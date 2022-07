Meilleures offres Fire Stick Prime Day 2022

Ok, ce n’est pas un stick en tant que tel, mais le Fire TV Cube se double d’un haut-parleur intelligent Alexa mains libres même lorsque votre téléviseur est éteint – ce que le Fire Stick ne peut pas faire.

C’est aussi le plus puissant du groupe et peut contrôler votre téléviseur, votre barre de son et d’autres équipements A/V grâce à son émetteur infrarouge intégré.

Habituellement, c’est 119,99 $ – plus du double du prix même du Fire TV Stick 4K Max – mais cette offre en réduit la moitié pour en faire 59,99 $.