Meilleures offres du Black Friday PS5 2022

La PlayStation 5 est une excellente console avec une technologie de contrôleur intuitive, d’excellentes performances de jeu et un design époustouflant – et il devient enfin plus facile d’en choisir une après près de deux ans de brouillage pour mettre la main sur la console de nouvelle génération.

Ce qui est encore mieux, c’est que le stock semble être facilement disponible à l’approche du Black Friday alors que les détaillants se préparent pour le plus grand événement commercial de l’année, qui devrait avoir lieu plus tard ce mois-ci. 25 novembre 2022. Il est également probable que les ventes se poursuivront jusqu’au Cyber ​​Monday le lundi suivant, 28 novembre 2022.

Le stock amélioré signifie que le potentiel d’offres sur les consoles, jeux et accessoires PS5 est réel – et nous ne pouvons pas attendre. En fait, certains détaillants se lancent déjà dans le plaisir du Black Friday avec des ventes pré-Black Friday maintenant en cours.

Mais plutôt que de parcourir le Web à la recherche des dernières et meilleures offres PS5 ce Black Friday, nous avons sélectionné les meilleures disponibles aux États-Unis et au Royaume-Uni en ce moment.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Black Friday, jetez un œil à ce à quoi vous attendre du Black Friday, ainsi que notre revue complète de la PlayStation 5 et notre sélection des meilleurs jeux PS5 pour une fois que vous avez mis la main sur la console .

Meilleures offres Black Friday PS5 aux États-Unis

Meilleures offres du Black Friday PS5 aux États-Unis Casque filaire ASTRO Gaming A40 TR et MixAmp Pro TR 1 De : Amazone Était : 249,99 $ À présent:

179,99 $

(70 $ de rabais) Alors que l’Astro Gaming A40 TR reste un casque haut de gamme avec un mélangeur dédié pour contrôler les niveaux audio, la prise en charge de Dolby Atmos et un design luxueux, il est maintenant 70 $ moins cher sur Amazon. WD_Black SN850 SSD interne 2 To avec dissipateur thermique 2 De : Meilleur achat Était : 359,99 $ À présent:

259,99 $

(100 $ de rabais) Si vous cherchez à étendre le stockage interne ultra-rapide de votre PS5, vous ne trouverez pas mieux que le WD_Black SN850 avec son énorme 2 To de stockage – assez pour stocker de nombreux jeux PS5. Avec 100 $ de réduction sur son RRP chez Walmart, c’est une mise à niveau tentante. Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX 3 De : Meilleur achat Était : 129,99 $ À présent:

99,99 $

(30 $ de rabais) Si vous recherchez un casque sans fil qui ne vous ruine pas, le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max est une excellente option qui prend en charge la plupart des consoles et des PC – idéal si vous êtes un joueur multiplateforme. À moins de 100 $, c’est beaucoup. Thrustmaster T. Flight Hotas 4 4 De : Meilleur achat Était : 89,99 $ À présent:

49,99 $

(40 $ de rabais) Le Thrustmaster T-Flight Hotas 4 est l’option compacte idéale pour ceux qui cherchent à se lancer dans des simulateurs de vol sur PS4, PS5 ou PC, offrant une expérience plus intuitive qu’un contrôleur standard ne peut offrir. En fait, il figure dans notre sélection des meilleurs contrôleurs PS4. 5 De : Amazone Était : 39,99 $ À présent:

19,58 $

(51 % de réduction) Si vous aimez les tireurs tactiques et que vous aimez ce que propose Rainbow Six: Siege, vous adorerez ce spin-off sur le thème des zombies, en particulier à plus de la moitié du prix sur Amazon.

Meilleures offres Black Friday PS5 au Royaume-Uni