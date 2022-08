Meilleures offres en ligne sur les lunettes et les contacts : jusqu’à 50 % de réduction sur les montures, 25 % de réduction sur les contacts

Vous n’avez pas besoin de casser votre tirelire pour acheter une nouvelle paire de lunettes élégante ou des contacts décents. Les achats en ligne vous offrent un tout nouveau monde d’options et peuvent vous aider à économiser de l’argent par rapport aux achats en personne. Il y a un tas de bons endroits pour acheter des lunettes en ligneet les contacts aussi, et bon nombre de nos détaillants préférés proposent des soldes et des promotions à ne pas manquer. Beaucoup ont des remises importantes sur certaines montures et verres, et certains sites vous offrent une deuxième paire gratuitement lorsque vous achetez une nouvelle paire de lunettes.

Meilleures offres de lunettes en ligne pour août

Si vous cherchez une nouvelle paire ou deux de lunettes, Glasses USA propose certaines des meilleures offres que vous trouverez en ce moment. Il existe des réductions sur les montures et les verres, donc peu importe ce que vous cherchez, vous êtes sûr de le trouver moins cher ici. Acheter un en obtenir un gratuitement: Avec le code SANS BOGO vous pouvez obtenir une deuxième paire de lunettes (de valeur égale ou moindre) gratuitement dès maintenant. La commande en ligne peut inclure une monture “premium” et la remise sera du montant de la moins chère des deux paires de lunettes. Assurez-vous de parcourir toute la sélection pour voir lequel vous préférez. 50 % de réduction sur les cadres + livraison gratuite : Si vous n’avez besoin que d’une seule paire de lunettes, code promo ÉTÉ50 est la référence pour vous. Il réduit votre achat de 50% et vous expédie les lunettes gratuitement. Cela ne s’applique qu’aux montures avec des lentilles Rx de base et n’est pas compatible avec les lunettes premium, en solde ou “nouvelle arrivée”. 25 % de réduction sur les lentilles Si vous avez déjà une paire de montures que vous aimez et que vous avez juste besoin d’un nouvel ensemble de verres, vous pouvez économiser 25 % sur votre commande avec le code promo VERRES25. Cette offre est éligible pour tous les verres, y compris la lumière bleue, hydrophobe, polarisée, miroir, teintée et transitions.

À l’heure actuelle, Glasses.com offre à ses clients jusqu’à 50 % de réduction sur une variété de montures, ainsi que 50 % de réduction sur les verres et les traitements. Toutes les montures et les verres sans marque sont éligibles à la réduction, tandis que les verres authentiques de marque de Ray-Ban, Oakley ou Costa del Mar ne sont qu’à 40% de réduction. Cette offre exclut la collection de lunettes et ne peut être jumelée à aucune autre offre.

Chez FramesDirect.com, vous pouvez économiser jusqu’à 50 % sur certaines lunettes et lunettes de soleil de prescription de marques populaires telles que Ray-Ban, Oakley, Persol et plus encore. Si vous ajoutez des lentilles à votre commande, vous pouvez économiser jusqu’à 60 % sur les lentilles avec le code promo EYE60, rendant un nouvel ensemble de lunettes beaucoup plus abordable. Il y a un tas de styles et de designs inclus dans la vente, alors assurez-vous de les vérifier maintenant.

En ce moment chez EyeBuyDirect, lorsque vous achetez une nouvelle paire de lunettes qui ne sont pas en solde et qui coûtent au moins 15 $, vous pouvez obtenir une deuxième paire de valeur égale ou inférieure lorsque vous utilisez le code promo STYLE INTELLIGENT. Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres remises et exclut les paires Ray-Ban et Oakley. Vous trouverez également de nombreuses montures jusqu’à 50 % de réduction dans la sélection de soldes d’EyeBuyDirect. Ce sont des cadres de haute qualité qui sont durables et conçus pour durer. Il existe plusieurs styles et options de couleurs différents, et vous pouvez les personnaliser pour qu’ils correspondent exactement à ce que vous voulez. N’oubliez pas que ces paires à prix réduit ne peuvent pas être combinées avec le code promo ci-dessus.

Si vous recherchez principalement de nouveaux objectifs, Lensabl propose de nombreuses offres que vous pouvez acheter dès maintenant. Vous pouvez économiser 20 % sur tous les verres unifocaux et les montures avec des verres unifocaux, avec le code promo SV20. Pour à peu près tout le reste, y compris tous les autres verres, montures de créateurs et contacts, vous pouvez économiser 15 % avec le code promo VOIR15. Et si vous souhaitez démarrer un plan Lensabl Plus Vision, vous pouvez économiser 15 % lorsque vous utilisez le code promo PLUS15.

Meilleures offres de contacts en ligne pour août



Utilisation du code MES LENTILLES vous fera économiser 15 % sur toute commande avec ContactsDirect, et comme toujours, vous bénéficierez de la livraison gratuite. Cette promotion n’est pas limitée à votre première commande, donc si vous avez commandé avec ContactsDirect dans le passé, vous aurez toujours droit à la remise sur cette commande également.

Pour une durée limitée, 1800 Contacts offre 20 % de réduction sur votre première commande de contacts sur le site. Il propose toutes les marques populaires, comme Acuvue, Biofinity, Proclear, Biotrue et plus encore, et vous pouvez même utiliser votre assurance vision avec 1800 contacts. Il n’y a pas de date de fin spécifique pour cette promotion sur le site, bien que cette offre soit répertoriée comme une opportunité de “dernière chance”.