Meilleures offres du Black Friday Nintendo Switch 2022

Le Black Friday est le plus grand événement de vente de l’année : une saison de remises désormais mondiale qui s’étend bien au-delà du jour où elle a commencé, et offre généralement à la place un mois complet de remises sur la technologie et plus encore.

Le jour lui-même est demain, vendredi 25 novembresuivi du Cyber ​​Monday le 28 novembre. Mais les remises ont déjà commencé et les meilleures offres sont souvent diffusées bien avant la date “officielle” du Black Friday.

Le Switch s’est avéré populaire ces dernières années, avec des remises sur les consoles, les jeux et les accessoires, sans parler des superbes offres groupées qui incluent souvent les trois. Il y a encore plus d’options maintenant qu’en plus du Switch standard, les acheteurs ont le choix entre le Switch Lite moins cher et le Switch OLED premium.

Les offres du Black Friday ne sont pas toujours tout ce qu’ils sont censés être, mais le Switch est souvent une exception. Le matériel et les jeux Nintendo font rarement l’objet de remises officielles, vous voyez donc souvent des économies que vous ne feriez jamais normalement à un autre moment de l’année. Si vous voulez être sûr, utilisez des outils comme PriceSpy ou le CamelCamelCamel spécifique à Amazon pour vérifier combien de jeux et de consoles ont été vendus dans le passé.

Ci-dessous, vous trouverez nos listes organisées des meilleures offres que notre équipe éditoriale a sélectionnées aux États-Unis et au Royaume-Uni.

317,97 $

349,00 $

199,99 $

Meilleures offres Black Friday Switch aux États-Unis

Ce sont les meilleures offres que nous ayons vues jusqu’à présent aux États-Unis.

Nintendo Switch et Mario Kart 8 Deluxe et abonnement en ligne de 3 mois 1 De : Meilleur achat À présent:

299,99 $

Vous pouvez vous procurer une Nintendo Switch avec Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement Nintendo Online de trois mois pour le PDSF de la Switch elle-même. Pas mal! S’il est en rupture de stock chez Best Buy, il est également disponible chez Walmart. Carte microSDXC SanDisk 512 Go Animal Crossing 2 De : Amazone Était : 129,99 $ À présent:

59,99 $

(70 $ de rabais) Économisez 54 % sur le PDSF de cette carte microSD sur le thème Animal Crossing, qui vous offre 512 Go de stockage supplémentaire pour votre Switch. Lego Star Wars : La saga Skywalker 3 De : Amazone Était : 59,99 $ À présent:

34,95 $

(25 $ de rabais) Amazon a 42% de réduction sur ce jeu Lego Star Wars pour le Switch, qui vous permet de jouer à travers l’histoire des neuf principaux films Star Wars Mario Kart 8 Deluxe 4 De : Amazone Était : 59,99 $ À présent:

50,95 $

(9 $ de rabais) Mario Kart 8 a peut-être quelques années, mais les remises sont encore rares – donc cette économie de 15% d’Amazon vaut bien la peine d’être prise. Pokémon Diamant Brillant 5 De : Amazone Était : 59,95 $ À présent:

51,29 $

(8 $ de rabais) Ce remake de jeu Pokémon classique a presque chuté à 50 $ sur Amazon, vous permettant de jouer à nouveau à l’un des meilleurs.

Meilleures offres Black Friday Switch au Royaume-Uni

Ce sont les meilleures économies que nous ayons vues jusqu’à présent au Royaume-Uni.

