L’automne est arrivé et il n’y a pas de meilleur moment pour sortir et être plus actif. Que vous essayiez d’obtenir ce corps de plage ou que vous vouliez simplement sortir et être actif sous le soleil, un Fitbit peut vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme, tout en vous donnant des informations sur vos habitudes de sommeil et votre état de santé général.

Si vous cherchez à trouver une offre de dernière minute sur un nouveau Fitbit, vous êtes au bon endroit. Nous examinons toutes les meilleures remises post-Prime Day sur Fitbit ici.

Consultez les boîtes de comparaison de prix plus bas sur la page pour vérifier les tout derniers prix Fitbit de plusieurs détaillants.

Meilleures offres Fitbit de septembre 2022 – Choix de l’éditeur

ONous avons parcouru le Web et comparé les prix de tous les détaillants de confiance pour vous trouver le meilleur prix Fitbit ci-dessous. Nous avons également comparé séparément les meilleurs Fitbits afin que vous puissiez voir lequel vous convient le mieux.

Nous commençons par les meilleures offres Fitbit aux États-Unis, puis examinons les dernières remises au Royaume-Uni.

Meilleures offres Fitbit (Royaume-Uni) Fitbit Versa 3 1 De : Amazone Était : 199,99 £ À présent:

134,99 £

(33 % de réduction) Économisez plus de 30 % sur la Fitbit Versa 3 d’Amazon. Vérifiez les couleurs pour différents prix. Fitbit Inspire 2 2 De : Amazone Était : 89,99 £ À présent:

42,99 £

(52 % de réduction) Obtenez 30 £ de réduction sur l’Inspire 2 d’Amazon. Il s’agit peut-être du tracker de fitness d’entrée de gamme de Fitbit, mais il possède des fonctionnalités qui rivalisent même avec les montres intelligentes haut de gamme. Vérifiez les couleurs pour différents prix. Fitbit Sense 3 De : Amazone Était : 279,99 £ À présent:

181 £

(£99 de réduction) Économisez près de 100 £ sur la montre intelligente Sense haut de gamme d’Amazon. Différentes couleurs peuvent être tarifées alternativement. Fitbit Luxe 4 De : Amazone Était : 129,99 £ À présent:

99 £

(30 € de réduction) Une réduction de bienvenue et importante sur l’un des derniers trackers d’activité de Fitbit. Vérifiez les couleurs pour différents prix et notre examen complet du Fitbit Luxe. Charge Fitbit 5 5 De : Amazone Était : 169,99 £ À présent:

107,99 £

(36 % de réduction) Le Fitbit Charge 5 bénéficie d’une remise de 60 £ sur Amazon. C’est le meilleur prix du moment pour le dernier tracker de Fitbit avec un superbe écran couleur. Vérifiez les couleurs pour des prix variables. Ensemble de balances intelligentes Fitbit Versa 3 et Aria Air 6 De : Currys Était : 249,98 £ À présent:

208,99 £

(41 £ de réduction) Excellente offre groupée sur la montre intelligente de fitness Fitbit Versa 3 et les balances intelligentes Aria Air de Fitbit Fitbit Versa 2 sept De : Amazone Était : 149,99 £ À présent:

99 £

(50 £ de réduction) Le Fitbit Versa 2 a 50 £ de réduction sur Amazone. Il est également beaucoup plus abordable que le Fitbit Versa 3 légèrement amélioré. Vérifiez les couleurs pour différents prix.

Vous pouvez également voir une mise à jour en direct de toutes les meilleures offres Fitbit pour des modèles spécifiques ci-dessous, adaptées à votre région.

Meilleures offres Fitbit Sense

Lisez notre revue Fitbit Sense.

Prix ​​de vente officiel : 299,95 $ / 219,99 £

180,00 $ Libre 249,95 $

Meilleures offres Fitbit Luxe

Nous avons passé en revue le Fitbit Luxe à la mode. Voyez comment il se compare au Fitbit Inspire 2 ici.

