralité de la bibliothèque Game Pass sur votre console, PC et appareil mobile, ainsi qu’à un abonnement Gold afin que vous puissiez également jouer à des jeux en ligne. Vous bénéficierez également d’avantages tels que des offres exclusives et du contenu en jeu, et cela inclut l’abonnement EA Play. Pour les joueurs polyvalents qui ne veulent pas faire de compromis, c’est votre meilleur pari. Et les nouveaux utilisateurs qui s’inscrivent maintenant peuvent obtenir leur premier mois pour seulement 1 $.

Meilleures offres d’abonnement disponibles en ce moment

Contrairement à la abonnements comparables pour PlayStation, il n’y a pas de plan d’abonnement annuel pour Gold ou Game Pass, ce qui rend un peu plus difficile de les trouver systématiquement à un bon rapport qualité-prix. Bien que les offres directement de Xbox apparaissent occasionnellement, elles ne sont généralement réservées qu’aux nouveaux abonnés. Cependant, d’autres détaillants et tiers proposent parfois des offres sur les codes numériques pour vous aider à économiser de l’argent chaque mois. Voici les meilleurs que nous avons trouvés et qui sont disponibles en ce moment.

Microsoft Si vous êtes à la recherche de la meilleure valeur globale possible, ce plan est fait pour vous. Ultimate vous fait déjà économiser 5 $ par mois en regroupant un abonnement Gold et Game Pass, et cet abonnement de trois mois est en vente pour 15 $ de moins qu’il ne vous en coûterait de payer mensuellement. À 30 $ au total, cela ramène le coût mensuel à seulement 10 $, au lieu des 15 $ habituels. Les bonnes affaires sur les abonnements Ultimate sont assez minces, donc à moins que vous ne soyez un nouvel abonné, c’est la meilleure valeur que vous trouverez pour le moment.

Microsoft Si vous êtes un nouvel abonné à Game Pass Ultimate, Microsoft propose actuellement une offre assez incroyable. Les nouveaux abonnés peuvent obtenir leur premier mois pour seulement 1 $, ce qui vous permet d’économiser 14 $ sur le coût mensuel habituel. Après le premier mois, votre abonnement reviendra aux 15 $ habituels par mois. Dans l’ensemble, c’est de loin la meilleure offre que vous trouverez sur n’importe quel abonnement Xbox, tant que vous êtes éligible à la remise.

Microsoft Si vous recherchez le chaos multijoueur, ce sera votre meilleur pari pour un bon rapport qualité-prix. Ce forfait de Best Buy coûte 60 $ pour une année entière, ce qui réduit de moitié le coût mensuel à seulement 5 $.