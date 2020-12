Flipkart organise la vente Apple Days où la société de commerce électronique propose plusieurs modèles d’iPhone comme l’iPhone XR, l’iPhone SE (2020) et l’iPhone 11 Pro à un prix réduit. La plate-forme vend également des modèles de la série iPhone 12 qui incluent l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max avec des offres telles que des remises instantanées avec HDFC Bank, permettant ainsi aux clients d’acheter le smartphone à un prix inférieur au prix d’origine. La vente Apple Days sur Flipkart est actuellement en cours et durera jusqu’au 10 décembre.

Le dernier développement fait partie du tour d’horizon de fin d’année où la plateforme propose une multitude de produits à des tarifs réduits. La société héberge également Flipkart Mobiles Bonanza qui offre aux acheteurs les meilleurs prix sur certains des smartphones les plus vendus en Inde. De même, avec la vente Apple Days, Flipkart propose également d’autres produits Apple tels que les Mac Apple et les appareils Watch Series avec des offres telles que l’EMI sans frais et la livraison gratuite. Comme mentionné, plusieurs modèles d’iPhone sont également disponibles avec une réduction de prix temporaire.

À partir de l’iPhone SE (2020) de 64 Go, le smartphone se vend à Rs 32 999 (MRP 39 900) sur Flipkart. Les clients avec des cartes de crédit HDFC Bank peuvent en outre profiter d’une réduction instantanée de Rs 1750 lors des transactions EMI. Le smartphone est livré avec une caméra arrière de 12 mégapixels et un SoC A13 Bionic. De même, tous les modèles d’iPhone 12 – iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont disponibles à l’achat avec une remise instantanée d’une valeur de 1500 roupies avec carte de débit HDFC Bank lors de la transaction normale. Tous les modèles (sauf 12 mini) peuvent également être achetés avec une remise instantanée de 5000 Rs avec des cartes bancaires HDFC sur les transactions EMI (débit et crédit). Pour le moment, le prix mini de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 en Inde commence à Rs 73 900 et Rs 63 900, respectivement. Le prix de l’iPhone 12 Pro dans le pays commence à Rs 1,14,900 tandis que le prix de l’iPhone 12 Pro Max est fixé à Rs 1,24,900 pour le modèle de base de 128 Go.

De même, l’iPhone XR et l’iPhone 11 Pro sont disponibles lors de la vente Apple Days de Flipkart pour Rs 40,999 (MRP Rs 47,900) et Rs 79,999 (MRP 1,06,600), respectivement pour le modèle de base de 64 Go. Les deux téléphones peuvent être achetés avec une remise instantanée de Rs 1750 avec une carte de crédit HDFC Bank lors de transactions EMI. Pendant ce temps, tous les modèles d’iPhone sur Flipkart sont disponibles avec une option EMI gratuite, des offres d’échange et un remboursement de 5% avec la carte de crédit Flipkart Axis Bank.

D’autres appareils tels que Apple iPad, Apple Mac (versions Intel), Apple Watch et HomePod mini sont tous disponibles avec des remises instantanées avec HDFC Bank ainsi qu’avec des offres d’échange, une EMI sans frais et un remboursement avec la carte de crédit Flipkart Axis Bank.