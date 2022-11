Meilleures offres Fire Stick Cyber ​​​​Monday 2022

Si vous recherchez un téléviseur QLED relativement peu coûteux avec Amazon Fire TV intégré, il s’agit d’une bonne affaire de l’une des plus grandes marques de téléviseurs au monde.

Le CF630K est disponible dans les tailles 50 et 55 pouces et dispose de Dolby Vision, Dolby Atmos, Freeview Play intégré et plus encore. Le 55 pouces peut être trouvé sur le même lien et est passé de 429 £ à 349 £.