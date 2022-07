Meilleures offres Fitbit: Économisez 74 $ sur Sense, 78 $ sur Verse 3, 43 $ sur Charge 4 et plus

Il reste encore plusieurs semaines d’été à profiter, et avec un temps plus chaud et des journées plus ensoleillées, beaucoup d’entre nous reprennent des activités de plein air comme la randonnée et la natation, tout en se concentrant sur nos objectifs de mise en forme. Lorsqu’il s’agit de s’entraîner, beaucoup d’entre nous tombent dans l’un des deux camps suivants : fanatique de fitness ou averse à l’exercice. Si vous rencontrez des problèmes se motiver à faire de l’exerciceessayez d’obtenir un Traqueur de Fitness. Les trackers de fitness comme Fitbits peuvent vous aider à définir et à atteindre des objectifs et à voir vos progrès au fil du temps.

Que vous aimiez vous entraîner ou non, rester actif est un élément important du bien-être. Et un outil qui vous aidera dans votre parcours de santé et de remise en forme pourrait être la clé pour rester concentré sur votre tâche. Si vous pensez qu’il serait avantageux d’avoir des points de données sur la quantité de mouvement que vous obtenez en une journée, vous devriez envisager d’acheter un Fitbit pour suivre votre activité afin d’atteindre vos objectifs quotidiens et de vous inspirer.

Montres connectées et trackers de fitness Fitbit peut suivre toutes les activités, suivre vos pas et vos entraînements, même la natation. Les appareils Fitbit peuvent également suivre vos habitudes de sommeil, votre niveau de stress et votre santé cardiaque. Si vous souhaitez suivre votre parcours de remise en forme en 2022 et au-delà, un Fitbit est un outil élégant, confortable et efficace qui pourrait vous aider à vous mettre en forme.

Si vous recherchez des offres sur un Fitbit, vous trouverez généralement des ventes impressionnantes pendant la période des fêtes. Mais vous pouvez trouver de très bonnes offres sur les appareils Fitbit tout au long de l’année si vous profitez de réductions spéciales. Nous avons rassemblé les meilleures affaires que nous avons pu trouver pour vous aider à trouver le bon Fitbit au bon prix. Découvrez les meilleures offres actuellement disponibles ci-dessous. Nous mettrons régulièrement à jour cet article à mesure que les offres expirent et que de nouvelles baisses de prix frappent les détaillants.

Si vous êtes déjà convaincu par l’achat d’un Fitbit mais que vous ne savez pas lequel vous convient le mieux, nous vous proposons toutes les informations dont vous avez besoin. Lisez notre plongée en profondeur sur quelques-uns des modèles les plus importants de Fitbit.

Meilleures offres Fitbit disponibles en ce moment

Lexy Savvides / Crumpe Avec des outils pour surveiller la santé cardiaque, la gestion du stress et même la température de la peau, c’est un peu comme avoir un assistant médical autour de votre poignet en tout temps. En plus de surveiller de près la fibrillation auriculaire (irrégularités de la fréquence cardiaque), une application d’analyse EDA détecte l’activité électrodermique, qui est souvent corrélée à la réponse de votre corps au stress. Vous pouvez également voir vos niveaux nocturnes d’oxygène dans le sang en un coup d’œil. Il dispose d’un GPS intégré pour les randonnées, les vélos et la conduite. La montre fonctionne avec Google Assistant ou Amazon Alexa pour les mises à jour des actualités, les rappels de l’heure du coucher et les alarmes, et elle peut également contrôler les appareils domestiques intelligents. La smartwatch est livrée avec une variété d’options de cadran d’horloge. Une charge de batterie dure six jours complets et une charge d’une journée complète ne prend que 12 minutes. Il est disponible en noir, gris ou blanc et or.

Fitbit Le Fitbit Versa 3 est le modèle le plus récent disponible et ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités par rapport à la génération précédente. En plus de la surveillance de la fréquence cardiaque et du cycle de sommeil, la Versa 3 ajoute un suivi de l’oxygène sanguin pour des mesures de santé plus détaillées. Nommé notre alternative Apple Watch préférée pour 2022, ce tracker de fitness ne lésine pas non plus sur les fonctionnalités de la smartwatch. En plus d’ajouter Google Assistant à sa compatibilité avec la maison intelligente, la nouvelle Versa 3 peut également exécuter des centaines d’applications comme Spotify et Uber.

