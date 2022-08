Meilleures offres étudiantes pour août 2022

Si vous cherchez à obtenir un rabais étudiant tout au long de ce mois, vous êtes au bon endroit.

Ce guide pour trouver les meilleures remises et offres étudiantes disponibles vous aidera à obtenir tout ce dont vous avez besoin pour l’université – y compris les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones et les logiciels – sans vous ruiner.

Nous avons rassemblé les meilleures offres que nous avons pu trouver pour vous assurer de rester économe et d’économiser sur votre budget étudiant. Consultez également notre tour d’horizon des meilleures technologies pour les collèges et les universités.

Meilleures réductions étudiantes en ce moment

Top 10 des offres étudiantes Réduction étudiant Adobe Creative Cloud 1 De : Adobe Royaume-Uni Était : 49,94 £ par mois À présent:

16,24 £ par mois

(65 % de réduction) À l’heure actuelle, les étudiants et les enseignants bénéficient d’une réduction incroyable de 65 % sur les programmes Adobe CC pour la première année, puis d’un taux réduit après l’année d’introduction. Lisez notre guide complet pour acheter Adobe CC. Rosetta Stone : accès à vie à 1 langue 2 De : Pierre de Rosette Était : 299 £ À présent:

99 £

(200 £ de réduction) L’offre de rentrée scolaire de Rosetta Stone réduit de 200 £ le forfait à vie pour votre choix de langue. Remise Apple Store Education 3 De : Apple À présent:

Économisez sur Mac, MacBook et iPad

Application d’apprentissage des langues Mondly – Premium 4 De : Mondly Était : 1 999,99 £ À présent:

89,99 £

(95 % de réduction) Apprenez une nouvelle langue avec l’application Mondly, qui bénéficie actuellement d’une méga remise de 95 % sur son forfait Premium avec un accès à vie aux 41 langues. Étudiant Amazon Prime 5 De : Amazone Était : 79,99 £ par an À présent:

6 mois gratuits, puis 39 £ par an

(50% de réduction) Vous pouvez obtenir un essai gratuit de six mois d’Amazon Prime si vous êtes étudiant. Après cela, vous obtiendrez Prime pour seulement 3,99 £ par mois, ou 39 £ par an (selon le plan que vous choisissez), ce qui est une bonne affaire si l’on considère ses fonctionnalités. Assurez-vous de vous inscrire avant le 15 septembre pour éviter la hausse des prix Amazon Prime. En savoir plus sur Amazon Prime ici. Boutique étudiante Microsoft 6 De : Microsoft À présent:

10 % de réduction sur la gamme Surface

Le Microsoft Student Store propose une gamme de remises sur les produits Microsoft. Les étudiants peuvent économiser des centaines d’euros sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables et obtenir Office 365 gratuitement. Forfaits étudiants OnePlus sept De : OnePlus À présent:

Jusqu’à 30% de réduction sur toute la gamme OnePlus

Les étudiants vérifiés peuvent obtenir jusqu’à 30% de réduction sur n’importe quel produit de OnePlus, avec des économies à réaliser dès maintenant sur la série OnePlus 10 et le Nord 2. Boutique étudiante Dell 8 De : Dell À présent:

Jusqu’à 25 % de réduction

Dell offre jusqu’à 25 % de réduction sur ses appareils XPS, Alienware, Dell Gaming et ses périphériques Dell. Spotify Premium Étudiant 9 De : Spotify À présent:

5,99 £ par mois

(50 % de réduction sur le forfait Premium standard) Le compte étudiant de Spotify coûte la moitié du prix du forfait Premium standard et comprend une écoute sans publicité, de la musique hors ligne et des millions de chansons. Magasin étudiant Lenovo dix De : Lenovo À présent:

5% de réduction sur le site

Lenovo offre une remise supplémentaire de 5 % aux étudiants et aux enseignants sur l’ensemble du site, à l’exclusion des offres avec un ecoupon spécifique. En savoir plus ici. Trois rabais étudiants 11 De : Trois À présent:

Remises sur les contrats combinés et SIM uniquement

Si vous vous inscrivez avec votre adresse e-mail universitaire, vous pouvez obtenir de l’argent sur les contrats d’Apple, Huawei et Samsung. De plus, il existe également une excellente offre SIM illimitée pour seulement 9,50 £ par mois. YouTubePremium 12 De : YouTube Était : 11,99 £ par mois À présent:

