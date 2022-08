Meilleures offres et forfaits SIM pour les étudiants au Royaume-Uni ce mois-ci

Lorsque vous êtes étudiant, la dernière chose dont vous voulez vous soucier, c’est une grosse facture de téléphone qui fait une brèche dans votre compte bancaire. Heureusement, être à l’université vous donne droit à des remises spéciales auprès de nombreux détaillants et réseaux téléphoniques.

Si vous avez déjà un combiné, nous mettrons en évidence certaines des meilleures offres SIM uniquement pour les étudiants, et si vous cherchez à acheter un nouveau téléphone avec un contrat, nous passerons également en revue les réductions pour étudiants que vous pouvez réclamation de tous les principaux réseaux britanniques.

Il existe actuellement d’excellentes offres SIM qui contiennent des charges de données à bas prix tout en regroupant d’autres avantages. Découvrez quel plan vous convient le mieux ici.

Si vous êtes un parent à la recherche d’un forfait SIM uniquement pour votre enfant, consultez les meilleures offres du mois séparément ici.

Si vous passez votre temps collé à votre flux de médias sociaux, vous aurez besoin d’un plan SIM qui peut suivre. Nous recommandons ce qui suit :

Si vous êtes un mordu des réseaux sociaux, de Voxi des plans sont de loin la meilleure option pour vous. Ses avantages de médias sociaux sans fin et de vidéo sans fin permettent d’accéder à une variété de services sans consommer les allocations de données.

À l’exception des appels vidéo, le service appartenant à Vodafone offre un accès illimité à Facebook, Whatsapp, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook Messenger pour aussi peu que 10 £ par moisqui comprend 15 Go de données.

Meilleur plan en ce moment : Vous pouvez maintenant obtenir 25 Go de données pour 12 £ par mois, qui comprend également le pass vidéo sans fin de Voxi. Endless Video inclut un accès illimité à Netflix, Amazon Prime, YouTube, My5 UKTVPlay, TVPlayer et TikTok. Nous pensons que cela offre un meilleur rapport qualité-prix et vous évitera certainement de dépasser votre limite de données.

Si les offres de cashback ne vous dérangent pas, vous pouvez également obtenir gratuitement Spotify, Amazon Prime ou YouTube Premium avec Forfaits Vodafone. Contrairement aux plans de Voxi qui exigent que vous ayez déjà des abonnements au service de streaming, les plans de Vodafone intègrent le coût dans le contrat lui-même.

Meilleur plan en ce moment : Obtenez 100 Go de données sur Vodafone pour 8,50 £ par mois (£ 15 avant cashback) de Mobiles.co.uk. Vous aurez juste besoin de réclamer tous les quelques mois en envoyant votre facture à Mobiles via le compte en ligne. Consultez notre guide complet des offres de cashback.

O2Les plans de peuvent être plus chers, mais il regroupe Disney + jusqu’à six mois. Vous pouvez également opter pour d’autres services au lieu de Disney +, tels qu’Amazon Prime Video, Amazon Music Unlimited, Audible ou Calm jusqu’à six mois.

Meilleur plan en ce moment : Les meilleures offres de plan de valeur d’O2 150 Go pour 20 £ par mois (terme de 24 mois) avec 6 mois de Disney+. Cependant, il existe également des forfaits moins chers qui incluent 30 Go de données et 10 Go de données.

Regarde aussi: La meilleure technologie pour le collège et l’université.

Meilleures offres SIM réservées aux étudiants avec beaucoup de données

Si vous ne passez pas vraiment beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez simplement un forfait de données généreux, Trois propose souvent certaines des offres de données illimitées les plus compétitives.

Meilleur plan en ce moment : En ce moment, vous pouvez obtenir données illimitées pour 11,50 £ par mois pendant les six premiers mois (sur une durée de 24 mois). Vous obtenez également jusqu’à 80 £ si vous parrainez un ami à Three.

La sous-marque de Three Smarty offre 50 Go de données pour seulement 10 £ par mois. Cela inclut le partage de connexion illimité si vous souhaitez doubler vos données mobiles pour le Wi-Fi. L’autre avantage de Smarty, contrairement à Three, est que vous pouvez annuler à tout moment.

Ce qui distingue Smarty des autres fournisseurs, c’est que son Plans de rabais sur les données vous donne également de l’argent pour votre facture du mois suivant pour toutes les données inutilisées à la fin du mois.

Meilleur plan en ce moment : Prenez 50 Go pour 10 £ par mois.

Les meilleurs forfaits SIM pas chers pour les étudiants

Vous ne vous souciez peut-être pas vraiment d’avoir un gros plan de données, surtout si vous passez plus de temps à utiliser le Wi-Fi. En fait, quelques gigaoctets par mois pourraient suffire à vous permettre de vous débrouiller lorsque vous êtes à l’extérieur. Si cela vous ressemble, nous vous recommandons quelques forfaits SIM abordables :

Tesco Mobile propose une gamme d’offres SIM abordables, à partir de 7,50 £ par mois pour 2 Go de données. Les forfaits SIM uniquement de Tesco vous permettent également de collecter des points Clubcard supplémentaires, où tous les 150 points ajoutent jusqu’à 1,50 £ de bons à dépenser pour l’épicerie et plus encore – c’est parfait pour les étudiants !

