Amazon organise dès aujourd’hui son événement de vente Fab Phones Fest en Inde, où le géant du commerce électronique propose des smartphones et des accessoires avec jusqu’à 40% de réduction. Les clients peuvent acheter un smartphone auprès d’une gamme de marques telles que Apple, Samsung et Xiaomi avec des offres telles que l’EMI sans frais, une offre d’échange, etc. Lors de l’événement de vente, des appareils nouvellement lancés comme le Redmi 9 Power assisteront également à sa première vente dans le pays. L’Amazon Fab Phones Fest se terminera le 25 décembre.

Amazon affirme que pendant le Fab Phones Fest, les clients utilisant des cartes de débit ou de crédit HDFC Bank peuvent obtenir une réduction forfaitaire de 10% sur les transactions régulières (achat minimum de 10000 Rs) ou les transactions EMI. Les utilisateurs peuvent également bénéficier d’offres d’échange supplémentaires sans frais EMI jusqu’à 12 mois dans les grandes marques telles que Samsung, OnePlus, Xiaomi, Apple, Oppo, Nokia, Honor et plus encore. Plusieurs produits incluent également jusqu’à 5% de cashback avec la carte de crédit Amazon Pay ICICI. Les membres Prime peuvent bénéficier d’un accès anticipé aux offres téléphoniques ainsi que d’une livraison gratuite. Les clients qui envisagent d’acheter un téléphone Galaxy de la série M peuvent bénéficier d’offres d’échange supplémentaires d’une valeur allant jusqu’à Rs 33000 pour réduire davantage le prix réduit. Les smartphones tels que Samsung Galaxy M31 Prime Edition, Galaxy M31 (6 Go + 128 Go) et Galaxy M21 se vendent respectivement à Rs 16,499, Rs 19499 et Rs 13,999. Les membres Prime bénéficieront d’un avantage supplémentaire en leur permettant de bénéficier de coupons Amazon d’une valeur de 1000 Rs sur le Samsung Galaxy M51 et le Samsung Galaxy M31 (6BG + 128 Go).

Notamment, les clients OnePlus peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à Rs 10,000 sur la série OnePlus 7T. Les utilisateurs peuvent également bénéficier d’une remise instantanée de 10% avec les cartes bancaires HDFC sur la série OnePlus 8. Le OnePlus 8 (6 Go + 128 Go) est actuellement disponible pour Rs 39 999 tandis que le modèle Pro (12 Go + 256 Go) se vend à Rs 59 999. Les clients Apple peuvent également s’attendre à des offres intéressantes sur l’iPhone 11 et l’iPhone 7 lors de l’Amazon Fab Phones Fest. Les deux téléphones sont disponibles avec une réduction de prix de Rs 51 999 et Rs 23 990, respectivement

Amazon affirme que les clients peuvent obtenir jusqu’à Rs 3500 de réduction sur certains smartphones Redmi lors du Fab Phones Fest sur Amazon. Les utilisateurs peuvent économiser jusqu’à Rs 1500 en échange lors de l’achat d’un nouveau smartphone Redmi dans le cadre de l’offre à durée limitée. Pour le moment, le Redmi Note 9 (4 Go + 64 Go) est disponible à Rs 10999, et la même variante de stockage du Redmi Note 9 Pro Max se vend au détail à Rs 15999. La série premium Mi 10T se vend à partir de Rs 33 999 couplée à d’autres offres de vente sur Amazon.