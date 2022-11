Meilleures offres du cyber lundi sur le téléphone 2022

Achetez un smartphone moins cher dans les soldes du Cyber ​​Monday. Avec autant de mobiles haut de gamme proposés par Apple, Samsung, OnePlus, Oppo, Google, Xiaomi et Motorola, nous vous aiderons à trouver le meilleur prix sur un téléphone qui fera tout ce dont vous avez besoin et plus encore.

Nous avons passé au peigne fin les ventes du Cyber ​​​​Monday de tous les meilleurs détaillants aux États-Unis et au Royaume-Uni pour vous aider à trouver les meilleures offres de téléphone. Et nos rédacteurs savent ce qu’il faut rechercher, ayant régulièrement passé en revue les meilleurs téléphones à petit budget, milieu de gamme et phares.

Meilleures offres de téléphone Cyber ​​​​Monday aux États-Unis

iPhone 12 64 Go (renouvelé) 1 De : Amazone Était : 466 $ À présent:

409,95 $

(55 $ de rabais) C’est un prix top pour un iPhone 12, reconditionné à neuf. Il est livré avec une garantie de 90 jours Samsung Galaxy S21 FE 2 De : Amazone Était : 699,99 $ À présent:

399,99 $

(300 $ de rabais) Obtenez un énorme rabais de 300 $ sur l’excellent Samsung Galaxy S21 FE avec 128 Go de stockage et 5G Motorola Moto G Power 2021 3 De : Meilleur achat Était : 249,99 $ À présent:

129,99 $

(120 $ de rabais) Un téléphone bon marché vient de devenir encore moins cher dans cette offre solide du Black Friday de Best Buy. Google Pixel 7 128 Go 4 De : Meilleur achat Était : 599 $ À présent:

499 $

(100 $ de rabais) Obtenez 100 $ du tout nouveau Pixel 7 – une bonne affaire Motorola Edge Plus 5 De : Motorola Était : 999,99 $ À présent:

499,99 $

(500 $ de rabais) Un téléphone à 1 000 $ pour 500 $ ? C’est une évidence

Meilleures offres de téléphone Cyber ​​​​Monday au Royaume-Uni

GooglePixel 6a 1 De : Currys Était : 399 £ À présent:

299 £

(100 £ de réduction) Le meilleur prix sur le meilleur téléphone de milieu de gamme que vous puissiez acheter, le Google Pixel 6a est notre meilleure offre de téléphone Black Friday en ce moment OnePlus Nord 2T 5G 128 Go 2 De : Amazone Était : 369 £ À présent:

259,99 £

(109 £ de réduction) Plus de 100 £ de réduction sur l’un de nos téléphones préférés de l’année, c’est beaucoup – les 24 et 25 novembre seulement ! Xiaomi Redmi 10 2022 64 Go 3 De : Argos Était : 159,99 £ À présent:

109,99 £

(50 £ de réduction) Un téléphone vraiment bon est difficile à trouver pour environ 100 £ – le Redmi 10 en fait partie Sony Xperia 5 IV 4 De : Sony Était: 949 £ À présent:

799 £

(150 £ de réduction) 150 £ de réduction sur le dernier smartphone phare compact de Sony Motorola Edge 30 5 De : Carphone Warehouse Était : 379,99 £ À présent:

279,99 £

(100 £ de réduction) L’un des meilleurs téléphones milieu de gamme de 2022 avec 100 £ ? Oui s’il te plaît. S’il se vend chez Carphone Warehouse, il est également disponible auprès de Lenovo pour 280£. Samsung Galaxy S21 FE 128 Go 6 De : Samsung Était : 699 £ À présent:

549 £

(150 £ de réduction) Un superbe prix pour un superbe téléphone, tout droit sorti de la boutique officielle de Samsung Samsung Galaxy A52s 5G sept De : Currys Était : 369 £ À présent:

279 £

(90 £ de réduction) Il s’agit d’un excellent smartphone Samsung de milieu de gamme à un prix encore meilleur pour le Black Friday. Motorola Edge 30 Ultra 8 De : Currys Était : 749,99 £ À présent:

649,99 £

(100 £ de réduction) Une très bonne réduction de 100 £ sur le tout nouveau Motorola Edge 30 Ultra, l’un des meilleurs téléphones Android de 2022. Samsung Galaxy S22 Ultra 9 De : Currys Était : 1 149 £ À présent:

949 £

(200 £ de réduction) Le téléphone de l’année 2022 de Tech Advisor, le Galaxy S22 Ultra, a 200 £ ce Black Friday de Currys.

Acheter un téléphone pendant le Cyber Monday : ce qu’il faut rechercher

Les smartphones sont si chers de nos jours qu’une remise de 10 $ / 10 £ ne coupe tout simplement pas la moutarde. Mais si vous envisagez une remise de 50 $/50 £ ou plus, les choses deviennent rapidement confuses : quel prix est-ce normalement, et est-ce bon marché parce que c’est un modèle plus ancien ? Êtes-vous dupe d’une manière ou d’une autre ?

Pendant le Cyber ​​​​Monday, les détaillants offrent généralement les meilleurs prix qu’ils ont offerts toute l’année, mais cela ne signifie pas que tous les détaillants peuvent faire confiance – surtout si vous achetez à partir d’une quantité inconnue juste pour obtenir quelques pour cent supplémentaires sur le prix d’achat.

Si un téléphone coûte 999 $/999 £ et qu’il est en vente pour 600 $/600 £, alors c’est clairement une bonne affaire ! Va le chercher! Mais sachez que les détaillants vendent de plus en plus de modèles remis à neuf pour moins cher, et il n’est pas toujours clair lequel est tout neuf et lequel ne l’est pas.

Vérifiez que le téléphone est déverrouillé ou au moins verrouillé sur votre opérateur de téléphonie mobile. Certaines offres peuvent également avoir des options de remboursement et des tarifs spéciaux avec certains réseaux, mais si vous pouvez vous le permettre, il sera toujours moins cher d’acheter un téléphone.

Vous pouvez consulter certaines des meilleures offres UK SIM uniquement dans notre article ici. Nous examinons également les meilleures offres Cyber ​​​​Monday sur le Web.