Angela Lang/Crumpe Bien qu’il ne s’agisse pas de l’un des derniers modèles, le Fitbit Versa 2 est toujours un accessoire de fitness populaire qui offre de nombreuses fonctionnalités à un très bon prix. La Versa 2 est l’une des montres intelligentes de fitness de l’entreprise, ce qui signifie qu’elle dispose de quelques fonctionnalités plus avancées pour vous aider à savoir qui appelle, vous donner accès à Alexa pour contrôler vos appareils domestiques intelligents avec votre voix et bien plus encore. Pendant la majeure partie de l’année écoulée, la Versa 2 s’est vendue environ 180 $, donc cette démarque actuelle est une bonne affaire si la couleur rose pétale / cuivre ne vous dérange pas. La Versa 2 est également disponible dans une variété de couleurs, bien que les remises varient.

Vanessa Hand Orellana / Crumpe Encore une fois, ce n’est pas la montre connectée Fitbit la plus récente de la série, mais la Fitbit Charge 4 a beaucoup à offrir, et vous pouvez l’obtenir avec une remise assez importante. Le Fitbit Charge 4 a reçu le prix CNET Editors ‘Choice en 2020 pour son prix bas, son design élégant et ses fonctionnalités de santé, y compris les notifications de fréquence cardiaque et le suivi du sommeil. Cette smartwatch fait la moitié de la taille des autres montres et son écran tactile permet de parcourir plus facilement les paramètres selon les besoins. Encore mieux, il peut suivre plus de 20 activités différentes et peut vous aider à fixer des objectifs pour vos entraînements et vos routines. Si vous n’utilisez pas le GPS, la batterie peut durer jusqu’à sept jours sur une seule charge, mais si vous l’utilisez, vous devrez la recharger beaucoup plus fréquemment. Lisez notre avis sur Fitbit Charge 4.

Érika García/CNET Pour une montre intelligente plus simple et plus élégante, l’Inspire 2 met l’accent sur le fait de vous garder en mouvement. Suivez les activités de la journée et progressez vers les objectifs pour le nombre total de pas, les mouvements et les calories brûlées. L’Inspire dispose également d’un suivi de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 pour calculer les taux de repos par rapport aux taux actifs. Il suit même votre sommeil léger, profond et paradoxal pour vous donner un score de sommeil et améliorer vos habitudes nocturnes. Et l’Inspire 2 tient 10 jours sur une seule charge.

Lexy Savvides / Crumpe Les trackers de fitness ne sont généralement pas les appareils les plus beaux du marché, mais le Fitbit Luxe fait un très bon travail pour briser ce moule. La conception générale de celui-ci est plus mince, avec des bords arrondis, des lunettes joliment colorées et des bandes uniques qui peuvent être associées pour donner au tracker de fitness l’apparence d’un bijou. Alors qu’un Luxe coûte généralement 150 $, vous pouvez acheter le modèle noir et graphite d’Amazon pour 40 $ de réduction dès maintenant. En matière de suivi de la condition physique, le Luxe n’est pas en reste. Il offre un suivi du sommeil, une surveillance de la fréquence cardiaque et une gestion du stress. Il vous offre jusqu’à cinq jours d’autonomie par charge. Lisez notre revue Fitbit Luxe.

Lexy Savvides / Crumpe L’un des styles Fitbit les plus populaires ces dernières années a été la ligne Charge. Le Fitbit Charge 5 est le plus récent de la gamme, faisant ses débuts en septembre 2021. Il a été récemment mis à jour avec une nouvelle fonctionnalité d’électrocardiogramme (EKG ou ECG) et un score de préparation quotidienne, qui s’ajoutent au suivi du sommeil existant, intégré Alertes GPS et fréquence cardiaque. Ses caractéristiques et sa batterie longue durée se combinent pour en faire un tracker de fitness indispensable en cette saison des fêtes. Le Fitbit Charge 5 a remporté le prix du choix des éditeurs et est actuellement considéré comme “le meilleur Fitbit que vous puissiez acheter”. Lisez notre avis sur Fitbit Charge 5.

Lire la suite: Fitbit Sense, Versa 3 et Inspire 2 : comment décider quel accessoire portable acheter