Meilleures offres du Cyber ​​​​Monday Robot Aspirateur 2022

Les robots aspirateurs peuvent être très chers, ce qui fait du Cyber ​​​​Monday l’un des meilleurs moments pour en acheter un.

Comme c’est généralement le cas, vous en aurez pour votre argent. Nous vous recommandons d’éviter les modèles les moins chers et les plus basiques. Avec les ventes du Cyber ​​Monday, vous pourrez peut-être vous permettre de passer à un modèle avec de meilleures spécifications que vous ne le feriez autrement – et vous nous remercierez plus tard.

Les robots aspirateurs les plus avancés sont capables de cartographier votre maison pour un nettoyage plus efficace, tandis que les modèles moins chers ont tendance à se déplacer dans la maison de ce pied de table à ce canapé, etc. Les aspirateurs robots moins chers peuvent également ne pas avoir la puissance d’aspiration requise pour nettoyer correctement vos tapis et moquettes.

La plupart des robots aspirateurs sont capables de retourner à leur station d’accueil après utilisation pour se recharger automatiquement, vous n’avez donc pas à vous soucier de leur panne de courant. Et à moins que vos seuils de porte ne soient particulièrement élevés, se déplacer d’une pièce à l’autre ne devrait pas être un problème majeur. Certains modèles reconnaîtront même certains obstacles (comme les chaussures) et les éviteront. Mais peu importe combien vous payez, aucun ne peut traverser un escalier, ce qui signifie que vous en avez besoin de plus d’un ou que vous devez lui donner un coup de main pour nettoyer à la fois en haut et en bas.

Si vous souhaitez plus d’aide pour choisir le modèle à acheter, consultez notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs robots que nous avons examinés, pour savoir lequel vous convient le mieux. Sinon, lisez la suite pour les offres.

Meilleures offres d’aspirateur robot Cyber ​​​​Monday aux États-Unis

Ecovac Deebot X1 OMNI 1 De : Amazone Était : 1 549,99 $ À présent:

999,99 $

(550 $ de rabais) Bénéficiez d’une remise massive sur le X1 OMNI – l’aspirateur robot le plus riche en fonctionnalités que nous ayons testé. Non seulement son quai vide automatiquement le bac à bord, mais il lave et sèche également sa vadrouille. Il a une aspiration de 5000PA, sa navigation et sa cartographie sont à la pointe de la technologie, il dispose de son propre assistant vocal et vous pouvez accéder à sa caméra embarquée et à son haut-parleur à distance pour vérifier votre maison et parler à vos animaux de compagnie. Aspirateur robot Shark IQ AV1002AE avec base auto-vide XL 2 De : Amazone Était : 549,99 $ À présent:

416 $

(134 $ de rabais) C’est un moyen très économique d’obtenir un robot aspirateur à vidage automatique. Si vous souhaitez programmer un aspirateur robot pour nettoyer lorsque vous êtes absent et le laisser travailler pendant des jours ou des semaines à la fois, une station de vidage automatique est indispensable. Le Shark IQ dispose également d’un rouleau de brosse autonettoyant et est compatible Alexa afin que vous puissiez nettoyer à l’aide d’une simple commande vocale. Ulténic T10 3 De : Amazone Était : 499 $ À présent:

359 $

(140 $ de rabais) Économisez 140 $ sur cet aspirateur robot doté de nombreuses fonctionnalités. Il dispose d’un quai à vidage automatique, d’une puissante aspiration de 3000PA, d’une fonction vadrouille et d’une cartographie multi-étages. iRobot Roomba 692 4 De : Amazone Était : 299,99 $ À présent:

240 $

(60 $ de rabais) Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup, c’est un excellent moyen d’obtenir un robot aspirateur de l’une des marques les plus fiables du secteur. Il est compatible avec Google Assistant et Alexa et a une autonomie de 90 minutes. Requin Ion AV753 5 De : Amazone Était : 229,99 $ À présent:

149,99 $

(80 $ de rabais) Avec 80 $ de réduction, cet aspirateur robot Shark est désormais l’un des moins chers d’une marque de confiance, mais comprend toujours une autonomie de deux heures et la prise en charge des commandes Alexa et Google Assistant.

Meilleures offres d’aspirateur robot Cyber ​​​​Monday au Royaume-Uni

Aspirateur robot hybride Eufy RoboVac X8 1 De : Amazone Était : 499,99 £ À présent:

359 £

(140 £ de réduction) Le X8 Hybrid est l’un des meilleurs aspirateurs robots que nous ayons testés, avec une grande autonomie de batterie, un support d’assistant intelligent et même un mode de nettoyage – et maintenant il est moins cher que jamais. Ecovac Deebot X1 OMNI 2 De : Amazone Était: 1 499 £ À présent:

849 £

(650 £ de réduction) Le X1 OMNI est l’aspirateur robot le plus riche en fonctionnalités que nous ayons testé. Non seulement son quai vide automatiquement le bac à bord, mais il lave et sèche également sa vadrouille. Il a une aspiration de 5000PA, sa navigation et sa cartographie sont à la pointe de la technologie, il dispose de son propre assistant vocal et vous pouvez accéder à sa caméra embarquée et à son haut-parleur à distance pour vérifier votre maison et parler à vos animaux de compagnie. Aspirateur robot avec serpillière Lefant M213 3 De : Amazone Était : 259,99 £ À présent:

139,99 £

(120 £ de réduction) Obtenez 120 £ de réduction sur cet aspirateur robot économique avec une aspiration de 2200 PA et une fonction de vadrouille, et qui est compatible avec Google Home et Alexa, pour le contrôle vocal. Ecovac Deebot OZMO 920 4 De : Amazone Était : 349,98 £ À présent:

219 £

(130 £ de réduction) Lorsque nous l’avons testé, cet aspirateur robot génial coûtait environ 450 £ – et nous pensions que c’était alors un bon rapport qualité-prix. Il est maintenant de 349,98 £ en général, et actuellement encore réduit à 219 £. Ulténic T10 5 De : Amazone Était : 499,99 £ À présent:

369,99 £

(130 £ de réduction) Cet aspirateur robot d’un excellent rapport qualité-prix possède une multitude de fonctionnalités – et est actuellement à prix réduit. Il dispose d’un quai à vidage automatique, d’une puissante aspiration de 3000PA, d’une fonction vadrouille et d’une cartographie multi-étages.

Voir plus d’offres du Cyber ​​Monday

Consultez également nos sites partenaires Macworld, PC World et TechHive.