Meilleures offres du Black Friday sur les réfrigérateurs 2022

Le Black Friday est le meilleur moment pour acheter un gros électroménager : votre argent ira plus loin et les économies que vous réaliserez seront bien plus importantes. Mais obtenir le plus gros rabais peut être délicat. Il est difficile de savoir quand y aller et quand attendre pour une meilleure offre.

Ce que nous vous conseillons, c’est de décider à l’avance d’un budget et d’un ensemble de fonctionnalités, afin de pouvoir vous lancer sur la bonne affaire : les meilleures peuvent se vendre rapidement. Ceux qui ne le feront pas se poursuivront jusqu’à minuit le vendredi 25 novembre. Certains se poursuivront jusqu’au Cyber ​​​​Monday, mais nous ne recommandons pas d’attendre aussi longtemps. Nous mettrons à jour le tour d’horizon ci-dessous jusqu’à et tout au long du Black Friday, alors mettez cette page en signet et revenez.

Si vous souhaitez parcourir plus de réductions sur le Black Friday, consultez notre section dédiée aux offres du Black Friday, qui propose des offres incontournables dans toutes les catégories technologiques.

Les accords américains sont les premiers, les accords britanniques suivent.

Offres sur les réfrigérateurs-congélateurs Black Friday aux États-Unis

Réfrigérateur flexible à 4 portes à profondeur de comptoir Samsung sur mesure 1 De : Samsung Était : 4 199 $ À présent:

2 099 $

(2 100 $ de rabais) Cette offre incroyable vous permettra d’économiser plus de 50 % sur un réfrigérateur Bespoke Flex. Il dispose d’un centre de boissons dissimulé avec à la fois un distributeur d’eau et un pichet d’eau à remplissage automatique. De plus, il dispose d’une double machine à glaçons avec des glaçons et des piqûres de glace. Vous pouvez également obtenir jusqu’à 1 400 $ sur un réfrigérateur sur mesure lorsque vous concevez le vôtre chez Samsung. Whirlpool Réfrigérateur à congélateur supérieur en acier inoxydable 2 De : Home Depot Était : 999 $ À présent:

678 $

(321 $ de rabais) Obtenez un tiers de rabais sur ce réfrigérateur haut de gamme avec un congélateur supérieur de Whirlpool. Il dispose d’un contrôle électronique de la température et de 18 pieds cubes de stockage – ce qui signifie de l’espace pour 18 sacs d’épicerie – derrière des portes en acier inoxydable brillant. Réfrigérateur à portes françaises Smart InstaView à profondeur de comptoir maximale 3 De : LG Était : 3 499 $ À présent:

2 399 $

(1 100 $ de rabais) Obtenez un énorme rabais de 31 % sur ce réfrigérateur-congélateur InstaView à porte française. Il s’agit du plus grand réfrigérateur à profondeur de comptoir de l’industrie, avec un système de glace SpacePlus mince qui fabrique de la glace en cubes et pilée et des systèmes de refroidissement qui peuvent faire durer vos aliments deux fois plus longtemps. Réfrigérateur à portes françaises Galanz avec machine à glaçons, acier inoxydable 4 De : Walmart Était : 1 809,42 $ À présent:

898 $

(911,42 $ de réduction) Obtenez un rabais incroyable de 50 % sur cet appareil certifié Energy Star. Il s’agit d’un modèle à porte française sans givre en acier inoxydable avec tiroirs de congélation. Il a 16 pieds coudées d’espace sur des étagères en verre de qualité supérieure et des fonctionnalités telles que la congélation rapide. Il peut produire 3 livres de glace par jour. Réfrigérateur à congélateur supérieur GE Garage Ready 5 De : Meilleur achat Était : 1 079,99 $ À présent:

899,99 $

(180 $ de rabais) Obtenez 17 % de rabais sur ce réfrigérateur-congélateur avec une finition brillante. C’est un cheval de bataille de stockage, avec 21,9 pieds cubes d’espace sur des étagères en verre, des tiroirs à légumes transparents et un compartiment laitier dédié.

Offres sur les réfrigérateurs-congélateurs du Black Friday au Royaume-Uni