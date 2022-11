Meilleures offres du cyber lundi Wi-Fi maillé 2022

Le Cyber ​​​​Monday, comme son nom autrefois futuriste l’indique, est traditionnellement considéré comme la journée des offres et des ventes axées sur la technologie au cours de la saison des remises du Black Friday, et c’est un excellent moment pour acheter une bonne affaire Mesh WiFi pour super-alimenter votre WiFi domestique réseau.

Après avoir testé les meilleurs kits de démarrage WiFi Mesh, nous connaissons ceux que vous devriez acheter et avons recherché les meilleures offres sur ces champions de l’accès Internet au réseau domestique.

Tous les produits en promotion ici ont été testés et recommandés par nos experts Mesh WiFi.

Si vous avez encore du mal avec le routeur Wi-Fi que vous avez obtenu il y a des années, un système Wi-Fi Mesh sera une révélation. Simple à installer, Mesh vous aide à rester connecté à la vitesse la plus élevée lorsque vous vous déplacez dans votre maison en utilisant un seul nom de réseau WiFi, avec un à plusieurs «nœuds» Mesh en fonction de la taille de votre maison.

Plus d’appels vidéo saccadés, plus de pages Web à chargement lent et plus de mise en mémoire tampon lors de la diffusion de vidéos Netflix ou YouTube.

Nous énumérons d’abord la meilleure offre Cyber ​​​​Monday Mesh WiFi aux États-Unis, suivie des meilleures offres Mesh au Royaume-Uni. Il y a quelques bonnes affaires proposées.

Meilleures offres Cyber ​​​​Monday Mesh WiFi (États-Unis) TP-Link Deco AX3000 WiFi 6 Mesh System (Deco X55 3-Pack) 1 De : Amazone Était : 279,99 $ À présent:

184,99 $

(-34%) Le nouveau système WiFi Mesh préféré de Tech Advisor. Couvre jusqu’à 6500 pieds carrés avec une connexion Wi-Fi 6 haute performance transparente et élimine les zones mortes et la mise en mémoire tampon. Google Wifi – Système Wi-Fi maillé AC1200 (lot de 3) 2 De : Amazone Était : 199,99 $ À présent:

139,98 $

(-30%, 60$ de rabais) Google Wifi est un système Wi-Fi maillé flexible et évolutif qui couvre votre maison d’une couverture fiable et maintient la mise en mémoire tampon à distance. Un point d’accès Google Wifi remplace votre routeur et des points supplémentaires étendent votre réseau pour garantir une connexion rapide dans chaque pièce.

Lot de 3 couvre jusqu’à 4500 pieds carrés ; les points fonctionnent ensemble pour créer un réseau maillé pour plus de couverture. TP-Link Deco WiFi 6 Mesh System (pack de 3 Deco X20) 3 De : Amazone Était : 249,99 $ À présent:

159,99 $

(36 % de réduction) Système Wi-Fi 6 AX1800 de nouvelle génération pour toute la maison Mesh pour éliminer définitivement le Wi-Fi faible. Couverture Wi-Fi dans toute la maison – Couvrez jusqu’à 5800 pieds carrés avec une connexion Wi-Fi 6 hautes performances transparente et éliminez les zones mortes et la mise en mémoire tampon.

Connectez plus d’appareils – Mesh Wi-Fi 6 Deco X20 (pack de 3) est assez puissant pour connecter jusqu’à 150 appareils avec un Wi-Fi puissant et fiable. Système Wi-Fi maillé Amazon eero Pro 6E (pack de 3) 4 De : Amazone Était : 699 $ À présent:

419 $

(40 % de réduction) eero Pro 6E prend en charge des vitesses ultra-rapides et l’accès à la nouvelle bande 6 GHz lors de l’utilisation d’appareils Wi-Fi 6E, ce qui réduit la latence sur votre réseau. Rétrocompatible avec les appareils eero de la génération précédente. Système Wi-Fi maillé Amazon eero 6+ (lot de 3) 5 De : Amazone Était : 299 $ À présent:

194 $

(35 % de réduction) Tech Advisor a élu ce système Wi-Fi 6 Mesh le plus facile à gérer. Le tout dernier eero bi-bande d’Amazon exploite la prise en charge des canaux 160 MHz pour optimiser votre Wi-Fi. La technologie brevetée TrueMesh achemine intelligemment le trafic pour réduire les décrochages et les points morts. TP-Link Deco Mesh WiFi 2-pack Système (Deco S4) 6 De : Amazone Était : 109,99 $ À présent:

89,99 $

(-18%, 20$ de rabais) Les deux unités TP-Link Deco S4 fonctionnent de manière transparente pour créer un réseau maillé WiFi pouvant couvrir des maisons jusqu’à 3 800 pieds carrés. Plus de zone morte.