Meilleur plan en ce moment : Obtenez 12 Go de données pour 11 £ par mois

Lebara Mobile propose certains des forfaits SIM les plus abordables avec des forfaits à partir de 5 £ par mois pour 3 Go de données, et vous pouvez annuler à tout moment. Vous bénéficiez également de 100 minutes internationales vers des pays en dehors de l’UE, ce qui le rend idéal pour les étudiants internationaux au Royaume-Uni – et l’itinérance est gratuite en Inde et en Europe.

Meilleur plan en ce moment : Obtenez 3 Go de données pour 5 £ par mois

GiffGaff propose des forfaits data à bas prix dans ses « goodybags ». Son forfait le moins cher propose 1 Go de données pour 6 £doublé par rapport aux 500 Mo habituels.

Si cela ne suffit pas, vous préférerez peut-être les nouveaux “golden goodybags” de GiffGaff, qui offrent un meilleur rapport qualité-prix lorsque vous enregistrez un paiement par carte de crédit ou de débit – dès maintenant, vous pouvez récupérer 15 Go de données pour 10 £.

Meilleure offre en ce moment : En ce moment GiffGaff a un nouveau goodybag juste pour les étudiants qui offre 16 Go de données pour 10 £ – à partir de 13 Go. Vous aurez besoin d’une adresse e-mail ac.uk valide pour vous inscrire.

1pMobile fonctionne quelque peu différemment des autres fournisseurs de contrat. Le service fonctionne sur le réseau 5G d’EE et, comme son nom l’indique, il ne facture que 1 pence pour votre utilisation par minute, par SMS ou par Mo de données avec la connectivité 5G. Commencez par une recharge de 10 £ pour 10 Go de données.

Meilleurs rabais sur les téléphones et les contrats pour les étudiants de l’université

Réduction étudiant EE

EE offre une réduction de 20 % pour les étudiants avec un filet de sécurité de 500 Mo chaque mois. Cela représente un demi-Go de données gratuites chaque mois juste pour vous empêcher de dépasser votre forfait de données, et 20 % de réduction sur votre tarif mensuel, chaque mois.

Vous pouvez également choisir parmi six mois d’Apple Music gratuitement. Cette offre est disponible pour les clients EE nouveaux et existants.

Vous aurez besoin d’un code de bon de Haricots étudiants pour obtenir l’offre.

Si vous êtes un client EE, il vous suffit de vous connecter, de consulter vos options de surclassement et de saisir votre code de réduction étudiant lors du paiement. Les nouveaux clients devront simplement choisissez une offre de téléphone ou de carte SIM et utilisez le code de réduction étudiant à la caisse.

Réduction étudiante O2

Comme EE, Le programme étudiant d’O2 vous offre une réduction de 20 % sur votre forfait. Le hic, c’est que la réduction ne s’applique qu’au forfait Airtime, qui comprend vos appels, SMS et données, et non votre forfait Appareil. Ce dernier est le coût mensuel de votre appareil (les forfaits mensuels d’O2 sont une combinaison totale de ces deux factures).

La remise de 20% s’applique également aux accessoires.

Pour bénéficier de la réduction étudiante O2, vous devrez vous connecter à Unidays, à l’application Unidays GradLife ou à Totum, pour obtenir votre code de réduction. Achetez ensuite le nouveau téléphone spécifiquement sur le tarif O2 Refresh et ajoutez votre code de réduction. Si vous oubliez d’ajouter votre code, connectez-vous à UNiDAYS et obtenez un “code de magasin” et envoyez-le par SMS au 61202.

Retrouvez toutes les infos sur les offres de téléphonie mobile étudiante d’O2 iciy compris comment utiliser votre réduction en magasin.

Réductions pour étudiants Vodafone

Le programme de réduction pour étudiants de Vodafone vous offre 10% de réduction forfaits mensuels de temps d’antenne, forfaits pour tablette et forfaits SIM uniquement. Si vous fréquentez une université participante, (il y a beaucoup de), vous pouvez profiter de la remise de 10 % sur les forfaits de temps d’antenne Vodafone, les contrats de tablette et les contrats SIM uniquement.

Après avoir acheté un Vodafone plan mensuelremplissez le formulaire de remise en ligne pour demander le rabais étudiant.

Trois rabais étudiants

Trois va droit au but avec son offres de contrat étudiant. Vous pouvez choisir parmi certains combinés, ordinateurs portables ou tablettes – y compris le dernier iPad Pro avec M1 – ou saisir des données illimitées pour 9 £ par mois (24 mois). Découvrez les plans étudiants de Three ici.

Et pendant que vous essayez de trouver les meilleures offres de téléphonie mobile pour étudiants, n’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon des meilleures offres de téléphonie ce mois-ci. Nous avons également rassemblé séparément les meilleures offres SIM uniquement bon marché du mois.

Articles connexes pour en savoir plus