Meilleures offres du Black Friday pour aspirateur robot 2022

Au prix fort, les robots aspirateurs peuvent coûter cher. Mais ils sont souvent fortement réduits pendant les soldes, ce qui signifie que le Black Friday est l’un des meilleurs moments pour franchir le pas et en acheter un.

Bien que le Black Friday n’arrive pas officiellement avant 25 novembreavec Cyber ​​Monday juste après le 28 novembre, les offres fonctionnent vraiment tout le mois – et beaucoup sont déjà en ligne. Il peut encore y avoir des économies plus importantes à venir plus tard dans le mois, mais il n’est plus garanti que les remises les plus importantes surviennent le jour même – donc si vous repérez une économie sur un modèle que vous voulez, il serait peut-être préférable de franchir le pas et d’y aller pour ça.

Comme avec tant de technologie, vous avez tendance à en avoir pour votre argent. Nous vous recommandons d’éviter les modèles de base les moins chers qui ne répondront probablement pas à vos attentes. Au lieu de cela, utilisez ces offres pour acheter un meilleur modèle que vous n’auriez pu le faire autrement – vous nous remercierez plus tard.

Des modèles plus avancés peuvent cartographier votre maison et la nettoyer plus efficacement, tandis que les moins chers répondent au stéréotype des robots de base qui se cognent à tout. Plus important encore, ils manquent souvent de la puissance d’aspiration nécessaire pour éliminer la saleté des tapis et moquettes.

Des fonctionnalités telles que l’auto-charge signifient qu’il n’y a pas de souci de panne de courant, et de nombreux robots peuvent également franchir des seuils pour se déplacer entre les pièces. Certains peuvent même reconnaître et éviter les obstacles comme les chaussures et les livres. Cependant, aucun ne peut traverser les escaliers, vous devrez donc leur donner un coup de main si vous voulez nettoyer plusieurs niveaux – ou tout faire et en acheter plus d’un.

Si vous avez besoin d’aide pour choisir, consultez notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs robots que nous avons examinés, pour savoir lequel vous convient le mieux. Sinon, lisez la suite pour les offres. Les accords américains sont les premiers et les accords britanniques suivent.

Meilleures offres d’aspirateur robot Black Friday aux États-Unis

Ecovac Deebot X1 OMNI 1 De : Amazone Était : 1 549,99 $ À présent:

1 299,99 $

(250 $ de rabais) Bénéficiez d’une remise massive sur le X1 OMNI – l’aspirateur robot le plus riche en fonctionnalités que nous ayons testé. Non seulement son quai vide automatiquement le bac à bord, mais il lave et sèche également sa vadrouille. Il a une aspiration de 5000PA, sa navigation et sa cartographie sont à la pointe de la technologie, il dispose de son propre assistant vocal et vous pouvez accéder à distance à sa caméra embarquée et à son haut-parleur pour vérifier votre maison et parler à vos animaux de compagnie. Aspirateur robot Shark IQ AV1002AE avec base auto-vide XL 2 De : Amazone Était : 549,99 $ À présent:

424 $

(125 $ de rabais) C’est un moyen très économique d’obtenir un robot aspirateur à vidage automatique. Si vous souhaitez programmer un robot aspirateur pour nettoyer lorsque vous êtes absent et le laisser travailler pendant des jours ou des semaines à la fois, une station de vidage automatique est indispensable. Le Shark IQ dispose également d’un rouleau de brosse autonettoyant et est compatible Alexa afin que vous puissiez nettoyer à l’aide d’une simple commande vocale. Ulténic T10 3 De : Amazone Était : 499 $ À présent:

399 $

(100 $ de rabais) Utilisez la fonction de coupon d’Amazon pour économiser un total de 100 $ sur cet aspirateur robot doté d’une multitude de fonctionnalités. Il dispose d’un quai à vidage automatique, d’une puissante aspiration de 3000PA, d’une fonction vadrouille et d’une cartographie multi-étages. iRobot Roomba 692 4 De : Amazone Était : 299,99 $ À présent:

235 $

(65 $ de rabais) Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup, c’est un excellent moyen d’obtenir un robot aspirateur de l’une des marques les plus fiables du secteur. Il est compatible avec Google Assistant et Alexa et a une autonomie de 90 minutes. Yeedi Vac 2 Pro 5 De : Amazone Était : 449,99 $ À présent:

314,99 $

(135 $ de rabais) Cet aspirateur robot a une aspiration puissante de 3000PA, une autonomie de 240 minutes et une fonction de nettoyage. Obtenez 5% de réduction supplémentaire en cochant la case du bon sur la page du produit.

Meilleures offres d’aspirateur robot Black Friday au Royaume-Uni