Chaque Deco S4 dispose de 2 ports Ethernet Gigabit (4 au total pour un pack de 2) et prend en charge la liaison Ethernet filaire pour de meilleures vitesses. N’importe lequel d’entre eux peut fonctionner comme un routeur Wi-Fi.

Meilleures offres Cyber ​​​​Monday Mesh WiFi (Royaume-Uni) TP-Link Deco P9 Powerline Mesh Wi-Fi (lot de 3) 1 De : Amazone Était : 199,99 £ À présent:

139,98 £

(-30%, 60€ de remise) Meilleur Wi-Fi maillé global de Tech Advisor ! Le système hybride pour toute la maison offre une couverture étendue jusqu’à 6 000 pieds carrés grâce à la combinaison du Wi-Fi double bande et du CPL. Éliminez les zones de signal faible avec le Wi-Fi pour toute la maison et ne cherchez plus une connexion stable. Système Wi-Fi maillé Google Wifi (paquet de 3) 2 De : Google Était : 189,99 £ À présent:

139,99 £

(-25%, 50€ de réduction) Les points d’accès Google Wifi fonctionnent ensemble pour couvrir toute votre maison d’un réseau Wi-Fi rapide et fiable et réduire la mise en mémoire tampon dans chaque pièce. Routeur maillé Netgear Orbi WiFi 6 (pack de 3 RBK753) 3 De : Amazone Était : 669,99 £ À présent:

439,99 £

(-34%, 230€ de réduction) Couverture Wi-Fi maillée pour toute la maison jusqu’à 6 000 pieds carrés et 40 appareils. AX4200 WiFi 6 alimente jusqu’à 4,2 Gbps de vidéo HD en streaming, de jeux ou de navigation sur Internet et de téléchargements. 4 De : Amazone Était : 379,99 £ À présent:

249,99 £

(-34%, 130€ de réduction) L’un des meilleurs systèmes maillés Wi-Fi 6 bi-bande avec de nombreuses fonctionnalités utiles, ainsi qu’une excellente couverture et de bonnes vitesses jusqu’à environ 800 Mbps. Et avec cette offre, c’est encore mieux. Système Wi-Fi maillé TP-Link Deco S4 AC1200 (lot de 3) 5 De : Amazone Était : 129,99 £ À présent:

99,99 £

(-23%, 30€ de réduction) Fournit le Wi-Fi dans une zone allant jusqu’à 4 000 pieds carrés. Fournit des connexions rapides et stables avec des vitesses allant jusqu’à 1167 Mbps et fonctionne avec les principaux fournisseurs de services Internet (ISP) et les modems. Google Wifi – Routeur Wifi maillé 6 De : Amazone Était : 89,99 £ À présent:

49,99 £

(-44%, 40€ de réduction) Routeur WiFi Google Mesh unique – parfait pour les petites maisons et 40 £ de réduction pour le Black Friday Pack routeur et point d’accès Wi-Fi Google Nest sept De : Argos Était : 149,99 £ À présent:

63,99 £

(86 £ de réduction) Si vous cherchez à mettre à niveau votre Wi-Fi domestique, cette offre impressionnante sur le routeur Wi-Fi Google Nest et un répéteur Wi-Fi est faite pour vous. Avec plus de 50% de réduction lors de la vente du Black Friday, il ne coûte que 63,99 £. 8 De : Amazone Était : 299,99 £ À présent:

149,99 £

(-50%, 149,99€ de réduction) Il s’agit d’un système maillé Wi-Fi 5 relativement ancien, mais ne vous laissez pas décourager. À l’origine, le pack de trois coûtait 500 £ et, étant tri-bande, il dispose d’un canal supplémentaire de 5 GHz pour que les nœuds communiquent. Les performances sont toujours excellentes, même par rapport à de nombreux systèmes maillés Wi-Fi 6, offrant environ 500 à 600 Mbps, ce qui est bien plus rapide que la plupart des connexions haut débit. À 149,99 £, c’est une bonne affaire.

Voir plus d’offres du Cyber ​​Monday