Prix ​​de vente officiel : 129,95 $ / 109,99 £

94,15 $ Libre 129,95 $

Meilleures offres Fitbit Charge 5

Lisez notre avis sur Fitbit Charge 5. Nous comparons les prix des détaillants de votre région ci-dessous.

Prix ​​de vente officiel : 149,95 $ / 129,99 £

118,95 $ Libre 149,95 $

Meilleures offres Fitbit Inspire 2

Lisez notre avis sur le Fitbit Inspire 2.

Prix ​​de vente officiel : 99,95 $ / 89,99 £

63,00 $ Libre 79,95 $

Meilleures offres Fitbit Charge 4

Lisez notre avis sur Fitbit Charge 4.

Prix ​​de vente officiel : 149,95 $ / 129,99 £

99,95 $ 101,95 $ Libre

Meilleures offres Fitbit Versa 3 et Versa 2

Fitbit Versa 3

Lisez notre avis sur la Fitbit Versa 3.

Prix ​​de vente officiel : 229,95 $ / 169,99 £

159,95 $ Libre 199,95 $

Fitbit Versa 2

Lisez notre avis sur la Fitbit Versa 2.

Prix ​​de vente officiel : 149,95 $ / 149,99 £

118,95 $ Libre 149,94 $

Meilleures offres Fitbit Ace 3 et Ace 2

Fitbit Ace 3

Lisez notre avis sur le Fitbit Ace 3.

Prix ​​de vente officiel : 79,95 $ / 69,99 £

49,00 $ Libre 79,95 $

Fitbit Ace 2

Discontinué mais vendu à l’origine pour 79,99 $ ou 69,99 £.

69,95 $

Toutes les fonctionnalités Fitbit et comparaison de prix

Il existe sept trackers d’activité dans la gamme actuelle de Fitbit : Sense, Versa 3, Inspire 2, Charge 4, Charge 5, Luxe et Ace 3 (pour les enfants).

Les montres intelligentes Versa et Versa Lite ont maintenant été abandonnées directement de Fitbit, ce qui signifie que vous ne les trouverez potentiellement que chez d’autres détaillants.

Les fonctionnalités varient considérablement d’un appareil à l’autre, tout comme leurs prix.

As 2 Inspirer 2 Charger 4 Versa 2 Versa 3 Sens Luxe Charger 5 Prix ​​de vente recommandé 69,99 £ 89,99 £ 129,99 £ 179,99 £ 199,99 £ 279,99 £ 129,99 £ 169,99 Écran couleur – – – Oui Oui Oui Oui Oui Pas, calories et distance Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Étages gravis – – Oui Oui Oui Oui – – Temps d’horloge Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Suivi du sommeil et alarme silencieuse Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Phases de sommeil (léger, profond, REM) – Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui SmartTrack – Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Rappels à déplacer Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Suivi de la natation – Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Suivi multisports – Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Fréquence cardiaque PurePulse – Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Niveau de forme cardio – Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Entraînements à l’écran – – – Oui Oui Oui – – Notifications de fréquence cardiaque élevée/faible – – – – – Oui – Oui Balayage ECG/EDA – – – – – Oui – Oui Surveillance SpO2 – – – – – Oui Oui Oui Notifications d’appel et de SMS Appels Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Appels téléphoniques de Fitbit – – – – Oui Oui – – Applications populaires – – – Oui Oui Oui – – Magasins Musique – – – Oui – – – – Effectue des paiements – – – Oui Oui Oui – Oui Contrôle de la musique – – – Oui Oui Oui – – Séances de respiration guidée – Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Accessoires Fitbit Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Résistant à l’eau Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Où trouver les meilleures offres Fitbit

Vous pouvez trouver des offres Fitbit sur le Web auprès de différents détaillants de temps en temps. Cela vaut la peine de tous les vérifier si vous êtes à la recherche d’une bonne affaire, car vous ne savez jamais quand une nouvelle remise pourrait apparaître.

