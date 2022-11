Meilleures offres du Black Friday sur les drones 2022

Le Black Friday est l’un des meilleurs moments pour acheter un drone, car vous paierez généralement moins cher qu’à tout autre moment de l’année.

Alors que le Black Friday tombe le 25 novembre de cette année, les détaillants proposent déjà des offres « Black Friday », offrant des réductions sur à peu près tout.

Ce fluage de vente se produit depuis quelques années en commençant par toute la semaine du Black Friday, puis la semaine précédente et maintenant, presque tout le mois de novembre.

Mais que vous achetiez un drone comme cadeau de Noël pour quelqu’un d’autre ou que vous souhaitiez simplement un drone pour vous-même, nous avons rassemblé les meilleures offres disponibles en ce moment, et nous en ajouterons d’autres à l’approche du grand jour.

Si vous n’êtes pas sûr qu’un drone en particulier soit le bon choix ou non, il vaut la peine de lire notre guide d’achat de drones pour savoir ce que vous devez rechercher.

Et indépendamment des spécifications telles que le temps de vol et la résolution vidéo, vous devez connaître les lois sur le vol de drones dans votre pays. En raison du danger potentiel et des problèmes de confidentialité entourant les caméras embarquées, il existe des règles strictes régissant où et comment vous pilotez un drone.

La taille et le poids jouent également un rôle, les drones de moins de 250 g offrant généralement la plus grande liberté de vol et ne nécessitant pas de cours de formation de pilote coûteux. Au Royaume-Uni, vous devez toujours enregistrer même ces drones légers, par exemple.

Meilleures offres de drones aux États-Unis

Autel Evo Nano + 1 De : Autel Robotics Était : 949 $ À présent:

659 $

(290 $ de rabais) L’Evo Nano+ est un rival de la gamme Mini de DJI, enregistrant des vidéos 4K à 30 ips, prenant des photos de 50 Mp et pesant moins de 249 g. Normalement, cela coûte 949 $, mais cette offre du Black Friday réduit de 290 $. Pierre sacrée HS440 2 De : Amazone Était : 129,99 $ À présent:

84,99 $

(45 $ de rabais) Le HS440 dispose d’une caméra 1080p qui peut être tournée à distance via l’application. Il n’a pas de cardan comme les drones plus chers, mais à ce prix c’est un drone d’entrée de gamme pour les débutants. L’offre d’Amazon est de 99 $, mais vous pouvez cocher la case et obtenir une réduction supplémentaire de 15 $. Vantop – Snaptain SP7100S 3 De : Meilleur achat Était : 299,99 $ À présent:

199,99 $

(100 $ de rabais) Malgré son prix bas, le Snaptain SP7100S dispose d’une caméra 4K, de modes de vol avancés comme les waypoints, le point d’intérêt, suivez-moi et le contrôle gestuel.

Il a une portée de 2600 pieds et un temps de combat de 26 minutes. C’est 1/3 de réduction dans cette offre de Best Buy. Combo DJI FPV 4 De : Amazone Était : 1 299 $ À présent:

999 $

(300 $ de rabais) Ce pack “combo” comprend le drone FPV de DJI, le casque DJI FPV Goggles V2 et la télécommande. Notez qu’il ne s’agit pas du nouveau drone Avata FPV de DJI : c’est l’original. Avec 23 % de réduction, il est également beaucoup plus abordable que l’Avata.

Meilleures offres de drones au Royaume-Uni

DJI Mini 2 1 De : Argos Était : 419 £ À présent:

369 £

(50 £ de réduction) Le Mini 2 de DJI enregistre des vidéos 4K jusqu’à 30 images par seconde et pèse moins de 250 g, il peut donc voler dans plus d’endroits que les drones plus lourds. Et c’est un bon rapport qualité-prix avec 50 £ de réduction dans cette offre. DJI Mini 3 Pro 2 De : Jessops Était : 709 £ À présent:

659 £

(50 £ de réduction) Le drone phare de moins de 250 g de DJI prend des vidéos et des photos incroyables, mais il coûte également beaucoup plus cher que les autres Minis. Heureusement, cette offre coûte 50 £ et est livrée avec le contrôleur RC-N1. Drone Holy Stone HS720E 4K 3 De : Amazon Royaume-Uni Était : 299 £ À présent:

249 £

(50 £ de réduction) Holy Stone n’est peut-être pas aussi connu que DJI, mais si vous avez un budget serré et que vous voulez une vidéo aérienne 4K, le HS720E pourrait être une option, d’autant plus qu’il existe actuellement un bon de réduction de 50 £ : cochez simplement la case sur Amazon référencement. Lisez notre revue complète du HS720E pour en savoir plus sur le drone. Combo DJI FPV 4 De : Amazone Était: 1249 £ À présent:

899 £

(28 % de réduction) Ce pack “combo” comprend le drone FPV de DJI, le casque DJI FPV Goggles V2 et la télécommande. Notez qu’il ne s’agit pas du nouveau drone Avata FPV de DJI : c’est l’original. Avec 28 % de réduction, il est également beaucoup plus abordable que l’Avata.

Où chercher des offres de drones

Si les offres que vous voyez ci-dessus sont en rupture de stock, ou tout simplement pas tout à fait ce que vous recherchez, alors voici quelques-uns des meilleurs endroits pour rechercher un drone à un prix avantageux.

