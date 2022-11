Meilleures offres Fitbit Cyber ​​​​Monday 2022

Pour le Cyber ​​Monday, vous trouverez des prix fortement réduits sur toute la gamme Fitbit. Et, comme vous l’apprendrez de nos critiques Fitbit, vous seriez fou de ne pas en prendre un. Ces trackers d’activité font plus que suivre les mesures de condition physique de base des pas, de la distance, des étages gravis et des calories brûlées ; ils offrent également une grande autonomie de batterie, des interfaces simples et une application compagnon pour smartphone claire et facile à utiliser dans laquelle consulter vos données de santé.

Que vous souhaitiez un tracker de base comme l’Inspire 3, un tracker plus avancé comme le Charge 5 ou une montre intelligente Fitbit complète comme la Versa 4, la plupart bénéficieront de remises importantes sur le Cyber ​​​​Monday.

Le Cyber ​​​​Monday a officiellement lieu le 28 novembre, mais de nombreuses offres sont déjà en ligne.

Meilleures offres Fitbit Cyber ​​​​Monday aux États-Unis

Fitbit Inspire 3 1 De : Amazone Était : 99,99 $ À présent:

69,95 $

(30 $ de rabais) 30 % de réduction sur le tout nouveau Fitbit Inspire 3. Le 25 novembre seulement ! Fitbit Versa 4 2 De : Meilleur achat Était : 229,95 $ À présent:

149,95 $

(80 $ de rabais) Le Fitbit Versa 4 vient tout juste de sortir mais Best Buy a une très bonne économie de 80 $. Fitbit Inspire 2 3 De : Walmart Était : 79,95 $ À présent:

49 $

(30 $ de rabais) Le Fitbit Inspire 2 est un sacré tracker d’activité, et un vol absolu à moins de 50 $, le prix le plus bas que nous ayons vu Charge Fitbit 5 4 De : Meilleur achat Était : 149,95 $ À présent:

99,95 $

(50 $ de rabais) L’excellent Fitbit Charge 5 est doté d’un GPS intégré et d’un look élégant, et coûte moins de 100 $ chez Best Buy. Fitbit Luxe 5 De : Cible Était : 129,95 $ À présent:

79,95 $

(50 $ de rabais) Le Fitbit le plus prêt à s’habiller est le Luxe, et à moins de 80 $, c’est aussi une bonne affaire aujourd’hui

Meilleures offres Fitbit Cyber ​​​​Monday au Royaume-Uni

Fitbit Versa 3 1 De : Currys Était : 169 £ À présent:

119 £

(50 £ de réduction) Obtenez 50 £ de réduction sur ce qui est toujours notre Fitbit préféré – cette meilleure remise est pour la version or et verte Fitbit Inspire 2 2 De : Amazone Était : 89,99 £ À présent:

44,99 £

(45 £ de réduction) Le Fitbit Inspire 2 est un superbe tracker d’activité d’entrée de gamme et c’est le meilleur prix que nous ayons vu à moitié prix sur Amazon Fitbit Inspire 3 3 De : Amazone Était : 84,99 £ À présent:

69 £

(19 % de réduction) Moins de 70 £ pour le tout nouveau Fitbit Inspire 3 est un prix élevé, et ce n’est qu’aujourd’hui Fitbit Sense 2 4 De : Amazone Était : 269,99 £ À présent:

179 £

(90 £ de réduction) Vous ne verrez pas un prix moins cher que celui-ci pour le tout nouveau Fitbit Sense 2 ce Black Friday. 90 £ de réduction les 24 et 25 novembre uniquement ! Fitbit Versa 4 5 De : Amazone Était : 199 £ À présent:

164,93 £

(18 % de réduction) Le tout nouveau Fitbit Versa 4 est déjà en vente pour moins de 170 £ Charge Fitbit 5 6 De : Amazon Royaume-Uni Était : 169,99 £ À présent:

98,80 £

(42 % de réduction) Le Fitbit Charge 5 est le meilleur tracker de Fitbit et comprend un GPS intégré pour les courses sans votre téléphone, moins de 100 £ pour le Black Friday

Où trouver les offres Fitbit

L’endroit le plus évident pour rechercher des offres Fitbit est le magasin Fitbit US ou le magasin Fitbit UK. Les deux ont actuellement des remises permanentes sur des trackers plus anciens mais toujours bons comme l’Inspire 2, et il est fort probable que la société appartenant à Google réduise Fitbits sur ses propres boutiques en ligne.

Aux États-Unis, vous pouvez également vous attendre à des offres de Best Buy, Walmart, Target et d’autres détaillants populaires comme Amazone.

Au Royaume-Uni, Amazone est l’endroit à regarder, ainsi que Currys et Argos.

Si vous souhaitez acheter un Fitbit d’Amazon le Cyber ​​Monday, c’est une bonne idée de inscrivez-vous à l’essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime. Vous bénéficierez ainsi d’une livraison gratuite le lendemain.

Assurez-vous également de vérifier quel est le prix de détail habituel du Fitbit que vous souhaitez – la réduction pourrait ne pas être aussi bonne que vous le pensez.

Si vous ne voulez pas d’un Fitbit au prix fort, vous n’en voudrez peut-être pas un en général ! Ne gaspillez pas votre argent simplement parce que quelque chose est en solde. Mais si vous souhaitez un Fitbit, c’est le moment de l’année pour en acheter un.

Nous rassemblons également séparément les meilleures offres du Cyber ​​​​Monday si vous souhaitez voir d’autres offres sur la technologie.

Voir plus d’offres du Cyber ​​Monday

Consultez également nos sites partenaires Macworld, PC World et TechHive.