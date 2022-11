Meilleures offres du Black Friday Oculus Quest 2 2022

Le Black Friday est officiellement arrivé – et cela signifie des offres, des offres groupées, des réductions et plus encore sur votre technologie préférée. Bien que nous ne nous attendions pas à voir grand-chose du Meta Quest 2 cette année après une hausse de prix de 100 $ / 100 £ il y a quelques mois à peine, Meta et les détaillants tiers proposent des offres alléchantes sur le casque VR autonome lors de la vente extravagante.

Cela dit, voici notre sélection triée sur le volet des meilleures offres Oculus Quest 2 disponibles dans les ventes du Black Friday, y compris une offre groupée très tentante de Meta lui-même.

Obtenez une réduction sur les jeux gratuits Quest 2 et 2 aux États-Unis et au Royaume-Uni

La meilleure offre sur la Quest 2 semble provenir de Meta lui-même ce Black Friday.

La société a révélé un accord à durée limitée sur le Quest 2 offrant non seulement de l’argent sur le casque lui-même, mais deux jeux gratuits pour adoucir davantage l’accord. Si vous êtes à la recherche du Modèle 128 Go alors vous pouvez vous attendre économies de 50 $/50 £ramenant le prix à seulement 349,99 $/349,99 £. Il y a un plus grand 70 $/70 £ d’économie sur le Modèle 256 Go qui ramène le prix à un tentant 429,99 $/429,99 £ – seulement 30 $ / 30 £ de plus que le RRP régulier du modèle 128 Go.

Si cela ne suffit pas pour tenter les acheteurs potentiels, Meta adoucit encore l’affaire en regroupant deux de ses titres les plus populaires : Beat Saber et Resident Evil 4 VR. Beat Saber est certes disponible avec les achats de Quest 2 depuis un certain temps, mais Resident Evil 4 VR est un nouvel ajout spécifique à cette vente à durée limitée.

Considérant que Beat Saber se vend généralement à 30 $ / 23 £ et Resident Evil à 40 $ / 30 £, vous économisez 120 $ / 102 £ sur le modèle 128 Go et 140 $ / 122 £ si vous optez pour le plus grand modèle 256 Go. Il n’y a pas eu beaucoup d’offres sur le Quest 2 depuis sa hausse de prix plus tôt cette année, ce qui en fait un achat très tentant.

Bien qu’il ne soit pas encore confirmé, il est prévu que l’accord soit disponible jusqu’à la fin du Black Friday aujourd’hui, le 25 novembre 2022.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter le pack sur le site Web Meta aux États-Unis et au Royaume-Uni dès maintenant, ainsi que chez certains détaillants tiers, notamment Newegg, Best Buy, Walmart, Target et Amazone aux États-Unis, et Currys, John lewis (avec garantie prolongée de deux ans), Argos, Très et Amazone au Royaume-Uni.

Lewis Peintre / Fondeur

Meilleures offres Oculus Quest 2 Black Friday aux États-Unis

L’accord Resident Evil 4 de Meta est tentant, mais ce n’est pas le seul. Voici quelques-unes des meilleures offres Oculus Quest 2 aux États-Unis en ce moment.

Amazone – Ensemble Quest 2 Resident Evil 4 pour 349,99 $

Meilleur achat – Ensemble Quest 2 Resident Evil 4 pour 349,99 $

Cible – Pack Quest 2 Resident Evil 4 pour 349,99 $

Walmart – Pack Quest 2 Resident Evil 4 pour 349,99 $

Newegg – Cartes-cadeaux gratuites jusqu’à 50 $ avec certains forfaits

Meilleures offres Oculus Quest 2 Black Friday au Royaume-Uni

Avec l’offre Black Friday de Meta désormais disponible au Royaume-Uni, il existe de nombreux endroits pour faire une bonne affaire sur le Quest 2.

Amazone – Pack Quest 2 Resident Evil 4 pour 349,99 £

Argos – Pack Quest 2 Resident Evil 4 pour 349,99 £

Très – Pack Quest 2 Resident Evil 4 pour 349,99 £

Currys – Quest 2 Resident Evil 4 Bundle pour 349,99 £, plus six mois d’Apple TV +

John lewis – Quest 2 Resident Evil 4 Bundle pour 349,99 £, garantie étendue de deux ans en standard

Suivi des prix en direct Oculus Quest 2

Nous suivons également le prix de l’Oculus Quest 2 en temps réel chez divers détaillants, donc si vous le voyez pour moins de son RRP de 399 $ / 399 £, vous feriez mieux d’agir rapidement !