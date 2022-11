Meilleures offres du Black Friday PS5 2022

La PlayStation 5 est une excellente console avec une technologie de contrôleur intuitive, d’excellentes performances de jeu et un design époustouflant – et il devient enfin plus facile d’en choisir une après près de deux ans de brouillage pour mettre la main sur la console de nouvelle génération.

Ce qui est encore mieux, c’est que le stock semble être facilement disponible alors que les détaillants s’impliquent dans le plus grand événement commercial de l’année, le Black Friday. Bien que le jour de la grande vente n’ait pas lieu techniquement avant demain, 25 novembre 2022, la plupart des détaillants ont déjà lancé le Black Friday avec des offres groupées, des remises et bien plus encore. Il est également probable que les ventes se poursuivront jusqu’au Cyber ​​Monday le lundi suivant, 28 novembre 2022.

Mais plutôt que de parcourir le Web à la recherche des dernières et meilleures offres PS5 ce Black Friday, nous avons sélectionné les meilleures disponibles aux États-Unis et au Royaume-Uni en ce moment.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Black Friday, jetez un œil à ce à quoi vous attendre du Black Friday, ainsi que notre revue complète de la PlayStation 5 et notre sélection des meilleurs jeux PS5 pour une fois que vous avez mis la main sur la console .

Meilleures offres Black Friday PS5 aux États-Unis

Meilleures offres du Black Friday PS5 aux États-Unis PS Plus 1 De : PlayStation Direct Était : À partir de 59,99 $ À présent:

À partir de 44,99 $

(25% de réduction) Si vous êtes un joueur PS5 régulier et que vous aimez jouer à des jeux en ligne, cette remise de 25 % sur l’abonnement annuel PS Plus est tentante. Cela s’applique non seulement au niveau d’entrée de gamme, mais aussi à PS Plus Extra (74,99 $) et PS Plus Premium (84,99 $), parfaits pour ceux qui veulent une bibliothèque de jeux à télécharger à la demande. Contrôleur DualSense 2 De : Amazone Était : 69,99 $ À présent:

49 $

(20,99 $ de rabais) Si vous souhaitez acheter un contrôleur supplémentaire pour les jeux à deux joueurs, Amazon vous couvre, en réduisant de 20 $ son contrôleur DualSense dans la plupart des options de couleur. Si vous trouvez qu’Amazon est en rupture de stock, la même offre est également disponible chez Walmart. Casque sans fil Pulse 3D 3 De : Meilleur achat Était : 99,99 $ À présent:

69,99 $

(30 $ de rabais) Le casque sans fil Pulse 3D de Sony est un excellent polyvalent pour les joueurs PS5, offrant une prise en charge de la technologie audio 3D de Sony et des micros intégrés qui éliminent le besoin d’un micro à flèche intrusif. Pour 70 $, c’est un excellent kit. Station de recharge Sony PS5 DualSense 4 De : Meilleur achat Était : 29,99 $ À présent:

22,99 $

(7 $ de rabais) Ce n’est peut-être pas la plus grosse remise, mais compte tenu du prix déjà bon marché de la station de charge DualSense, 7 $ de réduction la rendent d’autant plus tentante. WD_Black SN850 SSD interne 1 To avec dissipateur thermique 5 De : Amazone Était : 179,99 $ À présent:

129,99 $

(28 % de réduction) Si vous cherchez à étendre le stockage interne ultra-rapide de votre PS5, vous ne trouverez pas mieux que le WD_Black SN850 avec son énorme 1 To de stockage – assez pour stocker de nombreux jeux PS5. Avec 50 $ de réduction sur son RRP chez Amazon, c’est une mise à niveau tentante. Anneau Elden (PS5) 6 De : Walmart Était : 59,99 $ À présent:

35 $

(24,99 $ de rabais) Si vous n’avez pas encore joué à Elden Ring, le condender GOTY extrêmement amusant sorti plus tôt cette année, il n’y a jamais eu de meilleure chance. Soyez prévenu : vous allez probablement rager d’arrêter, mais vous continuerez à revenir en arrière. Horizon interdit à l’ouest (PS5) sept De : PlayStation Store Était : 69,99 $ À présent:

38,89 $

(43 % de réduction) Horizon Forbidden West est la suite de nouvelle génération du très populaire Horizon Zero Dawn pour PS4, offrant une grande partie de la même chose à une échelle beaucoup plus grande. Cela vaut pour tout, de l’environnement à la faune mécanique que vous rencontrerez lors de vos voyages. Avec 43% de réduction, c’est plus tentant que jamais. 8 De : Amazone Était : 39,99 $ À présent:

11,99 $

(70 % de réduction) Si vous aimez les tireurs tactiques et que vous aimez ce que propose Rainbow Six: Siege, vous adorerez ce spin-off sur le thème des zombies, en particulier à plus de la moitié du prix sur Amazon.

Meilleures offres Black Friday PS5 au Royaume-Uni