Meilleures offres de commutateurs Nintendo Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe et abonnement en ligne de 3 mois 1 De : Très À présent:

259,99 £

Very propose actuellement la Nintendo Switch avec Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement de trois mois à Nintendo Online, le tout pour le RRP de la Nintendo Switch elle-même. Nintendo Switch Lite + carte microSD 128 Go 2 De : Amazone Était : 234,98 £ À présent:

213,99 £

(21 £ de réduction) Si vous aimez télécharger des jeux depuis le Nintendo Store, cette combinaison d’une Switch Lite turquoise et d’une carte microSD SanDisk de 128 Go sur le thème de Nintendo pour seulement un peu plus que le prix officiel de la console seule devrait vous séduire. Mario Kart 8 Deluxe 3 De : Amazone Était : 49,99 £ À présent:

36,99 £

(13 £ de réduction) Mario Kart 8 a peut-être quelques années, mais les remises sont encore rares – donc cette économie de 26% d’Amazon vaut bien la peine d’être prise. Nintendo Switch OLED avec Mario Kart 8 et Switch Sports 4 De : Très Était : 342 £ À présent:

299 £

(43 £ de réduction) Cette offre groupée de Very comprend non seulement le Switch OLED avec 10 £ de réduction, mais également Nintendo Switch Sports gratuitement. Commutateur Nintendo (OLED) 5 De : Amazone Était : 309,99 £ À présent:

304,99 £

(5€ de réduction) Amazon a réduit la dernière version du Switch, avec un écran OLED plus grand, en retirant 5 £ du prix total. Nintendo Switch (OLED) avec Pokémon Scarlet & Violet 6 De : Très Était : 389 £ À présent:

329 £

(60 £ de réduction) C’est le pack Switch parfait si vous savez que vous voulez tous les collectionner, avec les deux derniers jeux Pokémon regroupés pour seulement 20 £ de plus que le coût de la console elle-même.

Remises sur les commutateurs : ce qu’il faut rechercher

Tout d’abord, n’espérez pas des économies massives sur le Switch. Blâmez la popularité de la console pour cela – les gens l’achètent toujours toute l’année au prix fort, donc même lors du Black Friday, les détaillants n’ont pas beaucoup de raisons de réduire les prix afin de déplacer les stocks.

Le Switch OLED est également suffisamment récent pour que de lourdes économies soient peu probables, bien que les anciens Switch et Switch Lite devraient apparaître plus souvent dans les ventes.

Pourtant, il y a des réductions autour de chaque Black Friday si vous savez où chercher. Les consoles elles-mêmes n’obtiendront pas de réductions massives – généralement pas de plus de 20 $ / 20 £ – mais un meilleur pari est les bundles, qui offrent la console avec un jeu ou des accessoires supplémentaires. Les jeux Switch peuvent coûter 60 $ / 50 £ ou plus, donc l’économie si vous achetez un forfait peut être bien plus que la remise sur le Switch seul.

Et même si vous ne voulez pas tous les jeux du lot, vous pouvez toujours vendre ou échanger ces jeux par la suite. Nous avons quelques conseils sur comment et où le faire ici.

Il existe de nombreux jeux Switch brillants disponibles, mais notre sélection des meilleurs comprend Animal Crossing, Metroid Dread et Super Smash Bros Ultimate, donc les offres sur les packs Switch qui les incluent sont parmi les meilleures. Découvrez notre tour d’horizon des meilleurs jeux Nintendo Switch pour en savoir plus.

Pour les personnes qui possèdent déjà un Switch, vous trouverez également des remises sur des jeux individuels, et nous en collectons quelques-unes lorsque nous les trouvons également.

Les accessoires sont également une excellente option. Le prix des contrôleurs supplémentaires était l’un des gros problèmes que beaucoup de gens avaient avec la console au lancement, nous avons donc vu des offres essayant de déplacer le stock de contrôleurs et d’autres accessoires, y compris des étuis de transport.

N’oubliez pas non plus que le commutateur utilise des cartes microSD pour un stockage extensible et USB-C pour l’alimentation – il existe de nombreuses offres intéressantes sur les cartes mémoire et les banques d’alimentation portables, nous vous recommandons donc de regarder maintenant si vous envisagez d’étendre votre stockage. ou saisir une batterie.

Vous devriez également jeter un œil aux sites d’enchères comme eBayet des sites d’occasion comme musiqueMagpie au Royaume-Uni et Déclut aux États-Unis qui vendent de la technologie remise à neuf.