David Carnoy Rédacteur en chef / Revues

Le rédacteur en chef David Carnoy est l’un des principaux membres de l’équipe des critiques de CNET depuis 2000. Il couvre toute la gamme des gadgets et est un critique remarquable des accessoires mobiles et des produits audio portables, y compris les écouteurs et les haut-parleurs. Il est également un expert en lecture électronique et en édition électronique ainsi que l’auteur des romans Knife Music, The Big Exit et Lucidity. Tous les titres sont disponibles sous forme de Kindle, iBooks, livres électroniques Nook et livres audio.