6,99 £ par mois

(5€ de réduction) YouTube Premium offre YouTube et YouTube Music sans publicité. Les étudiants bénéficient d’un abonnement à prix réduit, ainsi que d’un mois d’essai gratuit. Cours en ligne Udemy 13 De : Udemy Était : de 20 £ à 200 £ À présent:

À partir de 15,99 £

Vous cherchez à vous entraîner dans une compétence supplémentaire? Udemy propose des cours en ligne dans une gamme de sujets – design, affaires, informatique et université. Beaucoup de leurs cours sont maintenant à prix réduit, et vous pouvez même en obtenir gratuitement. Parallels Desktop pour Mac Édition Étudiant 14 De : Parallèles Était : 69,99 £ À présent:

44,99 £

(30% de réduction) Si vous souhaitez exécuter Windows sur votre Mac, alors Parallels Desktop 16 est à considérer. Les étudiants bénéficient d’un plan réduit, avec 50% de réduction sur le prix standard. Offres étudiantes pour les conseillers techniques Une vaste gamme d’offres étudiantes via le site de réductions Student Beans de Tech Advisor.

Où trouver les meilleures offres et réductions pour étudiants

Une fois que vous aurez commencé à chercher, vous vous rendrez compte qu’il existe des milliers d’offres conçues exclusivement pour les étudiants ailleurs sur le Web. Cela peut être assez écrasant, nous avons donc sélectionné les meilleurs.

Il y a encore plus de remises technologiques pour étudiants disponibles sur la page de remises Student Beans. Vous pouvez y rechercher tous les types d’offres technologiques pour étudiants, pour trouver tout ce que vous cherchez rapidement et facilement.

Offres étudiantes Adobe

Si votre cours implique tout type d’éléments de conception, de vidéo ou de photographie, alors Adobe Creative Cloud est une excellente suite de logiciels à avoir dans votre arsenal. Malheureusement, c’est assez cher, ce qui ne se prête pas facilement à un budget étudiant. Consultez notre guide dédié à Adobe CC.

Il y a bien sûr le réduction pour les étudiants, qui bénéficie d’une réduction fantastique de 65 % en ce moment. Vous pouvez obtenir le forfait complet pour seulement 16,24 £ par mois par rapport au prix normal de 49,94 £ par mois. Obtenez Creative Cloud pour les étudiants ici.

Amazon Prime pour les étudiants

Être étudiant n’est pas qu’une question de travail. Parfois, vous avez besoin de faire une pause pour ne pas lire les manuels scolaires, une chance de vous détendre, de vous ressourcer et de regarder votre série préférée.

Une excellente façon d’y parvenir consiste à La version étudiante d’Amazon de Prime. Il y a un énorme essai gratuit de six mois, et après cela, votre abonnement est à moitié prix, donc seulement 39 £. Avec Prime, vous avez accès à la bibliothèque Amazon Video pour un streaming illimité, mais vous bénéficierez également d’une livraison gratuite le lendemain et bien plus encore.

Notez que le prix du plan étudiant d’Amazon passera de 39 £ par an à 47,49 £ par an à partir du 15 septembre 2022.

Magasin d’éducation Apple

Apple propose un bon programme de réduction pour les étudiants si vous savez où chercher.

Vous trouverez la boutique Education iciet tu peux en savoir plus sur la façon d’acheter sur l’Apple Education Store sur notre site partenaireMacworld.

Consultez également la remise Apple de 10% disponible auprès de Student Beans si vous ne l’avez pas déjà fait.

Offres étudiantes Dell

Dell a un similaire Boutique étudiante, offrant un certain nombre de remises sur sa gamme d’ordinateurs portables et d’ordinateurs de bureau lorsque vous créez un compte gratuit. Compte tenu du fait que Dell fabrique actuellement certains des meilleurs PC du marché, il s’agit d’une offre alléchante.

Accédez au Dell Student Store maintenant pour en savoir plus.

Offres étudiantes Lenovo

Tout comme Microsoft et Apple, Lenovo a son propre magasin pour les étudiants où il promet des économies allant jusqu’à 5 % sur sa gamme d’ordinateurs portables. Pour accéder aux offres, vous devrez créer un compte gratuit sur le Student Store.

Offres étudiantes Microsoft

Microsoft a son propre magasin étudiant, qui comprend une gamme décente d’offres et de remises. Du côté des logiciels, les étudiants peuvent obtenir Office 365 gratuitement, ce qui, selon Microsoft, n’est pas un essai. Vous avez besoin de votre adresse e-mail scolaire pour réclamer. Office 365 inclut Word, Excel et toutes les autres applications Office. Lisez notre guide complet pour obtenir Microsoft Office.