Meilleures offres Fitbit pour Amazon Prime Day 2022

Si vous souhaitez acheter un Fitbit, vous avez raison d’essayer de trouver une offre ou une réduction sur les derniers trackers et montres intelligentes de la société, en particulier avec des offres Prime exclusives en cours cette semaine les 11 et 12 octobre.

Il existe plusieurs excellents Fitbits parmi lesquels choisir en 2022. Ici, nous avons collecté des offres sur les montres intelligentes haut de gamme Sense et Versa 3 aux excellents trackers de fitness Charge 5 et Inspire 2. Il y a aussi l’Ace 3 spécifique aux enfants et de nombreuses économies à réaliser sur les modèles plus anciens tels que la Versa 2 et la Charge 4.

Bien qu’Amazon soit un bon endroit pour rechercher des offres Fitbit le Prime Day, il y a deux choses à garder à l’esprit. Tout d’abord, Amazon n’a pas toujours les prix les moins chers, même le Prime Day, alors assurez-vous de consulter d’autres détaillants qui auront des remises et des ventes en même temps.

Deuxièmement, ce n’est pas parce qu’il y a une remise qu’elle est bonne. Avez-vous vraiment besoin d’un Fitbit ou en achetez-vous un parce qu’il est légèrement moins cher ? Économiser 10 $ ou 10 £ n’est pas toujours une économie si vous dépensez 200 $ ou 200 £ que vous n’auriez pas autrement.

Aux États-Unis, Amazon n’offre pas beaucoup de réductions Prime Day aux membres, mais il existe encore d’autres offres disponibles.

En plus de cela, vous devez être membre d’Amazon Prime pour profiter spécifiquement des remises Prime Day. Vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit d’Amazon Prime pour Prime Day qui coûte 14,99 $ / 7,99 £ par mois, ou 139 $ / 79 £ par an après un essai de 30 jours.

Mais si c’est un nouveau Fitbit que vous recherchez, vous êtes au bon endroit. Ci-dessous, nous avons rassemblé les cinq meilleures offres Fitbit américaines et les cinq meilleures offres Fitbit britanniques – et toutes ne proviendront pas nécessairement d’Amazon.

Meilleures offres Prime Day Fitbit aux États-Unis Fitbit Versa 3 1 De : Amazone Était : 229,95 $ À présent:

149,95 $

(80 $ de rabais) Une superbe économie sur la montre intelligente Versa 3 de Fitbit avec GPS intégré, à prix réduit maintenant que la Versa 4 est sortie. Charge Fitbit 5 2 De : Walmart Était : 179,95 $ À présent:

148,95 $

(30 $ de rabais) Le Charge 5 est le meilleur tracker mince de Fitbit à ce jour, et il est en vente chez Walmart. Fitbit Inspire 2 3 De : Amazone Était : 99,95 $ À présent:

64,95 $

(35 % de réduction)