Nous vous recommandons de vérifier d’abord ces détaillants :

Meilleurs détaillants américains pour les offres Fitbit

Meilleurs détaillants britanniques pour les offres Fitbit

Vous aimeriez peut-être vous inscrire à un abonnement Prime. Si vous n’avez pas d’abonnement, obtenez un Essai gratuit de 30 jours. Cela permet d’accéder aux offres Lightning 30 minutes à l’avance, ainsi que d’une livraison gratuite le lendemain. Nous voyons souvent les offres Fitbits dans le cadre des offres quotidiennes d’Amazon, il vaut donc la peine de garder un œil dessus.

Nous avons un guide complet pour choisir le meilleur Fitbit ici. Fitbit dispose également d’un outil de comparaison qui peut vous aider à décider quel appareil vous convient le mieux.

Acheter des Fitbits anciens ou d’occasion

Il y a eu de nombreux modèles de Fitbit depuis le premier : Classic (2007), Ultra (2011), One (2007), Zip (2012), Flex (2014), Force (2014), Surge (2015), Alta (2016) , Blaze (2016) et Ionic (2017) sont tous abandonnés.

Comme ces modèles n’ont pas été vendus depuis un certain nombre d’années, nous vous déconseillons de les acheter d’occasion, car leurs batteries sont probablement dégradées maintenant. Il en va de même pour les anciens trackers d’activité Charge (2014), Charge HR (2015), Charge 2 (2016) et Charge 3 (2018).

L’Ionic, la première smartwatch de Fitbit, a maintenant l’air longue dans la dent, et vous obtiendrez une bien meilleure smartwatch dans la Versa 2 ou 3 pour un meilleur prix neuf.

Il existe des offres sur le toujours excellent tracker d’activité Charge 4 qui valent certainement la peine d’être examinées, maintenant que le Charge 5 le remplace également dans la gamme actuelle.

Les montres intelligentes Fitbit plus anciennes incluent la Versa originale (2018) et la Versa Lite (2019), qui restent toutes deux des produits décents, mais recherchez des offres sur au moins la Versa 2 (fin 2019) si vous le pouvez.

Vous trouverez ci-dessus les meilleures offres sur ces Fitbits plus anciens mais récents.

Essai gratuit Fitbit Premium

Fitbit a prolongé son essai gratuit de sept jours de Fitbit Premium à 90 jours impressionnants pour les nouveaux clients, tandis que ceux qui souhaitent acheter un Inspire 2 peuvent en fait se procurer une année entière de Premium, s’ils sont intéressés.

Fitbit Premium offre des informations de santé personnalisées supplémentaires aux propriétaires de Fitbit, comme des outils de sommeil avancés et un accès à plus de 150 vidéos et entraînements audio. Sinon, le service coûte 7,99 £/9,99 USD par mois ou 79,99 £/79,99 USD par an.

Après avoir créé et connecté votre compte, sélectionnez l’icône “Premium” en bas du tableau de bord. Vous verrez des options pour vous inscrire à un abonnement mensuel ou annuel, ce qui activera l’option pour commencer votre essai. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez annuler 24 heures avant la fin de l’essai, sinon il se renouvelle automatiquement.

Le moyen le plus simple d’obtenir l’offre est via l’application, qui est gratuite sur Android ou iOS, mais si vous préférez, rendez-vous simplement sur le site Web de Fitbit pour commencer.

Fitbit fait-il une remise NHS ?

Si vous travaillez pour le NHS, vous pouvez obtenir une remise spéciale sur un Fitbit et un accessoire à clip dans le magasin de rabais du personnel du NHS de Fitbit.

Vous devrez créer un nouveau compte Fitbit en utilisant votre adresse e-mail NHS. Inscrivez-vous ici.

Le site NHS England vous montrera les réductions disponibles une fois que vous vous serez inscrit. Au moment de la rédaction de cet article, il y avait jusqu’à 30 % de réduction sur les trackers et les montres connectées.