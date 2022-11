Meilleures offres du Black Friday sur les montres connectées 2022

Le Black Friday est le moment idéal pour acheter de la technologie, car vous pouvez souvent trouver d’excellentes remises sur les meilleures marques comme Apple et Samsung.

Cela s’étend aux montres intelligentes, qui se sont très bien comportées ces dernières années en offrant des notifications sur votre poignet avec la commodité de suivre également vos mesures d’exercice quotidiennes.

Ils sont chers cependant – c’est pourquoi le Black Friday, cette année le 25 novembre, est l’un des meilleurs moments pour acheter une smartwatch pour moins que le prix habituel.

Le Cyber ​​Monday prolonge la période des offres jusqu’au 28 novembre 2022, mais certaines ventes ont en fait déjà commencé.

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, il existe des tonnes d’offres pour les montres intelligentes à des prix exceptionnels. Cela ne signifie pas pour autant que chaque article en vente est une bonne affaire. Parfois, les détaillants offrent de minuscules rabais et les rendent plus beaux qu’ils ne le sont, ou ils vendent à un prix de vente qui n’est pas aussi bas qu’un concurrent ou, pire, pas aussi bas qu’il a été vendu plus tôt dans l’année.

L’Apple Watch reste l’une des montres intelligentes les plus populaires pour une bonne raison, mais elle n’est souvent pas remise – ou du moins le dernier modèle ne l’est pas.

Si cela ne vous dérange pas d’acheter le modèle de l’année dernière à la place, vous pourriez avoir de la chance. Nous n’inclurons ci-dessous que les offres Apple Watch qui sont vraiment bonnes.

Nous n’inclurons également que des montres intelligentes réellement décentes en premier lieu. C’est pourquoi vous pouvez vous attendre à voir des offres sur Apple, Samsung, Huawei, Garmin et Fitbit dominer ou choisir – nous ne vous montrerons pas de bonnes affaires sur de mauvais produits.

Meilleures offres Black Friday Smartwatch aux États-Unis

Voici les meilleures remises sur les montres connectées que nous avons trouvées aux États-Unis jusqu’à présent.

Apple Watch série 8 41 mm GPS 1 De : Walmart Était : 399 $ À présent:

349 $

(50 $ de rabais) Une solide économie de 50 $ sur la dernière Apple Watch. Assurez-vous de choisir la bonne taille de bande lorsque vous achetez Montre Samsung Galaxy 4 2 De : Meilleur achat Était : 279,99 $ À présent:

169,99 $

(110 $ de rabais) Un prix superbe pour la plus grande taille de la Samsung Galaxy Watch 4 Apple Watch série 8 45 mm GPS 3 De : Walmart Était : 429 $ À présent:

379 $

(50 $ de rabais) 50 $ de réduction sur la dernière Apple Watch de plus grande taille ! Assurez-vous de choisir la bonne taille de bande lorsque vous achetez

Meilleures offres Black Friday Smartwatch au Royaume-Uni

Voici les meilleures remises sur les montres connectées que nous avons trouvées au Royaume-Uni jusqu’à présent.

Samsung Galaxy Montre 4 Classique 1 De : Currys Était : 369 £ À présent:

269 ​​£

(100 £ de réduction) Si vous voulez une smartwatch Samsung avec une lunette tournante, c’est la meilleure au meilleur prix à ce jour Montre Samsung Galaxy 4 2 De : Argos Était : 249 £ À présent:

149 £

(100 £ de réduction) 100 £ de réduction sur la Samsung Galaxy Watch 4 est l’une des meilleures offres de smartwatch que vous verrez pendant le Black Friday, haut la main

À quoi faire attention

Toutes les offres que nous énumérons dans cet article ont été choisies par la rédaction de Tech Advisor car nous pensons qu’elles sont vraiment de bonnes affaires. Nous n’énumérerons pas les remises très petites ou les produits que nous ne pensons pas être bons.

Il est tentant d’acheter quelque chose simplement parce qu’il y a un peu d’argent de moins – vous devriez donc vous demander s’il s’agit d’une montre intelligente pour laquelle vous seriez prêt à payer le prix fort ou si vous en avez envie depuis un certain temps. C’est une chose d’économiser de l’argent sur quelque chose que vous avez voulu, c’en est une autre de dépenser des centaines sur quelque chose sur un coup de tête.

Cela vaut la peine d’utiliser un site de vérification des prix tel que PriceSpy au Royaume-Uni pour voir si ce que vous êtes sur le point d’acheter a été moins cher dans le passé ou est moins cher ailleurs.

Aux États-Unis ou au Royaume-Uni, vous pouvez également utiliser CamelCamelCamel, les trackers de prix gratuits d’Amazon, pour voir si l’économie sur l’article que vous voulez est légitime, ou si un détaillant essaie de le faire ressembler à une meilleure offre qu’elle ne l’est. Malheureusement, il est courant que les détaillants augmentent le prix juste avant le Black Friday afin de pouvoir ensuite le baisser et réclamer une remise.