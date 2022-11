Meilleures offres du Black Friday TV 2022

Novembre est sans doute le meilleur mois pour acheter un nouveau téléviseur et tout dépend des ventes du Black Friday.

Un téléviseur est l’un des gros articles classiques que les chasseurs de bonnes affaires doivent acheter lors du Black Friday et bien que la vente se soit quelque peu transformée au fil des ans, les téléviseurs intelligents figurent toujours parmi les meilleures offres.

Le Black Friday a lieu le 25 novembre (le lendemain de Thanksgiving) et en attendant le grand jour lui-même, vous obtiendrez peut-être la meilleure offre, ce n’est pas garanti.

En effet, ces jours-ci, les ventes du Black Friday occupent généralement tout le mois de novembre et cette année, nous avons même vu des téléviseurs proposés à la fin du mois d’octobre sous la marque Black Friday.

Des semaines et des semaines d’offres chez de nombreux détaillants rendent quelque peu écrasante la recherche des meilleures offres, voire des offres réelles. Une chose à surveiller si vous y allez tôt est si le détaillant garantit que le prix ne baissera pas le Black Friday lui-même.

Il y a de fortes chances que vous soyez arrivé sur cette page parce que vous êtes un peu éreinté par la quantité de choix qui s’offre à vous. Nous comprenons, mais ne vous inquiétez pas car nous avons parcouru les soldes pour vous afin de trouver certaines des meilleures offres de télévision du Black Friday aux États-Unis et au Royaume-Uni, et nous le ferons tout au long du mois de novembre.

Vous trouverez des offres sur les téléviseurs intelligents 4K HDR des plus grandes marques, notamment Samsung, LG, Sony et bien d’autres. Vous pourriez des centaines voire des milliers sur des modèles plus chers.

Nous rassemblons également de nombreuses autres offres du Black Friday et vous pouvez toujours consulter nos meilleures cartes TV et les meilleures cartes TV à petit budget pour voir ce que nous recommandons. Il y a des prix en direct afin que vous puissiez trouver beaucoup sur le modèle de vos rêves.

Meilleures offres de télévision Black Friday aux États-Unis

Samsung Le Cadre 2022 1 De : Meilleur achat Était : 1 499,99 $ À présent:

999,99 $

(500 $ de rabais) Le populaire téléviseur The Frame de Samsung, qui se double d’un cadre d’art numérique, offre une réduction de 500 $ pour le modèle 55 pouces. Vous allez adorer son écran QLED mat, son mode Art et sa plateforme intelligente Tizen. Série Insignia Classe F30 2 De : Meilleur achat Était : 399,99 $ À présent:

249,99 $

(150 $ de rabais) Économisez plus d’un tiers sur ce modèle 4K Ultra HD avec le système d’exploitation Fire TV d’Amazon intégré. Moins de 250 $ pour un téléviseur intelligent de 50 pouces ou vous pouvez obtenir la taille de 55 pouces pour 279 $. LG A2 OLED 3 De : Meilleur achat Était : 1 299,99 $ À présent:

569,99 $

(730 $ de rabais) Cette somme d’argent sur un téléviseur LG OLED est une chose rare et même s’il ne s’agit peut-être pas du produit phare C2 ou G2, il y a encore beaucoup à aimer. Ce modèle de 48 pouces dispose d’un processeur α7 Gen5 AI 4K, d’un volume de couleurs à 100 % et de webOS 22 pour tous vos besoins de streaming. Téléviseur QNED de la série LG Classe 83 4 De : Meilleur achat Était : 1 699,99 $ À présent:

999,99 $

(700 $ de rabais) Il y a une énorme remise de plus de 40 % sur ce modèle QNED 65 pouces de LG. La technologie Mini-LED vous offre un contraste beaucoup plus impressionnant et moins de floraison, mais sans le risque de brûlure d’écran que l’OLED a. Sony Bravia XR A80J OLED 5 De : Meilleur achat Était : 1 899,99 $ À présent:

1 299,99 $

(600 $ de rabais) Les téléviseurs OLED 4K de Sony sont à tomber par terre, et celui-ci étend l’interface utilisateur de Google TV sur un écran de 65 pouces.

Meilleures offres de télévision Black Friday au Royaume-Uni